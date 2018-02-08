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первое свидание

Пять образов для первого свидания

Как одеться, чтобы не спугнуть парня

Первое свидание – это самая важная встреча. С него могут начаться отношения, им же они могут закончиться. Успех зависит от многих факторов, в том числе и от того, как вы выглядите. Встречают по одежке, особенно на первом свидании, когда вы еще не успели узнать друг друга.

В преддверии Дня всех влюбленных я попросила трех замечательных молодых людей разных профессий рассказать, как должна быть одета девушка на первом свидании, чтобы оно точно не стало последним. Итак, мнения ведущего, бизнесмена и музыканта.

“Зависит, конечно, от девушки. Мне нравится, когда дама одета просто и со вкусом. Ничего вызывающего и провокационного. В противном случае, первое свидание может оказаться единственным”.

“Всё зависит от личных целей и ожиданий мужчины, а также его статуса. Я могу говорить за деловых мужчин. Если мы говорим о свидании с целью будущих длительных отношений, то я бы предпочел деловой стиль с забранными волосами или закрытое платье. Если девушка придет на свидание в коротком платье, то, скорее всего, это будет не для серьезных отношений”. 

Что надеть девушке на первое свидание?.. Приталенное длинное бордовое платье с открытой спиной и красивые туфли с длинным каблучком! Минимализм в тренде”.

Как видите, мнения разные. Зато легко проследить одну особенность: на первом свидании парни точно не ждут эпатажа.

Поэтому я предлагаю вам пять достаточно скромных, но очень обаятельных образов, которые смогут зацепить парней на первом свидании: new look, образ в мужском стиле, бархатный total look и два образа, которые я условно называю “своя девчонка” и “гимназистка”.

Вещи для всех пяти образов многие девушки могут найти в своем гардеробе – это вечная классика. Они также продаются во владимирских магазинах разной ценовой категории. Все зависит только от бюджета и предпочтений.

Удачного первого свидания!

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Обсуждение 4

  • ЮляЯ:
    08.02.2018 в 17:36

    Круто.надо запомнить)

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  • Emma:
    08.02.2018 в 17:36

    Помню, как я волновалась перед первым свиданием с мужем! Надела лучшее платье, а он сказал, что я ему больше в джинсах нравлюсь))))))))))))))

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  • Семен:
    08.02.2018 в 18:42

    Главное, чтобы симпатичная и не дура, а платье можно и поменять

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  • kokol:
    08.02.2018 в 19:41

    я пришла к мужу на свидание в равных джинсах и грязных кедах. не успела переодеться, ехала с дачи, а машина сломалась. Он был честно предупрежден. В ресторан мы не пошли, а пошли гулять по городу. Так как я подумала, что мои джинсы и так составили нужное впечатление, поэтому забила и просто отдыхала. Может этим и покупила.

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