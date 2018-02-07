Оформите автомобиль и права со скидкой

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Прямая выгода
Сэкономить на услугах, предоставляемых ГИБДД, вполне реально. Вам поможет наш материал и портал госуслуг. Всё больше владимирцев подают заявки в Госавтоинспекцию через этот ресурс. Если вы ещё не зарегистрированы на портале госуслуг, то подробную информацию о том, как это сделать, вы можете получить здесь. Схематичная информация – ниже на рисунке.
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Экономия при покупке машины
Наиболее популярные услуги – оформление покупки подержанных машин. В данном случае регистрировать транспортное средство уже не требуется, достаточно внести данные на нового собственника. Заявление можно заполнить сразу на портале госуслуг. Для этого вам потребуется внести данные паспорта гражданина, ПТС и СТС транспортного средства, полиса ОСАГО и договора купли-продажи.
На портале госуслуг можно сразу заплатить пошлину онлайн и записаться на прием в РЭО (запись ведётся на ближайшие 2 недели). Госпошлина за внесение изменений в выданный ранее паспорт ТС при оплате через портал составит 245 рублей. В банке это будет стоить 350 рублей.
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Экономия при оформлении прав
Тем, кто получает водительские права, тоже лучше воспользоваться сайтом госуслуг. Госпошлина, оплаченная там, составит 1400 (в банке – на 600 рублей дороже). При составлении заявки на получение водительских прав в ГИБДД необходимо будет внести паспортные данные, сведения о прохождении обучения и номер медсправки. Соответственно, эти же документы надо будет взять, когда вы пойдёте в ГИБДД за готовыми правами.
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Сколько стоит медсправка
Медсправка необходима и тем, кто меняет права в связи с истечением срока годности. Можно получить справку в обычной поликлинике. Но обход нужных специалистов, скорее всего, займет много времени, поскольку к каждому из них придётся записываться отдельно, они принимают в разное время и в разные дни – словом, морока. Поэтому очень многие владимирцы пользуются услугами платных клиник, где есть отдельная услуга – оформление справок в ГИБДД. Средняя цена – 1500 рублей. Время прохождения врачей и оформления справки – 1 час.
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Полезные ссылки для автовладельцев
ГИБДД – виды услуг и пакет документов – https://xn--90adear.xn--p1ai/mens/avtovladeltsam
Портал “Госуслуги” – виды услуг и пакет документов – https://www.gosuslugi.ru/category/transport
Информацию о наличии штрафов автовладельцы могут узнать здесь или здесь.
Автор: Анна Тумановская
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