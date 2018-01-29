Рецепт самой быстрой солянки знают в Судогде

Бульон для данной солянки варим на куриных крылышках. Готовятся они очень быстро и дают хороший навар. Кроме того, в солянку добавляют любые готовые мясопродукты. Это могут быть различные виды колбас, копченостей и ветчины. Дополнительную сытость блюду придает перловая крупа. В зимнее время года это вкусное первое блюдо придется по душе каждому. Мясная солянка с перловкой входит в «Гастрономическую карту Владимирской области».