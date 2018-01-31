Что вы знаете о Гороховце?

1. В каком году впервые упоминается Гороховец в исторических документах?

На какой реке стоит Гороховец?

В городе стоял грохот от работающих кузен

В его окрестностях произрастали богатые гороховые поля

Почему город Гороховец носит такое название?

Какими специалистами был знаменит Гороховец по всей России?

Кем по происхождению был владелец гороховецкого судостроительного завода Иван Шорин?

Какой уникальный благотворительный фонд учредил в Гороховце купец Михаил Сапожников?

В каком здании в 1972 году был открыт Гороховецкий историко-архитектурный музей?

Сколько из 20 каменных купеческих палат — памятников гражданской архитектуры XVII века России украшают исторический центр Гороховца?

Какое историческое название гороховецких плотников вошло в «Толковый словарь живого великорусского языка» В. Даля?

Почему на Лысой горе в Гороховце нет ни одного дерева?

Это место шабаша колдунов, которые во время плясок вытаптывают все живое

Гора обдувается сильными ветрами, не дающими укорениться семенам на склонах

Когда-то здесь было капище — место поклонения и жертвоприношения языческим богам