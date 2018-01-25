Выбираем недорогую кровать

-
Больше, чем просто мебель
Хотя каждый элемент интерьера важен, кровати в нем отведено особое место. Это не просто часть обстановки, но нечто большее. Хорошая кровать обеспечивает нормальный сон, украшает жилище и долго радует своих хозяев. К счастью, нужная модель может быть и недорогой. Богатый выбор, например, предлагает Spb-Matras.ru. В Петербурге эта площадка пользуется большой популярностью.
-
Почему этот вариант удобнее
Тем, чей бюджет ограничен, есть смысл посетить Spb-Matras.ru (http://www.spb-matras.ru/shop/bed/nedorogie/). Здесь подобраны варианты самой доступной ценовой категории. Клиентам предлагаются односпальные, полуторные и двуспальные кровати от ведущих отечественных производителей. Выбирая изделие, нужно учитывать как конструктивные, так и стилистические особенности. Например, с точки зрения дизайна имеет значение обивка. Это может быть натуральная кожа, экокожа или же ткань. Лучше, если цвет кровати соответствует общему тону интерьера.
-
Долговечность и экологичность
Даже к выбору недорогой мебели следует подходить требовательно. Она должна быть прочной, долговечной и экологичной. Этим критериям вполне отвечают металлические кровати. Некоторые из них представлены на странице http://www.spb-matras.ru/shop/bed/metall/. В процессе эксплуатации металл не выделяет вредных веществ. К тому же он не разбухает от влажности и не рассыхается от высокой температуры. Смотрится стальная кровать тоже элегантно. Во время уборки пустотелую конструкцию легко отодвинуть в сторону, а потом вернуть на прежнее место. В плане оттенка металлические изделия очень разнообразны. И все же классическими по-прежнему остаются черный и белый цвета.
-
Эргономичная вещь!
Проектируя кровати, производители учитывают последние тенденции рынка. Особое внимание уделяется эргономике: изделие должно удачно вписываться в интерьер и быть комфортабельным. Интересные решения в СПБ предлагает Spb-Matras.ru (http://www.spb-matras.ru/shop/bed/soft/). Объединяющий признак этих кроватей — мягкое изголовье. Кроме внешней презентабельности, оно имеет и практическое значение. Прислониться к мягкому основанию всегда приятнее, чем к жесткой доске.
-
Размер имеет значение
Последний момент, который также стоит затронуть – габариты. Длина и ширина кровати, безусловно, важны. Чтобы не подгибать ноги во время сна, спальное место должно иметь запас, как минимум, 10 см. Этот же принцип применим к семейным моделям. В качестве ориентира по длине принимается рост более высокого пользователя. Что касается высоты, нецелесообразно приобретать кровать выше 60 см. Спросонья это может создать некоторые проблемы. Традиционные варианты в Санкт-Петербурге варьируются по высоте от 40 до 50 см. Это вполне отвечает европейским стандартам.
На правах рекламы
Выбираем недорогую кровать
Просмотры:
Обсуждение