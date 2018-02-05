Внебрачный сын Петра III жил рядом с Пенкино

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Дивное место
Сельцо Краснораменье Камешковского района находится в хорошем заповедном месте. Рядом – леса, Клязьма, знаменитый поселок Пенкино. Не только природа здесь богатая, но и история. Она содержит немало тайн и загадок. Среди них – очень занимательная история графа Новосильцева, который, вполне может быть, являлся сыном императора Петра III.
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Неравный брак
Мать будущего графа Новосильцева известна – это баронесса Мария Сергеевна Строганова, единственная дочь действительного камергера и генерал-поручика барона Сергея Григорьевича Строганова, по преданию, внебрачного сына Петра Великого, крупнейшего горнозаводчика и богатейшего помещика Российской Империи, первого владельца знаменитого Строгановского дворца на Невском проспекте в Петербурге. По общепринятой версии в 1758 году, пару лет спустя после смерти отца, 22-летняя баронесса Мария Строганова вышла замуж. Но не за одного из представителей высшей аристократии, а за скромного капитана лейб-гвардии Измайловского полка Николая Устиновича Новосильцева.
Тот не имел ни титула, ни состояния, ни какой-либо высокопоставленной родни. И, самое главное, капитану тогда уже стукнул 51 год, и он являлся ровесником скончавшегося отца своей невесты. Как мог состояться столь неравный брак, когда невеста в два с лишним раза моложе, в тысячи раз богаче и значительно превосходит по знатности своего престарелого жениха?
О какой-либо неземной страстной любви речь не идет. Тогда что же? Очевидно, это был фиктивный брак, когда молодой аристократке подыскали кандидата в женихи без особых претензий. Зачем? Видимо, для того, чтобы узаконить ее детей от внебрачной связи. И такие дети у баронессы действительно были, один из которых – Николай, будущий граф Новосильцев.
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Отец неизвестен
О том, что Николай Николаевич Новосильцев — внебрачный сын Марии Сергеевны Строгановой, говорят все имеющиеся на сегодняшний день источники. Характерно, что в советское и постсоветское время бытовали версии, что, мол, баронесса родила сына до брака от будущего мужа. Типа, пардон, залетела. Но на самом деле историки свидетельствуют, что к рождению Николая Николаевича Новосильцева его юридический отец Николай Устинович Новосильцев никакого отношения не имеет.
Более того, дата рождения вельможи столь высокого уровня до сих пор неизвестна, что само по себе невероятно. Считается, что граф Новосильцев появился на свет в 1761 году, но, возможно, и раньше.
Кто же мог стать любовником баронессы Строгановой? Очевидно, человек выше ее по положению и настолько могущественный, что смог «купить» не только гвардейского капитана, но все высшее общество, представители которого в многочисленных мемуарах ни на полслова не обмолвились о загадочном отце будущего графа Новосильцева. Но лиц, могущественнее и богаче Строгановых в России XVIII века было очень немного. Разве графы Шереметевы, но они тут явно не при чем.
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Интрига графов Воронцовых
Есть еще одна деталь. Родной брат баронессы Марии Строгановой барон, а позже – граф Александр Сергеевич Строганов, богач и вельможа, личный друг Екатерины II, президент Императорской Академии художеств, женился в том же 1758 году, когда состоялся очень странный брак его сестры с капитаном Новосильцевым. Супругой А.С. Строганова стала графиня Анна Михайловна Воронцова, дочь вице-канцлера графа Михаила Илларионовича Воронцова и племянница будущего первого владимирского наместника и генерал-губернатора графа Романа Илларионовича Воронцова. Строганов не хотел этого брака, но его желали Воронцовы, стремясь породниться с самым богатым человеком в России, и покровительствующая им императрица Елизавета Петровна. Характерно, что вскоре после смерти этой царицы навязанный Строганову брак с Воронцовой распался.
