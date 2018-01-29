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Рецепт самой быстрой солянки знают в Судогде

Сытное первое блюдо готовим за 30 минут

  1. Солянка по-судогодски - быстро и сытно

    Бульон для данной солянки варим на куриных крылышках. Готовятся они очень быстро и дают хороший навар. Кроме того, в солянку добавляют любые готовые мясопродукты. Это могут быть различные виды колбас, копченостей и ветчины. Дополнительную сытость блюду придает перловая крупа. В зимнее время года это вкусное первое блюдо придется по душе каждому. Мясная солянка с перловкой входит в «Гастрономическую карту Владимирской области».

  2. Ингредиенты

    3 л воды

    300 г куриных крыльев

    1 морковь

    1 луковица

    2 сосиски

    100 г копченой колбасы

    3 ст. л. перловой крупы

    2 ст. л. раст. масла

    3 соленых огурца

    10 маслин

    1 ч.л. черного перца горошком

    соль, зелень, лавровый лист – по вкусу

  3. Готовим куриный бульон

    Куриные крылышки разрезаем по суставам примерно на равные части. Кладем их в кастрюлю и заливаем холодной водой. Как бульон вскипит, снимаем ложкой пену. Добавляем лавровый лист, перец, промытую перловку и нарезанную кубиками морковь. Варим бульон 20 мин.

  4. Пассеруем лук

    Нашинкованный лук пассеруем на сковороде в разогретом растительном масле. Добавляем в него томатную пасту и тушим 5 мин. вместе с луком.

  5. Измельчаем маслины и огурцы

    Кружочками нарезаем маслины, а кубиками – соленые огурцы. Добавляем их в бульон.

  6. Настала очередь мясопродуктов

    Кубиками нарезаем колбасу и сосиски. Вместе с тушеным в томатной пасте луком добавляем в бульон. Варим его еще 10 минут.

  7. Сервируем солянку

    Готовое блюдо разливаем по глубоким тарелкам. Подаем вместе со сметаной и нарезанной зеленью.
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Обсуждение 2

  • Лизонька:
    29.01.2018 в 10:52

    А я вообще без мяса солянку готовлю. Только колбаса, ветчина, сосиски и бульонный кубик. Воще за 15 минут готовится:))

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  • светлова:
    29.01.2018 в 12:05

    ООООчень вкусно, особенно после выходных!

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