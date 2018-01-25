Как приманить себе женское счастье

В Татьянин день и храм посещали, и дом убирали. Обязательно надо было сходить на реку и выбить из половиков всю грязь, скопившуюся в них за праздники.

И вот в нарядных платках, не столько поработать, сколько себя показать, выходили девушки деревенские на реку половики бить.

А матери им подсказывали: «Ты на люди выходишь. С крылечка соступить – и то можно по-всякому. Добро, когда люди скажут, что плывет, как павушка, снежинки подолом не собьёт».

Сколько звонкого веселья было в этот день! Колотили по студеным дорожкам вальками девушки, и стук вальков был слышен в округе. А после парни помогали донести вымытые половики с реки, развесить по заборам тяжёлые дорожки. Примечали себе наиболее хозяйственных девушек, чьи половики чище окажутся.

Деревню, казалось, радуги обвили. Тряпицы в половике так подбирали, чтобы они, в одном полотне сойдясь, красоту и цвет держали. Но если какая тряпица выбивалась цветом из тканого соцветия, на то сказывали: «Не вышла девка в рукодельницы, не хватило усердия».