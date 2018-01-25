Как приманить себе женское счастье

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Мудрые рецепты наших бабушек
Свежая выпечка, чистый дом, веселый смех и чуть-чуть ворожбы… Наши мудрые бабушки знали, на чем строится женское счастье. А тем, кто забывал, напоминали об этом в день, который мы знаем как Татьянин. А в народном календаре значится как Бабий кут, или Солныш – день невест, берегини дома и матери.
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Бабий кут, он же Солныш
Бабий кут – это угол у печи в деревенском доме, где стояла вся домашняя утварь. А хозяйка проводила там много времени. Еще бабий кут называли солнышком (солныш). Именно оттуда разливалось по дому тепло и появлялась вкусная и сытная еда.
Про большуху, старшую женщину в хозяйстве, которая стряпала на всю семью, говорили: «У неё ковши не дремлют, квашня – не пустеет, печь – не угарна».
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Свежий каравай во славу Солнца
Большуха на Бабий кут обязательно пекла круглый хлеб-солнце. Люди, уставшие от затяжных крещенских морозов, зазывали небесное светило вернуться на землю и принести тепло. Каждому члену семьи обязательно доставался ломоть солнечного каравая. Считалось, что он будет оберегать и согревать его.
Когда пекли каравай, то пристально следили, каким он получится. Если тесто поднималось больше в середине каравая, то жизнь хозяйки пойдет вверх. Если хлеб получался гладким, без малейших изъянов – будущий год будет спокойным и удачным. Трещинки и неровности пророчили жизненные трудности.
Если каравай пригорал – радовались. Пригорелую корочку должна была съесть именинница, чтобы она могла безропотно принять свою судьбу.
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Чистые половики и нарядные платки
В Татьянин день и храм посещали, и дом убирали. Обязательно надо было сходить на реку и выбить из половиков всю грязь, скопившуюся в них за праздники.
И вот в нарядных платках, не столько поработать, сколько себя показать, выходили девушки деревенские на реку половики бить.
А матери им подсказывали: «Ты на люди выходишь. С крылечка соступить – и то можно по-всякому. Добро, когда люди скажут, что плывет, как павушка, снежинки подолом не собьёт».
Сколько звонкого веселья было в этот день! Колотили по студеным дорожкам вальками девушки, и стук вальков был слышен в округе. А после парни помогали донести вымытые половики с реки, развесить по заборам тяжёлые дорожки. Примечали себе наиболее хозяйственных девушек, чьи половики чище окажутся.
Деревню, казалось, радуги обвили. Тряпицы в половике так подбирали, чтобы они, в одном полотне сойдясь, красоту и цвет держали. Но если какая тряпица выбивалась цветом из тканого соцветия, на то сказывали: «Не вышла девка в рукодельницы, не хватило усердия».
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Веселая ворожба
На Бабий кут девушки приманивали женихов. К этому дню ткали новый половичок и клали его у двери. Тот, кто в этот день вытрет ноги об него, будет частым гостем в доме.
Если девушка хотела поскорее к парню в дом войти, хозяйкой стать, она должна была незаметно оставить в бабьем куту, в избе у парня, шесточную обметалочку. Связывалась она из лоскутов, соломы или птичьих перьев. Ею обметали от золы шесток, от сажи – вьюшки.
И начинались в этот день хитрости. Подружки той девушки, что обметалочку приготовила, вызывали будущую свекровь из дому. Надо было придумать что-то необычное, догадливую большуху просто так не обманешь.
Только та за порог, девушка скорехонько кидалась прятать свою обметалочку. Да понадежнее. Чтобы та к чужой избе привыкла, место девице оберегла. Чтобы свекровь встретила будущую невестку приветливо.
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Приметы на Татьянин день
Обычно на Татьянин день народ обращал внимание на погоду:
- Если идёт снег на Бабий кут – значит, ожидается морозный февраль и лето с дождями.
- Солнечный восход в Татьянин день олицетворял раннюю весну, скорый прилет птиц и ранний нерест рыбы.
- Если на Татьяну морозно и ясно — будет хороший урожай, тепло и метель — к неурожаю.
- Если в этот день снег идет, то летом часто будут дожди.
В Татьянин день существовала еще одна примета – нужно было выйти на самое высокое место в округе и загадать на солнце желания. Если делать это искренне, от всей души – можно получить желаемое.
Как приманить себе женское счастье
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Обсуждение 1
Кухня в современной квартире тот же бабий кут. Женское царство! А я в нем главная хозяйка:))