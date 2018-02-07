Оформите автомобиль и права со скидкой

Наиболее популярные услуги – оформление покупки подержанных машин. В данном случае регистрировать транспортное средство уже не требуется, достаточно внести данные на нового собственника. Заявление можно заполнить сразу на портале госуслуг. Для этого вам потребуется внести данные паспорта гражданина, ПТС и СТС транспортного средства, полиса ОСАГО и договора купли-продажи.

На портале госуслуг можно сразу заплатить пошлину онлайн и записаться на прием в РЭО (запись ведётся на ближайшие 2 недели). Госпошлина за внесение изменений в выданный ранее паспорт ТС при оплате через портал составит 245 рублей. В банке это будет стоить 350 рублей.