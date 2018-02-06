Как поставить ребенка на горные лыжи

Горные лыжи – не самый очевидный вид спорта во Владимире, но нет ничего невозможного! При желании даже на просторах региона вы сможете найти и высокие склоны, и хорошие трассы. А вот профессиональных тренеров в области не так много. Составить для вас видеоинструкцию по первым скольжениям ребёнка нам помогла Анастасия Кокшарова, мастер спорта по горным лыжам.
Справка prizyv.ru:
Анастасия Кокшарова горнолыжному спорту отдала всю свою жизнь. Встала на лыжи в шесть лет, к шестнадцати годам добилась звания мастера спорта. Выступала в соревнованиях, представляя всероссийские бренды. Во Владимире живёт четвертый год и каждую зиму обучает детей на добровольных началах.
Где можно научиться кататься на горных лыжах:
Ближайшей горнолыжной базой к Владимиру является “VS-Парк” – спортивный комплекс, расположенный в поселке Садовом по адресу: Заячья горка, д. 1. Там есть прокат горных лыж под залог водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства. Склон специально подготовлен для катания, оборудован канатной дорогой. С детьми занимаются квалифицированные тренеры.
Сколько будет стоить:
Прокат горнолыжного комплекта для детей младше 12 лет
по будням: 225 руб. за час и 450 руб. за день
в выходные и праздники: 300 руб. за час и 475 руб. за день
Прокат взрослого горнолыжного комплекта
по будням: 450 руб. за час и 475 руб. за день
в выходные и праздники: 600 руб. за час и 900 руб. за день
Аренда канатной дороги
по будням:
дети – 200 р./ч., взрослые – 400 р./ч.
в выходные и праздники:
дети – 250 р./ч., взрослые – 500 р./ч.
Аренда склона – 100 р./ч.
Автор: С. Шепеля
Обсуждение 2
и нечего в Мелехово таскаться, у самих все есть….
Какой милый инструктор! Даже не знала, что в нашем городе можно встретить мастера спорта по горным лыжам)))