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Куда пойти на Масленицу

Праздник на любой вкус

  1. "Весёлая Масленица"

    Где: “Палаты”

    Когда: 17 февраля в 13:00 и 15:00

    Сколько стоит: 50-300 р.

    Зачем: если ищете насыщенную детскую программу, приходите в “Палаты”. В экспозиции “Русский дом” вас ждут: игры “Петушиные бои” и “Масленичный календарь”, шутки-прибаутки и “блинные перегонки”. В конце познавательной экскурсии участников обещают угощать чаем с блинами в лучших русских традициях.

  2. Уютный праздник

    Где:  музей “Огни Владимира”

    Когда: 17 и 18 февраля

    Сколько стоит: 250 р.

    Зачем: советуем не пропустить программу в музее “Огни Владимира”. Там вас познакомят с традициями каждого из дней масленичной недели и организуют мастер-класс по изготовлению праздничной свечи.

  3. Вдали от толпы

    Где: Доброград (12 км от Коврова)

    Когда: 17 и 18 февраля

    Сколько стоит: от 250 р. за отдельные мероприятия

    Зачем: если вы хотите проводить Масленицу вдали от городской суеты, рекомендуем обратить внимание на Доброград, где подготовлена насыщенная программа:

    Суббота
    12:00-16:00 – Контактный зоопарк
    13:00-16:00 – Катание на лошадях и хаски
    13:00 – Детская зимняя рыбалка

    Воскресенье
    13:00-16:00 – Масленичные гуляния с барбекю, ярмаркой, аттракционами, контактным зоопарком, петушиными боями
    16:00 – Кулинарный мастер-класс по выпечке блинов

  4. Праздник в Суздале

    Где: Музей деревянного зодчества, г. Суздаль

    Когда: до 18 февраля

    Зачем: давно хотели выбраться в Суздаль и вас привлекает идея проводов Масленицы в исконно русском антураже? Вам обязательно нужно побывать сегодня и завтра в Музее деревянного зодчества. Учтите, что исторический колорит будет приправлен Масленичной Олимпиадой и праздничной “криптовалютой” – блинкоинами.

    Суббота
    13:30, 14:30, 15:00 – Гусиные бои

    Сколько стоит: 500 р. (250 р. – льготный билет)

    Воскресенье
    11:00 – Церемония закрытия Масленичной Олимпиады
    12:00 – Взятие снежной крепости

    Сколько стоит: 400 р. (200 р. – льготный билет)

  5. Масленица во владимирских парках

    Где: Загородный парк, парк “Дружба” и площадка возле “Русь-кино”

    Когда: 18 февраля

    Сколько стоит: вход свободный

    Зачем: если вы не планируете провожать Масленицу широко и затратно, рекомендуем просто прогуляться по городу. Без развлечений не останетесь!

    Масленица у “РусьКино” (с 14-00)
    В Добром вас будут ждать выступление фольклорных групп, конкурсы и массовые гуляния с подарками. К примеру, победитель “Богатырских забав” получит 10 кг колбасы, а “Самый быстрый блиноед” – сертификат в ресторан.

    Масленица в Загородном парке (12.00 – 17.00)
    В Загородном обещают концертную программу, конкурс красоты, битву шумовых оркестров и даже хороводный флешмоб.

    Масленица в парке “Дружба” (11.00 – 17.00)
    11.30 – детская познавательная игровая программа
    12.00 – выступление песенно-танцевального ансамбля “Сузорье”
    12.30 – театрализованное представление
    13.00 – сжигание чучела Масленицы
    13.10 – выступление детской школы хореографии
    13.40 – чемпионат по поеданию блинов
    14.00 – выступление детского ансамбля “Усладики”
    14.40 – спортивные состязания и конкурсы;
    15.00 – выступление народного коллектива “Хор русской песни Околица”
    15.30 – народные игры и забавы
    16.00 – выступление ансамбля “Аннинский дворик”;
    16.40 – огненное шоу
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