Попробуйте «осадную кухню» древних владимирцев

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С ложкой - в прошлое
Вы можете познать историю Владимирского края с неожиданного ракурса – гастрономического. Интересно, чем питались наши далёкие предки, когда ровно 780 лет назад, в феврале 1238, войска Батыя осадили Владимир? Вот несколько рецептов старинных русских блюд из «осадной кухни» древних владимирцев. Можно их приготовить и попробовать из чувства любопытства и патриотизма.
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Тюря
Что для тюри надо? Сущая ерунда. Миска. Литр холодной подсоленной воды. Туда бросаем две столовые ложки сухариков из ржаного хлеба и одну мелко накрошенную луковицу. Вливаем столовую ложку растительного масла. Это, так сказать, минимальная тюря. А тюря богатая, – это когда в неё сыпануть ещё нарезанные кубиками сырые овощи (репу, друзья, и редьку, ибо морковки, огурцов, томатов в древней Руси не водилось) и довести до кипения. Можно добавить молочные продукты – ряженку или простоквашу. Собственно, всё. Блюдо нехитрое, и на вкус современного человека не слишком аппетитное. Летом его можно ещё чуток разнообразить: добавить ложку мелко рубленого подорожника и ложку мелко рубленой лебеды. Но войска Батыя брали Владимир в феврале, какая там лебеда! Это – искажение истории, а мы ведь с родной историей дружим, так?
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Полёвка
Это не мышка, это похлёбка. Для её приготовления вам понадобится расчина и колотовка. Не пугайтесь: расчина – это заквашенное ржаное тесто (она ставится накануне, чтобы достаточно закисало), а колотовка – тоже, что нынче мутовка, палочка со спиралью на конце для взбивания жидкостей. Для приготовления расчины 1,5 стакана муки залейте водой и поместите в теплое место. Появятся пузырьки – значит, закваска готова.
В горшочке варим бульон: на литр воды – полкило куриного мяса, по вкусу соль, лук, зелень, грибы (ну, что могло ещё быть у владимирцев в XIII веке?). Когда бульон готов добавляем туда закваску, взбиваем всё мутовкой. Масса по консистенции должна походить на жирный кефир. Всё. Можно подавать со сметаной, хотя, наверное, защитникам древнего Владимира было уже не до этого.
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Солодуха
Когда войска монголо-татар подошли к Владимиру, Рождественский пост уже давно закончился, а Великий ещё и не думал начинаться. И, стало быть, солодуху во время обороны города наши далёкие предки не кушали, ведь это блюдо – постное. Но из любви к родной истории мы его всё же приготовим. Это блюдо – что-то вроде десерта, кисло-сладкое на вкус. Готовили его в русской печи, разумеется, но мы адаптируем рецепт под современные условия.
Ржаную муку заварите горячей водой, размешайте, чтобы тесто было жидкое. Взбейте его и поставьте в теплую духовку (35-40°С). Затем, дав ему остыть, вылейте в ёмкость, в которой взбивали тесто. Положите туда 20 г старой закваски, добавьте 100 г меда, размешайте, сверху слегка присыпьте мукой. Затем накройте ёмкость полотенцем и поставьте в теплое место.
Когда тесто начнёт бродить, разлейте его по горшкам, плотно закройте и поставьте в теплую духовку на 10-12 ч. После этого вынуть горячие горшки и быстро охладить их, выставив на мороз. Потом – снова в горячую духовку. Нагрев и охлаждение повторяют три раза. После этого солодуха считается готовой. Возиться с ней, конечно, хлопотно, но из чувства любопытства – можно. Кстати, 19 февраля начинается Великий пост, так что это блюдо будет к столу.
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Коливо
Владимир оборонялся от войск монголо-татар с 4 по 7 февраля. Многие защитники города погибли в первый же день. Возможно, хороня их, владимирцы ели коливо – поминальное блюдо. Мы его приготовим безо всякого сакрального смысла – просто из любопытства. Для этого необходимы 2 стакана ячневой крупы, 3 литра воды, 1 стакан молока, 0,75-1 стакан мака, 2-3 ст. ложки меда, 2 ст. ложки клюквенного или смородинового варенья.
Крупу промойте, отварите в воде на умеренном огне, снимая пену. Как только крупа начнет выделять слизь, лишнюю воду слейте, кашу переложите в другую посуду, добавьте молоко и варите до мягкости крупы и загустения, все время помешивая.
Мак подготовьте: залейте крутым кипятком, дайте распариться, через 5 минут воду слейте, мак промойте, вновь залейте крутым кипятком и слейте, как только начнут появляться капельки жира на поверхности воды.
Распаренный мак перетереть в ступке, добавляя по половине чайной ложечки кипятка к каждой столовой ложке мака. Мак смешайте с загустевшей, размягченной ячневой кашей, добавив мед, прогрейте 5 минут, непрерывно помешивая, снимите с огня, заправьте вареньем или медом.
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Сбитень
Зимой – самое то. Война войной, а согреться надо. Традиционный русский зимний напиток – это сбитень. Записывайте скорее рецепт настоящего русского сбитня. Возьмите килограмм патоки (300-граммовая упаковка стоит в районе 70 рублей, во Владимире встречается). К этому: 200 г меда, 2 г корицы, 5 бутонов гвоздики, 2 ч. ложки имбиря (молотого), 10 горошин черного перца, 5 ст. ложек сухой мяты, 6-8 капсул кардамона, 3 звездочки бадьяна (все это можно найти на любом рынке на развес или в супермаркете в пакетиках). Ещё нам потребуется 5-6 литров кипятка. Способ приготовления крайне прост: растворить в кипятке патоку и мед и прокипятить 15 минут. Всыпать пряности, прокипятить еще 10 минут. Пейте горячим, согревайтесь, набирайтесь мужества для отпора любому врагу!
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Жур
Вы читали повесть Павла Нилина «Испытательный срок?». Есть там такой положительный герой – Жур. Я когда увидел, подумал: странная фамилия. А оказывается, нет. Ещё со времен Владимира Мономаха древние русичи кушали такое блюдо – жур. Дли его приготовления возьмите 800 г овсяной муки, разведите её 2 стаканами теплой воды и поставьте на 2-3 часа в тёплое место, чтобы поднялась опара. Затем процедите и ставьте варить, постоянно помешивая. Должна получиться масса вроде каши. К журу можно добавить протёртые яблоки, вишню, мед, а кушать всё это лучше с молоком. Есть ещё традиционное белорусское блюдо «жур» – тоже на основе овсяной муки, но так ингредиентов побогаче будет: и сало, и мясо, и картофель… Но сами подумайте – какой на Руси картофель: его при Петре I завезли. Какое мясо – не до того, поди. Поэтому суровая правда – в простоте. Что если, то и если, врать не будем.
Попробуйте «осадную кухню» древних владимирцев
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