Сила земли: выбираем качественный грунт под рассаду

Есть распространённое мнение, что “земля, она и в Африке земля”. Но так думают только неопытные дачники. Допустим, вы хотите вырастить рассаду помидоров, огурцов, капусты или баклажанов. Есть два пути. Первый: накопать где-нибудь земли, купить с рук (с машины) или взять в магазине первый попавшийся универсальный грунт. Потом покупка семян, часы, потраченные на подготовку и ожидание всходов, а в результате – ничего. Что-то не взошло, что-то выросло не так, а что-то гниёт. Деньги и время потрачены зря. И винить в такой ситуации можно только себя, ведь меньше всего внимания было уделено самому главному – грунту.

Второй путь – выбирать землю ответственно. Как это сделать? В этом важном для любого дачника вопросе будем разбираться вместе с владимирским экспертом.

Надежда Николаевна Слесарева,

агроном

“Если у вас есть свой грунт, то вы уже точно знаете, как он себя поведёт. А вот если собрались покупать, значит, могут пригодиться мои советы. Землю в магазине подбирать нужно тщательно. Но главное правило здесь одно – покупай, но проверяй! Только убедившись, что грунт безопасен и подходит для ваших целей, стоит пускать его в дело. Информация на упаковке и обещания продавца не всегда гарантируют шикарные всходы и богатый урожай. Купить и оценить грунт помогут эти правила:

Универсальный грунт не берем!

Чаще всего такой грунт, как говорится, “подходит для всего и не подходит ни для чего”. Ошибётесь в любом случае. Лучше подбирайте по выращиваемой культуре, берите отдельный грунт для рассады томатов, баклажанов, огурцов и т. д.

Состав грунта

Очень многие производители перенасыщают грунт торфом. В нём у вас ничего не получится вырастить. Если вы купили землю и обнаружили там вместо почвы торф, то обязательно добавьте песок, удобрения. Тогда вы создадите нормальную почвосмесь.

Качество грунта

Хороший грунт не может быть вязким, липким или плотным. Вы не должны обнаружить в нем соль, значительное количество песка или какие-то непонятные фракции. Грунт – это единая структурная смесь, которая хорошо пропускает воздух и воду.

Не экономьте!

Некоторые дачники, чтобы правильно подобрать грунт, закупают сразу несколько разных пакетов с землей. Дома смотрят, выбирают и идут закупаться на сезон. Если это слишком дорого для вас – потратьтесь хотя бы на иностранный грунт, например, немецкий. Практика показывает, что он лучше российского”.

Автор: Юлия Митина