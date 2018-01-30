Сложно найти человека, которой бы не любил лошадей! Это чувство на генетическом уровне передается из поколения в поколение и вряд ли когда-нибудь канет в Лету. Найти лихих буцефалов и милейших пони в нашем городе просто: по выходным и праздникам они работают в каждом парке, катая детей и взрослых за символическую плату рублей в двести. Но на продолжительное общение с животным при таком раскладе рассчитывать не стоит. Максимум, что вам светит в парке – небольшой круг по местности. С лошадьми намного приятнее знакомиться на природе или в конюшне, считает инструктор по верховой езде Ольга Сиротенко. Она и расскажет вам о том, где и как во Владимире покататься на лошади в своё удовольствие.

СПИСОК ВЛАДИМИРСКИХ КОНЮШЕН:

Владимирская детско-юношеская спортивная школа по конному спорту

г. Владимир, мкр. Заклязьменский, ул. Восточная, д.2

тел. 22-21-98

Принимают детей в возрасте 10 – 11 лет для занятий конным спортом на безвоздмездной основе

Конно-спортивный клуб “Владимир”

г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.108/1

тел. 8(905)613-54-32

Верховая езда (плац) – 700 р. за час

Прогулка в поле – 1.200 р. за 1 час 30 мин

Конно-спортивный клуб “Мономах”

Владимирская обл., Суздальский р-н, пос. Боголюбово, ул. Ленина, д.2а

тел. 8(930)747-95-06

30-05-00

Верховая езда (плац) – 800 р. за час

Прогулка в поле – 600 р. за час

Школа верховой езды “Пиафф”

Владимирская обл., Суздальский р-н, пос. Богослово, ул.Молодежная, д.15а

тел. 8(910)672-12-30

Верховая езда (плац) – 600 р. за час в будни

700 р. за час в выходные

Прогулка в поле – 1.000 р. за час в будни

1.200 р. за час в выходные

Пони-ферма “Зелени”

Владимирская обл., Суздальский р-н, д. Зелени, ул. Полевая, д.9

тел. 8(920)625-21-14

8(900)479-00-18

Верховая езда на пони по плацу – 500 р. за 30 мин

Прогулка в поле на лошадях – 1.000 р. за час

Конно-спортивный клуб “Рублевские Зори”

Владимирская обл., Собинский р-н, ст. Колокша, с. Устье

тел. 8(903)831-91-53

Верховая езда (плац) – 1.000 р. за час

Прогулка в лесу и в поле – 1.000 р. за 1 час