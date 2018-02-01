Будь модной даже на лыжах!

Цвет и принты – это как раз о моде! Все, что кажется “слишком” на улицах города, выделяет тебя на лыжне или склоне. Не надо стесняться: яркие цвета и безумные принты обязательны. В том числе и из соображений безопасности – такой костюм заметен издалека, лыжник или сноубордист легко тебя разглядит и сможет объехать.

Модные тенденции легко наблюдать по фото “звезд”. Многие знаменитые люди любят (и могут себе позволить) отдыхать в горах. Итак, в моде у селебрити монохром – костюм или комбинезон одного цвета/оттенка. Конечно, есть те, кто предпочитает строгие белые и черные костюмы, но большинство просто отрываются. Например, красный total look предпочитают две знаменитые блондинки: актриса Кейт Хадсон и певица Гвен Стефани.

А вот певица Юлианна Караулова предпочла другой тренд – яркий крупный принт. Ее сине-белый костюм украсили очень милые снегири.

Большой популярностью пользуется зимняя спортивная одежда таких брендов, как Nike, Adidas, Reebok, Columbia, Roxy, The North Face. Но есть и менее известные марки, чьи костюмы не хуже.

Ценовая политика самая разная. Кстати, сейчас в сетевых спортивных магазинах распродажи. Например в “Спортмастере” и “Декатлоне” цены на куртки начинаются от 1999 рублей, штаны можно купить по цене от 1499 рублей.

Самый простой костюм (куртка/штаны) за 2000 рублей можно купить и на фабрике “Победа”, это такой эконом вариант, об использовании высоких технологий речи не идет. Недавно видела модный ретро-комбинезон в одном из секонд-хендов Владимира. Учитывая, что 90-е на пике моды, очень неплохой вариант по цене в 1 тысячу рублей.