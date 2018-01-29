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Солянка по-судогодски - быстро и сытно
Бульон для данной солянки варим на куриных крылышках. Готовятся они очень быстро и дают хороший навар. Кроме того, в солянку добавляют любые готовые мясопродукты. Это могут быть различные виды колбас, копченостей и ветчины. Дополнительную сытость блюду придает перловая крупа. В зимнее время года это вкусное первое блюдо придется по душе каждому. Мясная солянка с перловкой входит в «Гастрономическую карту Владимирской области».
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Ингредиенты
3 л воды
300 г куриных крыльев
1 морковь
1 луковица
2 сосиски
100 г копченой колбасы
3 ст. л. перловой крупы
2 ст. л. раст. масла
3 соленых огурца
10 маслин
1 ч.л. черного перца горошком
соль, зелень, лавровый лист – по вкусу
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Готовим куриный бульон
Куриные крылышки разрезаем по суставам примерно на равные части. Кладем их в кастрюлю и заливаем холодной водой. Как бульон вскипит, снимаем ложкой пену. Добавляем лавровый лист, перец, промытую перловку и нарезанную кубиками морковь. Варим бульон 20 мин.
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Пассеруем лук
Нашинкованный лук пассеруем на сковороде в разогретом растительном масле. Добавляем в него томатную пасту и тушим 5 мин. вместе с луком.
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Измельчаем маслины и огурцы
Кружочками нарезаем маслины, а кубиками – соленые огурцы. Добавляем их в бульон.
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Настала очередь мясопродуктов
Кубиками нарезаем колбасу и сосиски. Вместе с тушеным в томатной пасте луком добавляем в бульон. Варим его еще 10 минут.
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Сервируем солянку
Готовое блюдо разливаем по глубоким тарелкам. Подаем вместе со сметаной и нарезанной зеленью.
Рецепт самой быстрой солянки знают в Судогде
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Обсуждение 2
А я вообще без мяса солянку готовлю. Только колбаса, ветчина, сосиски и бульонный кубик. Воще за 15 минут готовится:))
ООООчень вкусно, особенно после выходных!