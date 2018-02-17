Куда пойти на Масленицу

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"Весёлая Масленица"
Где: “Палаты”
Когда: 17 февраля в 13:00 и 15:00
Сколько стоит: 50-300 р.
Зачем: если ищете насыщенную детскую программу, приходите в “Палаты”. В экспозиции “Русский дом” вас ждут: игры “Петушиные бои” и “Масленичный календарь”, шутки-прибаутки и “блинные перегонки”. В конце познавательной экскурсии участников обещают угощать чаем с блинами в лучших русских традициях.
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Уютный праздник
Где: музей “Огни Владимира”
Когда: 17 и 18 февраля
Сколько стоит: 250 р.
Зачем: советуем не пропустить программу в музее “Огни Владимира”. Там вас познакомят с традициями каждого из дней масленичной недели и организуют мастер-класс по изготовлению праздничной свечи.
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Вдали от толпы
Где: Доброград (12 км от Коврова)
Когда: 17 и 18 февраля
Сколько стоит: от 250 р. за отдельные мероприятия
Зачем: если вы хотите проводить Масленицу вдали от городской суеты, рекомендуем обратить внимание на Доброград, где подготовлена насыщенная программа:
Суббота
12:00-16:00 – Контактный зоопарк
13:00-16:00 – Катание на лошадях и хаски
13:00 – Детская зимняя рыбалка
Воскресенье
13:00-16:00 – Масленичные гуляния с барбекю, ярмаркой, аттракционами, контактным зоопарком, петушиными боями
16:00 – Кулинарный мастер-класс по выпечке блинов
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Праздник в Суздале
Где: Музей деревянного зодчества, г. Суздаль
Когда: до 18 февраля
Зачем: давно хотели выбраться в Суздаль и вас привлекает идея проводов Масленицы в исконно русском антураже? Вам обязательно нужно побывать сегодня и завтра в Музее деревянного зодчества. Учтите, что исторический колорит будет приправлен Масленичной Олимпиадой и праздничной “криптовалютой” – блинкоинами.
Суббота
13:30, 14:30, 15:00 – Гусиные бои
Сколько стоит: 500 р. (250 р. – льготный билет)
Воскресенье
11:00 – Церемония закрытия Масленичной Олимпиады
12:00 – Взятие снежной крепости
Сколько стоит: 400 р. (200 р. – льготный билет)
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Масленица во владимирских парках
Где: Загородный парк, парк “Дружба” и площадка возле “Русь-кино”
Когда: 18 февраля
Сколько стоит: вход свободный
Зачем: если вы не планируете провожать Масленицу широко и затратно, рекомендуем просто прогуляться по городу. Без развлечений не останетесь!
Масленица у “РусьКино” (с 14-00)
В Добром вас будут ждать выступление фольклорных групп, конкурсы и массовые гуляния с подарками. К примеру, победитель “Богатырских забав” получит 10 кг колбасы, а “Самый быстрый блиноед” – сертификат в ресторан.
Масленица в Загородном парке (12.00 – 17.00)
В Загородном обещают концертную программу, конкурс красоты, битву шумовых оркестров и даже хороводный флешмоб.
Масленица в парке “Дружба” (11.00 – 17.00)
11.30 – детская познавательная игровая программа
12.00 – выступление песенно-танцевального ансамбля “Сузорье”
12.30 – театрализованное представление
13.00 – сжигание чучела Масленицы
13.10 – выступление детской школы хореографии
13.40 – чемпионат по поеданию блинов
14.00 – выступление детского ансамбля “Усладики”
14.40 – спортивные состязания и конкурсы;
15.00 – выступление народного коллектива “Хор русской песни Околица”
15.30 – народные игры и забавы
16.00 – выступление ансамбля “Аннинский дворик”;
16.40 – огненное шоу
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