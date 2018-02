Пять образов для первого свидания

Первое свидание – это самая важная встреча. С него могут начаться отношения, им же они могут закончиться. Успех зависит от многих факторов, в том числе и от того, как вы выглядите. Встречают по одежке, особенно на первом свидании, когда вы еще не успели узнать друг друга.

В преддверии Дня всех влюбленных я попросила трех замечательных молодых людей разных профессий рассказать, как должна быть одета девушка на первом свидании, чтобы оно точно не стало последним. Итак, мнения ведущего, бизнесмена и музыканта.

“Зависит, конечно, от девушки. Мне нравится, когда дама одета просто и со вкусом. Ничего вызывающего и провокационного. В противном случае, первое свидание может оказаться единственным”.

“Всё зависит от личных целей и ожиданий мужчины, а также его статуса. Я могу говорить за деловых мужчин. Если мы говорим о свидании с целью будущих длительных отношений, то я бы предпочел деловой стиль с забранными волосами или закрытое платье. Если девушка придет на свидание в коротком платье, то, скорее всего, это будет не для серьезных отношений”.

“Что надеть девушке на первое свидание?.. Приталенное длинное бордовое платье с открытой спиной и красивые туфли с длинным каблучком! Минимализм в тренде”.

Как видите, мнения разные. Зато легко проследить одну особенность: на первом свидании парни точно не ждут эпатажа.

Поэтому я предлагаю вам пять достаточно скромных, но очень обаятельных образов, которые смогут зацепить парней на первом свидании: new look, образ в мужском стиле, бархатный total look и два образа, которые я условно называю “своя девчонка” и “гимназистка”.

Вещи для всех пяти образов многие девушки могут найти в своем гардеробе – это вечная классика. Они также продаются во владимирских магазинах разной ценовой категории. Все зависит только от бюджета и предпочтений.

Удачного первого свидания!