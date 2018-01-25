Выбираем недорогую кровать

Даже к выбору недорогой мебели следует подходить требовательно. Она должна быть прочной, долговечной и экологичной. Этим критериям вполне отвечают металлические кровати. Некоторые из них представлены на странице http://www.spb-matras.ru/shop/bed/metall/. В процессе эксплуатации металл не выделяет вредных веществ. К тому же он не разбухает от влажности и не рассыхается от высокой температуры. Смотрится стальная кровать тоже элегантно. Во время уборки пустотелую конструкцию легко отодвинуть в сторону, а потом вернуть на прежнее место. В плане оттенка металлические изделия очень разнообразны. И все же классическими по-прежнему остаются черный и белый цвета.