Птичий ресторан своими руками

О птицах мы вспоминаем весной, когда слышим первые прекрасные трели за окном. А вот зимой, когда у пернатых клюв на клюв не попадает от дикого мороза, нам как-то не до них. А ведь помочь меньшим нашим братьям легко! Элементарную кормушку сделать может и ребёнок.

Впрочем, бытовой мусор вряд ли украсит и ваше окно, и берёзу во дворе. В качестве альтернативы предлагаем рассмотреть капитальный вариант из дерева. Несмотря на кажущуюся сложность, сделать кормушку из фанеры можно за 30-40 минут. Идеально смотреться она будет на дачном участке, да и птицам там найти себе корм зачастую сложнее, чем в городе (одна помойка на квадратный километр, не разгуляешься). Если не знаете, с чего начать, смотрите наше видео! Владимирский мастер по дереву Александр Симкин подробно расскажет обо всех этапах производства.

Все материалы будет стоить копейки: рублей 200 за отрез листа фанеры и 50 рублей за 15-20 хороших саморезов. Если душа к ножовкам и шуруповертам не лежит, а красивую кормушку для дачного участка все равно хочется, вы всегда можете прибегнуть к услугам интернет-магазинов, которые предлагают широчайший ассортимент готовых птичьих кафешек. Доставка до порога.

Кормушка из тонкой фанеры – 400 р.

Кормушка из фанеры – 800 р.

Вы не поверите, но во Владимирской области можно приобрести и бэушную кормушку. На “Авито” граждане выставляют уже потрёпанные погодой и птицами висячие фазенды за немалые деньги:

Расписная кормушка из фанеры – 1 100 р.

(Один хозяин, пробег родной, сел и поел)

Деревянная кормушка – 1 500 р.

(Не бита, не крашена, использовалась редко…)