Покатушки на ватрушке: ищем лучшие горки

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Расчехляем ватрушки!
Ватрушка – универсальный инструмент для поднятия настроения в выходные. Мы уже рассказывали вам, как её выбрать, настало время покупку применить по назначению! Чтобы воспоминания о покатушках остались только хорошие, выбирать склон надо по потребностям и способностям вашего ребёнка. Кто-то любит стремительные спуски с кучей-малой из таких же гонщиков, кто-то хотел бы спокойно катиться по пологой горке в гордом одиночестве. А родителям ещё предстоит оценить безопасность склона и прикинуть бюджет. Наши карточки помогут вам учесть все эти детали и отлично отдохнуть.
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Безопасность и комфорт дорогого стоят
Горнолыжные комплексы – самое комфортное и безопасное место для катания на ватрушке. Подготовленный склон, наличие подъёмника, пологие горки и крутые спуски, освещение – всё для вашего удовольствия. За него вы заплатите не только деньгами, но и своим временем – добраться до горнолыжных комплексов быстро не получится. Также не забывайте, что на все платные склоны со своей ватрушкой нельзя!
1. Горнолыжный комплекс «Заячья горка»
Расстояние от Владимира: 1,7 км
Стоимость (за час): будни – 600 р., выходные и праздники – 500 р.
Режим работы: 9.00-23.00
2. Горнолыжный комплекс «Красная горка»
Расстояние от Владимира: 75 км
Стоимость (за час): будни – 300 р., выходные и праздники – 500 р.
Режим работы: 9.00-22.00
3. Горнолыжный комплекс «Пужалова гора»
Расстояние от Владимира: 160 км
Стоимость (за полчаса!): будни – 600 р., выходные и праздники – 500 р.
Режим работы: 9.00-22.00
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Катаемся бесплатно на свой страх и риск
Рейтинг горок владимирских парков составлять не имеет смысла, так как специализированным местом для катания можно считать только “Загородный”. Здесь самый большой в областном центре склон. Отсутствие подъёмника компенсируется малой высотой горки. Место у владимирцев пользуется популярностью, так что в выходной придётся постоять в очереди на спуск. Зато можно кататься на своей ватрушке бесплатно и целый день!
Если же говорить о больших “диких” горках, то крутые склоны вы можете найти в юго-западной части “Дружбы”. Рекомендуем перед катанием досконально проверить весь спуск.
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Горки, которые мы не рекомендуем
1. Спортивный парк “Студёная гора” – до сих пор не открыл сезон. По телефону сотрудники никакой точной информации не дают. Самостоятельное проникновение на территорию, скорее всего, ничем хорошим не закончится.
2. Козлов вал – никогда официальным местом для катания не был. Спуск расположен перпендикулярно дороге. Несмотря на снежную насыпь, вылететь на проезжую часть не составляет труда. Склон очень крутой, скорость высокая, контролировать ватрушку практически невозможно. Вторая опасность – столкновение с прохожими. Часть тропинки от Драмтеатра к Спасскому холму проходит как раз мимо спуска и часто превращается в кегельбан.
3. Горки на берегу Каменки – уже не первый год на Масленицу предприимчивые жители Суздаля организуют платные спуски с бесхозных склонов на берегу реки. За 200-300 рублей вам предложат несколько раз съехать с горы под уклоном в 35-40 градусов. В финале скоростного спуска ребёнок окажется на льду Каменки. Уверенности в безопасности катания и законности этого “бизнеса” нет никакой.
Автор: Юлия Митина
Покатушки на ватрушке: ищем лучшие горки
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