Тele2 дарит сюрприз победителям фотоконкурса ко Дню влюбленных

Prizyv.ru и компания Тele2 продолжают фотоконкурс ко Дню влюбленных. Присылайте ваши совместные фото и боритесь за звание самой романтичной пары Владимирской области!

Главный сюрприз для пары, чье фото наберет наибольшее количество лайков, приготовил генеральный партнер акции, компания Тele2.

Это два крутых фирменных 4G смартфона для влюбленных! Самая романтичная пара Владимирской области всегда будет на связи. У ребят будет еще больше возможностей писать друг другу нежные сообщения и делать милые селфи!

Присылайте свои фото, голосуйте и получайте подарок от Тele2! Еще больше крутых подарков тут.

И это ещё не всё! Три пары, чьи фото наберут наибольшее количество лайков, получат фотосессии с замечательными фотографами: Татьяной Бабиковой, Мариной Тимановой и фотостудией “Кадр”!

Марина Тиманова, фотограф

Мне очень нравятся фотосессии с влюбленными. Когда приходят ребята, у которых только-только начинаются отношения, это такой кайф для души! Ты стараешься поймать в момент съемки именно те мгновения, когда влюбленные настоящие! Не стесняются и увлечены друг другом. Обычно я прошу их расслабиться или подумать, что я – зеркало, или что меня вообще нет рядом. Получаются очень эмоциональные, нежные фото!

Татьяна Бабикова, фотограф

Я люблю снимать людей и их эмоции: влюбленность, любовь, дружба. Фотосессии лав-стори несут в себе особый смысл, раскрывают все нежные чувства. Есть пары, которые проносят тебя через всю свою жизнь. История любви, свадьба, потом “в ожидании” и семейные съемки. Здорово наблюдать, как с годами пары приумножают свою любовь и нежность!

Виктор Стохальский, фотограф фотостудии “Кадр”

Каждый раз фотосъемка влюбленных – это отдельный опыт, особенный момент. Важно тонко настроить контакт и проникнуться эмоциями и взаимоотношениями пары. Это касается как совсем юных влюбленных, находящихся на романтичном этапе отношений, так и давно женатых пар, но до сих пор сохраняющих настоящие, искренние чувства. Очень интересно наблюдать, как люди начинают раскрываться, доверять фотографу и показывают свою близость и любовь. Важно поймать момент проявления живых эмоций и получить тот самый снимок, где герои съемки по-настоящему счастливы.

Что нужно сделать, чтобы принять участие в конкурсе:

Выкладывайте фото со своей второй половинкой в фотоальбом “Фотоконкурс ко Дню всех влюбленных” в группе prizyv.ru в соцсети “ВКонтакте” до 13 февраля. Голосование за фото будет проходить до 15.00 14 февраля. И уже в 17.00 мы объявим победителей!

ВНИМАНИЕ! УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

– участники должны быть старше 16 лет;

– участники должны иметь реальный аккаунт в соцсети «ВКонтакте». Приз будет вручен победителю только в том случае, если его имя совпадает с именем его аккаунта;

– участники самостоятельно размещают в специально созданном конкурсном альбоме в группе prizyv.ru свои фотографии.

– одна пара может выставить на конкурс только одно совместное фото.

Фото: cdn2.hercampus.com