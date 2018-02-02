Бизнес по доставке фермерских продуктов

Одним из первых и самых громких бизнес-открытий в 2013 году в Москве был фермерский кооператив lavkalavka. Харизматичный крепкий бородач (основатель компании) привозил бледным и субтильным жителям столицы пышущие ЗОЖем фермерские продукты. Москвичей не спугнуло, что цены кусались с самого начала: за мясо птицы, молоко и овощи предприниматели просили раза в 2-3 больше, чем в сетевом магазине. За 5 лет Lavkalavka стала лидером и трендсеттером в своей нише, у неё появились десятки конкурентов.

Одни из них – владимирские предприниматели Игорь Смоляк и Артур Харламов. Идея их, пусть и не нова, но на первый взгляд во Владимире должна зайти даже лучше, чем в Москве – город маленький, себестоимость доставки ниже, а фермеры не наглеют с ценами. Бизнес запущен и работает уже 2 месяца, но реальность уже внесла свои коррективы. Какие – бизнесмены сами расскажут в новом выпуске “Кофе ТВ”.