Попробуйте «осадную кухню» древних владимирцев

Когда войска монголо-татар подошли к Владимиру, Рождественский пост уже давно закончился, а Великий ещё и не думал начинаться. И, стало быть, солодуху во время обороны города наши далёкие предки не кушали, ведь это блюдо – постное. Но из любви к родной истории мы его всё же приготовим. Это блюдо – что-то вроде десерта, кисло-сладкое на вкус. Готовили его в русской печи, разумеется, но мы адаптируем рецепт под современные условия.

Ржаную муку заварите горячей водой, размешайте, чтобы тесто было жидкое. Взбейте его и поставьте в теплую духовку (35-40°С). Затем, дав ему остыть, вылейте в ёмкость, в которой взбивали тесто. Положите туда 20 г старой закваски, добавьте 100 г меда, размешайте, сверху слегка присыпьте мукой. Затем накройте ёмкость полотенцем и поставьте в теплое место.

Когда тесто начнёт бродить, разлейте его по горшкам, плотно закройте и поставьте в теплую духовку на 10-12 ч. После этого вынуть горячие горшки и быстро охладить их, выставив на мороз. Потом – снова в горячую духовку. Нагрев и охлаждение повторяют три раза. После этого солодуха считается готовой. Возиться с ней, конечно, хлопотно, но из чувства любопытства – можно. Кстати, 19 февраля начинается Великий пост, так что это блюдо будет к столу.