Весьма возможно, что и Марии Строгановой Воронцовы с помощью дочери Петра Великого навязали столь возрастного и неказистого жениха. Но почему? Известно, что фавориткой наследника императрицы Елизаветы великого князя Петра Федоровича, будущего императора Петра III, была графиня Елизавета Романовна Воронцова, сестра знаменитой Екатерины Романовны Дашковой. Став государем, Петр III даже намеревался развестись с женой Екатериной Алексеевной для того, чтобы вступить в брак с Елизаветой Воронцовой. Но в итоге его супруга оказалась проворней, организовав дворцовый переворот и взойдя на престол под именем Екатерины II.
По преданию баронесса Мария Строганова имела связь с тем же великим князем Петром Федоровичем. И именно ее могли насильно выдать замуж при помощи императрицы за капитана Новосильцева братья Воронцовы. Тем самым легализировались внебрачные дети, а замужней даме капитанше Новосильцевой перекрывался возможный путь к трону. А девице Елизавете Воронцовой – наоборот.
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Сын убитого государя?
Если иметь в виду, что Петр III был настоящим отцом Николая Николаевича Новосильцева, то многие нестыковки в биографии графа получают объяснение. По-видимому, после свержения и убийства императора Петра III в 1762 году многие лица, входившие в его ближайшее окружение, оказались в опале. Исчезла из столицы и Мария Новосильцева. Ее следы недавно обнаружились в нынешних Судогодском и Камешковском районах. Там она и ее супруг владели усадьбой в сельце Краснораменье на Клязьме (близ Пенкино).
Скорее всего, именно это имение капитан Николай Устинович Новосильцев получил в качестве платы за фиктивный брак, и именно там отбывала ссылку несчастная баронесса. Усадьба возникла на месте деревни Красная Рамень близ устья Красного ручья при его впадении в Клязьму. Потом сельцо с господской усадьбой некоторое время писалось как Красное. И уже много позже возникло нынешнее название Краснораменье.
Н.У. Новосильцев, ставший майором, командовал гвардейским батальоном ветеранов-инвалидов в Москве до конца 1770-х гг. В 1771 году М.С. Новосильцева, урожденная баронесса Строганова, нашла место последнего упокоения на кладбище при Спасо-Преображенской церкви погоста Спас-Купалищи Судогодского района, где на ее могиле появился очень скромный памятник. Не исключено, что Мария Сергеевна стала жертвой эпидемии холеры, бушевавшей тогда в Москве, и от которой чудом уцелел Владимир (после того, как вокруг города обнесли чудотворную икону Боголюбской Божией Матери).
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Бедный родственник
Сын Николай, очевидно, до смерти матери проживал вместе с ней в Краснораменье. Характерно, что после образования Владимирской губернии в 1778 году будущий граф Николай Новосильцев сразу же был включен в число владимирских дворян, а в 1791-м официально внесен в VI часть Дворянской родословной книги Владимирской губернии, куда заносили древние дворянские роды. Документы об этом сохранились в Государственном архиве Владимирской области.
В официальных биографиях графа Новосильцева указано, что в 1770-е гг. он воспитывался в доме своего дяди барона А.С. Строганова в Петербурге. Обычно это понимается так, что богатый дядя воспитывал внебрачного племянника. Но в эту пору в течение семи лет барон постоянно находился в Западной Европе и племянника не мог даже видеть, а не то что воспитывать. Очевидно, Николай Новосильцев действительно рос в доме дяди, который приставил к нему слуг и выделял средства на содержание родственника. Но и только. А потом и вовсе отдал его в Пажеский корпус.
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Феноменальная карьера
Тем не менее карьера Новосильцева не может не удивлять. В 22 года его выпустили из Пажеского корпуса и сразу же произвели в капитаны. Два года спустя молодой человек уже стал майором. Потом он покинул армию и перешел на дипломатическую службу. Но еще пару лет спустя вновь оказался в армии, причем в качестве адъютанта адмирала русской службы принца Карла-Генриха Нассау-Зигена.
