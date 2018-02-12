Лыжи – доступный путь к здоровью

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Вся польза от лыж
Ходьба на лыжах – один из самых полезных видов физических нагрузок. Он не только помогает похудеть без лишних усилий, но и позволяет в короткие сроки нарастить рельефные мышцы, как у “Давида” Микеланджело. Этот спорт повышает выносливость, укрепляет иммунитет и даже помогает бороться с сезонной депрессией. Противопоказаний к занятию лыжами практически нет.
Елена Абрамова
врач по лечебной физкультуре
“Езда на беговых лыжах является тем видом физической активности, который может быть рекомендован даже больным. Дети со сколиозом и с нарушениями осанки, взрослые пациенты с заболеваниями позвоночника – занятия на лыжах рекомендуются им всем. Но важно понимать, что терапевтический эффект достигается только при систематических занятиях”
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Отличный способ похудеть
Катание на лыжах является одним из самых эффективных способов расстаться с лишними килограммами. По статистике, всего за час интенсивного катания вы можете сжечь от 500 до 1.200 ккал. Такому диапазону значений удивляться не стоит. Каждая тренировка индивидуальна, на конечный расход энергии влияет все: вид лыж, рельеф местности и ваши спортивные навыки. Тем не менее, даже 500 сгоревших килокалорий – отличный результат! Сравните его с расходом энергии в других видах физнагрузок.
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Прокачиваем рельефы
Даже если вы довольны своей фигурой, это еще не повод игнорировать беговые лыжи. Нет предела совершенству! Регулярные занятия помогут кубикам на вашем прессе проявиться быстрее, чем после занятий в спортзале. Такой эффект достигается из-за комплексной работы всех слоев мускулатуры корпуса.
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Эйфория бегуна на лыжах
Слышали когда-нибудь об “эйфории бегуна”? Это состояние особенного подъёма духа, сходное по ощущениям с опьянением. При катании на лыжах оно может возникнуть у вас далеко не сразу, а уже ближе к концу тренировки, когда открывается второе дыхание. Ничего опасного или неприятного в этом чувстве нет, скорее наоборот, именно благодаря ему многие быстро “подсаживаются” на спорт.
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Лыжи против депрессии
Еще один аргумент в пользу катания на лыжах – борьба с сезонной депрессией. Как правило, в конце зимы она возникает из-за недостатка яркого солнечного света и свежего воздуха. Если же вы регулярно занимаетесь ходьбой на лыжах, эта проблема решена. Всего за пару часов интенсивных тренировок в неделю вы сможете не только вздохнуть полной грудью, но и получить свою норму “солнечного” витамина D.
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Мнение эксперта
Всё еще продолжаете раздумывать – расчехлять свои лыжи или нет? В таком случае, рекомендуем посмотреть интервью с нашим экспертом. Кстати, снимали мы его на празднике здоровья – “Лыжне России”. Там все свой выбор уже сделали.
Лыжи – доступный путь к здоровью
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