Куда пойти на Масленицу

Где: Загородный парк, парк “Дружба” и площадка возле “Русь-кино”

Когда: 18 февраля

Сколько стоит: вход свободный

Зачем: если вы не планируете провожать Масленицу широко и затратно, рекомендуем просто прогуляться по городу. Без развлечений не останетесь!

Масленица у “РусьКино” (с 14-00)

В Добром вас будут ждать выступление фольклорных групп, конкурсы и массовые гуляния с подарками. К примеру, победитель “Богатырских забав” получит 10 кг колбасы, а “Самый быстрый блиноед” – сертификат в ресторан.

Масленица в Загородном парке (12.00 – 17.00)

В Загородном обещают концертную программу, конкурс красоты, битву шумовых оркестров и даже хороводный флешмоб.

Масленица в парке “Дружба” (11.00 – 17.00)

11.30 – детская познавательная игровая программа

12.00 – выступление песенно-танцевального ансамбля “Сузорье”

12.30 – театрализованное представление

13.00 – сжигание чучела Масленицы

13.10 – выступление детской школы хореографии

13.40 – чемпионат по поеданию блинов

14.00 – выступление детского ансамбля “Усладики”

14.40 – спортивные состязания и конкурсы;

15.00 – выступление народного коллектива “Хор русской песни Околица”

15.30 – народные игры и забавы

16.00 – выступление ансамбля “Аннинский дворик”;

16.40 – огненное шоу