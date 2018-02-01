Будь модной даже на лыжах!

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Оставайся модной
Зимой на лыжах и на сноуборде хочется выглядеть ярко, поэтому настоящие модницы тщательно подходят к выбору костюма. Спортивная мода более консервативна, одежду, как правило, покупают не на один сезон. Обратить внимание стоит на качественные зимние костюмы и комбинезоны. Главные требования: тепло, комфорт, эргономичность. Кто-то скажет: какое отношение это имеет к моде? Прямое: действительно хорошие костюмы, благодаря современным технологиям, более тонкие, они лучше сидят и визуально не прибавляют кило.
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Будь яркой
Цвет и принты – это как раз о моде! Все, что кажется “слишком” на улицах города, выделяет тебя на лыжне или склоне. Не надо стесняться: яркие цвета и безумные принты обязательны. В том числе и из соображений безопасности – такой костюм заметен издалека, лыжник или сноубордист легко тебя разглядит и сможет объехать.
Модные тенденции легко наблюдать по фото “звезд”. Многие знаменитые люди любят (и могут себе позволить) отдыхать в горах. Итак, в моде у селебрити монохром – костюм или комбинезон одного цвета/оттенка. Конечно, есть те, кто предпочитает строгие белые и черные костюмы, но большинство просто отрываются. Например, красный total look предпочитают две знаменитые блондинки: актриса Кейт Хадсон и певица Гвен Стефани.
А вот певица Юлианна Караулова предпочла другой тренд – яркий крупный принт. Ее сине-белый костюм украсили очень милые снегири.
Большой популярностью пользуется зимняя спортивная одежда таких брендов, как Nike, Adidas, Reebok, Columbia, Roxy, The North Face. Но есть и менее известные марки, чьи костюмы не хуже.
Ценовая политика самая разная. Кстати, сейчас в сетевых спортивных магазинах распродажи. Например в “Спортмастере” и “Декатлоне” цены на куртки начинаются от 1999 рублей, штаны можно купить по цене от 1499 рублей.
Самый простой костюм (куртка/штаны) за 2000 рублей можно купить и на фабрике “Победа”, это такой эконом вариант, об использовании высоких технологий речи не идет. Недавно видела модный ретро-комбинезон в одном из секонд-хендов Владимира. Учитывая, что 90-е на пике моды, очень неплохой вариант по цене в 1 тысячу рублей.
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Утепляйся
Занимаясь спортом на свежем воздухе зимой, важно оставаться не только красивыми, но и здоровыми. Когда будешь выбирать верхнюю одежду, обрати внимание и на термобельё. Оно хорошо удерживает тепло и отводит влагу. Современное белье выглядит отлично, не полнит. Поверх него можно одеть мягкую толстовку из флиса, чтобы тепло сохранялось. Так ты сможешь спокойно провести на воздухе несколько часов.
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Помни об аксессуарах
Аксессуарам быть! Особенно на склонах. Стильные горнолыжные очки не только дополнят твой образ, но и защитят от ветра. Шлем – главный аксессуар и прежде всего защита. Сейчас их выпускают огромное количество. Выбирай яркий, он станет отличным акцентом в образе.
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Сноубордистка, модель и просто красавица
Зимние виды спорта – это модно! На доску или лыжи встают самые красивые и стильные девушки Владимира. Одна из них – фотомодель и очень спортивная девушка Анастасия Никольская. Она рассказала “Модной”, как выбирает одежду для сноубординга.
Анастасия Никольская, фотомодель:
“Зимой я обожаю проводить время на склонах, сноуборд – моя любовь! Во время катания для меня главное – это комфортная одежда и хорошая доска. Если честно, костюм я долго не выбирала: сразу нашла подходящие свободные штаны и куртку спокойной расцветки в классическую клетку. Стиль всегда вне моды. Конечно, я надеваю термобелье. Самое большое внимание я уделяю защите: это “черепаха” до спины, шлем и защита на колени и локти. Это особенно важно для новичков! Катайтесь, это супер!”
Будь модной даже на лыжах!
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Обсуждение 3
Сразу вспомнила, как в штанах с начесом в школе рассекала))))) Какая уж там красота, не то что сейчас
Хороший костюм хорошо стоит. Я себе года три назад купила за 10000, довольна. Не рвется, молнии и липучки на месте. Если не поправлюсь, еще лет 10 прослужит
Мне кажется, зимой в яркой одежде даже теплее, цвет согревает и радует. И фото отличные выходят!