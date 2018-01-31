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Что вы знаете о Гороховце?

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Обсуждение 1

  • василич:
    31.01.2018 в 11:45

    4 из 15…ужас..еду в Гороховец…маршрут передвижения уже есть (здесь в тесте). Спасибо!

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