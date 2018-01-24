Проверьте свои знания о Мстёре!

Что такое Мстера?
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В каком районе находится Мстёра?
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В каком году впервые упоминается в переписных книгах слобода Мстёра?
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Почему на гербе Мстёры изображен медведь?
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Какая поэма Н.Некрасова начала свой путь в народ со Мстеры благодаря местному издателю и торговцу Ивану Голышеву?
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Кто из художников Мстеры в 1948-1962 годы был ректором Московского художественного института имени В.И. Сурикова - ведущего художественного вуза России?
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Какой промысел наиболее прославил Мстёру до революции 1917 года?
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Какую новую технологию стали применять в начале XX века в производстве окладов для икон на мстерском меднопрокатном заводе?
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В каком монастыре Мстёры находится изображенная на фото церковь Богоявления Господня?
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В каком году был основан Мстёрский художественный музей?
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Какой материал используется в качестве основы под знаменитую мстёрскую лаковую миниатюру?
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Каким предприятием был организован музей «Лес для народа» на ж/д станции Мстёра?
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Какой мстёрский промысел зародился в стенах женской обители Святителя Иоанна Милостивого?
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На какой продукции специализируется Мстёрский ювелирный завод?
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Сколько уникальных памятников художественной культуры России XVII – XXI вв. хранится в Мстёрском художественном музее?
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Обсуждение 4
Трудно пришлось! 8 из 15((
Лучше помолчу, сколько я набрал. В своих глазах я уже упал.
ого! 11 из 15-ти!
Надо запланировать поездку в Мстеру. Результат совсем плох(((