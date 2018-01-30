Сложно найти человека, которой бы не любил лошадей! Это чувство на генетическом уровне передается из поколения в поколение и вряд ли когда-нибудь канет в Лету. Найти лихих буцефалов и милейших пони в нашем городе просто: по выходным и праздникам они работают в каждом парке, катая детей и взрослых за символическую плату рублей в двести. Но на продолжительное общение с животным при таком раскладе рассчитывать не стоит. Максимум, что вам светит в парке – небольшой круг по местности. С лошадьми намного приятнее знакомиться на природе или в конюшне, считает инструктор по верховой езде Ольга Сиротенко. Она и расскажет вам о том, где и как во Владимире покататься на лошади в своё удовольствие.
СПИСОК ВЛАДИМИРСКИХ КОНЮШЕН:
Владимирская детско-юношеская спортивная школа по конному спорту
г. Владимир, мкр. Заклязьменский, ул. Восточная, д.2
тел. 22-21-98
Принимают детей в возрасте 10 – 11 лет для занятий конным спортом на безвоздмездной основе
Конно-спортивный клуб “Владимир”
г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.108/1
тел. 8(905)613-54-32
Верховая езда (плац) – 700 р. за час
Прогулка в поле – 1.200 р. за 1 час 30 мин
Конно-спортивный клуб “Мономах”
Владимирская обл., Суздальский р-н, пос. Боголюбово, ул. Ленина, д.2а
тел. 8(930)747-95-06
30-05-00
Верховая езда (плац) – 800 р. за час
Прогулка в поле – 600 р. за час
Школа верховой езды “Пиафф”
Владимирская обл., Суздальский р-н, пос. Богослово, ул.Молодежная, д.15а
тел. 8(910)672-12-30
Верховая езда (плац) – 600 р. за час в будни
700 р. за час в выходные
Прогулка в поле – 1.000 р. за час в будни
1.200 р. за час в выходные
Пони-ферма “Зелени”
Владимирская обл., Суздальский р-н, д. Зелени, ул. Полевая, д.9
тел. 8(920)625-21-14
8(900)479-00-18
Верховая езда на пони по плацу – 500 р. за 30 мин
Прогулка в поле на лошадях – 1.000 р. за час
Конно-спортивный клуб “Рублевские Зори”
Владимирская обл., Собинский р-н, ст. Колокша, с. Устье
тел. 8(903)831-91-53
Верховая езда (плац) – 1.000 р. за час
Прогулка в лесу и в поле – 1.000 р. за 1 час
Обсуждение 1
Спасибо за полезную информацию! Отличная статья) Давно хотела покатать свою дочь на пони)))