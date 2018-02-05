Внебрачный сын Петра III жил рядом с Пенкино

Мать будущего графа Новосильцева известна – это баронесса Мария Сергеевна Строганова, единственная дочь действительного камергера и генерал-поручика барона Сергея Григорьевича Строганова, по преданию, внебрачного сына Петра Великого, крупнейшего горнозаводчика и богатейшего помещика Российской Империи, первого владельца знаменитого Строгановского дворца на Невском проспекте в Петербурге. По общепринятой версии в 1758 году, пару лет спустя после смерти отца, 22-летняя баронесса Мария Строганова вышла замуж. Но не за одного из представителей высшей аристократии, а за скромного капитана лейб-гвардии Измайловского полка Николая Устиновича Новосильцева.

Тот не имел ни титула, ни состояния, ни какой-либо высокопоставленной родни. И, самое главное, капитану тогда уже стукнул 51 год, и он являлся ровесником скончавшегося отца своей невесты. Как мог состояться столь неравный брак, когда невеста в два с лишним раза моложе, в тысячи раз богаче и значительно превосходит по знатности своего престарелого жениха?

О какой-либо неземной страстной любви речь не идет. Тогда что же? Очевидно, это был фиктивный брак, когда молодой аристократке подыскали кандидата в женихи без особых претензий. Зачем? Видимо, для того, чтобы узаконить ее детей от внебрачной связи. И такие дети у баронессы действительно были, один из которых – Николай, будущий граф Новосильцев.