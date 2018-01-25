Как правильно ухаживать за волосами зимой

Я, конечно, люблю зиму – легкий морозец, белый-белый снег, лыжи, коньки и прочее. Но именно в это время года начинаются серьезные проблемы с волосами. Они становятся ломкими, тусклыми, безжизненными. Привычный уход просто не способен решить проблему.

У меня длинные и очень прихотливые волосы, поэтому мне пришлось научиться бороться с их зимней “спячкой”. И я, конечно, поделюсь личным опытом:

Если проблемы с волосами появились, во-первых, стоит подумать над тем, чтобы сменить шампунь. Это базовый уход, поэтому он должен быть качественным. Один из самых очевидных вариантов – шампуни с маслами. Да-да, и в уходе за волосами на них сейчас делаются высокие ставки. Мне очень нравятся средства с аргановым маслом, маслами макадамии и ши. Важное требование – выбирайте бесщелочные, щадящие средства. Советую также избегать шампуни, в состав которых входит силикон. Эффект от него быстротечный, зато потом начинаются проблемы – сухость и ломкость волос.

Второй этап – кондиционер. Считается, что как базовый уход, он спасает волосы от вредных воздействий, создавая защитный барьер. Эксперты советуют пользоваться средствами одной линии, поэтому выбирать его стоит по тем же параметрам, что и шампунь.

Третье – это средство, которое вы наносите после мытья головы, на влажные волосы. Это могут быть сыворотка, специальное масло-спрей или флюид. Выбор зависит от типа волос и индивидуальных предпочтений. К примеру, масло не очень любят обладательницы жирных волос, и понятно – оно утяжеляет волосы. Зато девушкам с сухими волосами масло очень подходит. Здесь важно читать этикетку и пробовать. К сожалению, часто понять эффективность помогает только личный опыт. Такие средства помогают избежать повреждений волос при сушке и укладке, защищают волосы от перепадов температур.

Четвертый этап ухода – маски. Как и при уходе за кожей лица зимой, стоит делать маску не один раз в неделю, а, например, два. Такие средства представлены и в эконом-сегменте, и в популярном масс-маркете, и в профессиональных и люксовых линейках. Впрочем, многим нравится эффект от простых народных средств вроде аппликаций из масел (репейное, жожоба, миндальное и т.д.), которые можно купить в аптеках, цены начинаются от 50 рублей.

Пятый и очень важный совет: носите шапку!

К слову, если вы все-таки сомневаетесь, какие именно средства выбрать, покупайте специализированные зимние серии. Такой совет дает один из ведущих парикмахеров-стилистов Владимира Алена Бекоева.

АЛЕНА БЕКОЕВА, ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ

Конечно, очень непросто определиться, какие средства для волос купить. Сейчас очень большой выбор. Могу поделиться одним из моих последних открытий. Это специализированная зимняя линейка Estel Winteria. Производитель – крупная российская компания, средства полностью адаптированы под наш климат с его суровой зимой.

В состав средств входят масло макадамии и протеины киноа. У меня весь набор для волос: шампунь, бальзам, маска, крем и, конечно, незаменимый двухфазный зимний спрей. Он увлажняет волосы, делает их блестящими. Спрей имеет антистатический эффект, это очень помогает зимой, когда волосы сильно электризуются.

Все доступно, купить можно в салонах красоты и специализированных магазинах.

Фото: https://www.foreo.com