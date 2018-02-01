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Будь модной даже на лыжах!

Выбираем одежду для зимних видов спорта

  1. Оставайся модной

    Зимой на лыжах и на сноуборде хочется выглядеть ярко, поэтому настоящие модницы тщательно подходят к выбору костюма. Спортивная мода более консервативна, одежду, как правило, покупают не на один сезон. Обратить внимание стоит на качественные зимние костюмы и комбинезоны. Главные требования:  тепло, комфорт, эргономичность. Кто-то скажет: какое отношение это имеет к моде? Прямое: действительно хорошие костюмы, благодаря современным технологиям, более тонкие, они лучше сидят и визуально не прибавляют кило.

    лыжи

    Это я на лыжах

  2. Будь яркой

    Цвет и принты – это как раз о моде! Все, что кажется “слишком” на улицах города, выделяет тебя на лыжне или склоне. Не надо стесняться: яркие цвета и безумные принты обязательны. В том числе и из соображений безопасности – такой костюм заметен издалека, лыжник или сноубордист легко тебя разглядит и сможет объехать.

    Модные тенденции легко наблюдать по фото “звезд”. Многие знаменитые люди любят (и могут себе позволить) отдыхать в горах. Итак, в моде у селебрити монохром – костюм или комбинезон одного цвета/оттенка. Конечно, есть те, кто предпочитает строгие белые и черные костюмы, но большинство просто отрываются. Например, красный total look предпочитают две знаменитые блондинки: актриса Кейт Хадсон и певица Гвен Стефани.

    лыжи

    лыжи

    А вот певица Юлианна Караулова предпочла другой тренд – яркий крупный принт. Ее сине-белый костюм украсили очень милые снегири.

    сноуборд

    Большой популярностью пользуется зимняя спортивная одежда таких брендов, как Nike, Adidas, Reebok, Columbia, Roxy, The North Face. Но есть и менее известные марки, чьи костюмы  не хуже.

    Ценовая политика самая разная. Кстати, сейчас в сетевых спортивных магазинах распродажи. Например в “Спортмастере” и “Декатлоне” цены на куртки начинаются от 1999 рублей, штаны можно купить по цене от 1499 рублей.

    Самый простой костюм (куртка/штаны) за 2000 рублей можно купить и на фабрике “Победа”, это такой эконом вариант, об использовании высоких технологий речи не идет. Недавно видела модный ретро-комбинезон в одном из секонд-хендов Владимира. Учитывая, что 90-е на пике моды, очень неплохой вариант по цене в 1 тысячу рублей.

  3. Утепляйся

    Занимаясь спортом на свежем воздухе зимой, важно оставаться не только красивыми, но и здоровыми. Когда будешь выбирать верхнюю одежду, обрати внимание и на термобельё. Оно хорошо удерживает тепло и отводит влагу. Современное белье выглядит отлично, не полнит. Поверх него можно одеть мягкую толстовку из флиса, чтобы тепло сохранялось. Так ты сможешь спокойно провести на воздухе несколько часов.

    лыжи

  4. Помни об аксессуарах

    Аксессуарам быть! Особенно на склонах. Стильные горнолыжные очки не только дополнят твой образ, но и защитят от ветра. Шлем – главный аксессуар и прежде всего защита. Сейчас их выпускают огромное количество. Выбирай яркий, он станет отличным акцентом в образе.

    сноубординг

  5. Сноубордистка, модель и просто красавица

    Зимние виды спорта – это модно! На доску или лыжи встают самые красивые и стильные девушки Владимира. Одна из них – фотомодель и очень спортивная девушка Анастасия Никольская.  Она рассказала “Модной”, как выбирает одежду для сноубординга.

    модель

    Анастасия Никольская, фотомодель:

    “Зимой я обожаю проводить время на склонах, сноуборд – моя любовь! Во время катания для меня главное – это комфортная одежда и хорошая доска. Если честно, костюм я долго не выбирала: сразу нашла подходящие свободные штаны и куртку спокойной расцветки в классическую клетку. Стиль всегда вне моды. Конечно, я надеваю термобелье. Самое большое внимание я уделяю защите: это “черепаха” до спины, шлем и защита на колени и локти. Это особенно важно для новичков! Катайтесь, это супер!”

    сноуборд
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Обсуждение 3

  • Натали:
    01.02.2018 в 17:26

    Сразу вспомнила, как в штанах с начесом в школе рассекала))))) Какая уж там красота, не то что сейчас

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  • Emma:
    01.02.2018 в 18:56

    Хороший костюм хорошо стоит. Я себе года три назад купила за 10000, довольна. Не рвется, молнии и липучки на месте. Если не поправлюсь, еще лет 10 прослужит

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  • Рита Маркова:
    01.02.2018 в 21:43

    Мне кажется, зимой в яркой одежде даже теплее, цвет согревает и радует. И фото отличные выходят!

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