После того как в 1789 году галерная эскадра принца разгромила шведов при Роченсальме, адмирал послал с донесением об этой победе к Екатерине II именно 28-летнего майора Новосильцева. Царица за столь радостное известие произвела майора сразу в полковники и наградила орденом. По ее настоянию полковник Новосильцев представился внукам царицы великим князьям Александру и Константину Павловичам. Этой единственной встречи якобы хватило, чтобы 12-летний Александр, будущий император Александр I, запомнил и полюбил армейского офицера, которого видел всего один раз в жизни.
Далее полковник Новосильцев под командой Суворова участвовал в подавлении польского восстания Тадеуша Костюшко, а потом в 35-летнем возрасте вышел в отставку и отправился в… Лондон, где в течение пяти лет слушал лекции по физике, математике и медицине в королевском университете.
Затем события получают еще более необычный оборот. В 1801 году новый император Александр I вскоре после вступления на трон вдруг вспомнил о 40-летнем полковнике-студенте, с которым общался 12 лет назад, и срочно вызвал его в Россию. Прибыв в Петербург, Новосильцев получил чин обер-камергера (равный полному генералу) и вошел в Негласный комитет (теневой кабинет при особе царя) и, в переводе на современный язык, обрел статус вице-премьера. В 1803 году он стал президентом Академии наук, затем выполнял ответственнейшие дипломатические поручения (например, заключил союз с Англией), был заместителем министра юстиции и руководителем Комиссии составления законов.
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«Для пользы государства»
Далее длительное время вплоть до 1830 года Новосильцев служил советником наместника Царства Польского цесаревича Константина Павловича. После Польского восстания 1830 года и смерти цесаревича император Николай I сделал Новосильцева членом Государственного Совета и сенатором. В 1832-м Николай Новосильцев возглавил Комитет министров, в 1833-м получил титул графа (с девизом «Для пользы государства»), а в 1834 году, не покидая премьерского поста, стал еще и председателем Государственного Совета.
Граф Новосильцев был награжден всеми российскими орденами вплоть до самого высшего – святого Андрея Первозванного. Современники отмечали выдающиеся административные и аналитические способности графа, который, к примеру, по заказу Александра I сочинил проект первой Конституции России. Однако, хотя, по их словам, Новосильцев был «ума необыкновенного», он нередко предавался неумеренным возлияниям, но даже многолетнее пьянство не могло повредить ни его способностям, ни его удивительной карьере.
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Владимирский дворянин
В 1838 году граф Н.Н. Новосильцев скончался в Петербурге в 73-летнем возрасте. Женат он не был и потомства не оставил. Если он приходился, пусть и внебрачным, дядей Александру I, цесаревичу Константину Павловичу и Николаю I, то карьера графа вполне объяснима. Иначе же это просто фантастика.
Так или иначе, владимирским дворянином граф Новосильцев оставался до конца своих дней. А родительское (точнее – матери и приемного отца) имение Новосильцевы (у графа был брат Сергей Новосильцев и племянники) продали Ирине Юрьевне Лермонтовой, по мужу – Катениной. Катенины выстроили новую усадьбу в сельце Михайловское неподалеку от Краснораменья в приходе тех же Спас-Купалищ, которая потом перешла к их зятю князю Грузинскому. В советское время там размещался санаторий имени Ленина.
Сегодня в Краснораменье, фактически превратившемся в дачно-коттеджный поселок, ничего не напоминает о графе Новосильцеве. Лишь Красный ручей, правда, давно уже ставший безымянным, журчит там до сих пор. Но биография его сиятельства, полная неразгаданных тайн, навсегда связана с нашей Владимирской землей.
Николай Фролов
На иллюстрации вверху: Члены Негласного комитета при Александре I. Слева сидит с пером в руке Н.Н. Новосильцев
Внебрачный сын Петра III жил рядом с Пенкино
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