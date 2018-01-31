Что вы знаете о Гороховце?

1. В каком году впервые упоминается Гороховец в исторических документах?
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На какой реке стоит Гороховец?
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Почему город Гороховец носит такое название?
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Какими специалистами был знаменит Гороховец по всей России?
Правильно!
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Кем по происхождению был владелец гороховецкого судостроительного завода Иван Шорин?
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Неправильно!
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Какой уникальный благотворительный фонд учредил в Гороховце купец Михаил Сапожников?
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Неправильно!
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В каком здании в 1972 году был открыт Гороховецкий историко-архитектурный музей?
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Сколько из 20 каменных купеческих палат — памятников гражданской архитектуры XVII века России украшают исторический центр Гороховца?
Правильно!
Неправильно!
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Какое историческое название гороховецких плотников вошло в «Толковый словарь живого великорусского языка» В. Даля?
Правильно!
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Почему на Лысой горе в Гороховце нет ни одного дерева?
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Какой «Марфе Посаднице» посвящен Музей технической мысли в доме фабриканта Морозова?
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Сколько трасс имеет горнолыжный курорт «Пужалова гора», расположенный в центре Гороховца?
Правильно!
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Какой монастырь Гороховца был основан в 1568 году и считается самым древним в городе?
Правильно!
Неправильно!
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Что сейчас находится в доме фабриканта Шорина?
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Неправильно!
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Какое предприятие Гороховца было градообразующим в советские годы?
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Обсуждение 1
4 из 15…ужас..еду в Гороховец…маршрут передвижения уже есть (здесь в тесте). Спасибо!