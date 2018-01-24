Проверьте свои знания о Мстёре!

Что такое Мстера? Село Город Поселок городского типа Правильно! Неправильно! -

В каком районе находится Мстёра? Гороховецкий Вязниковский Ковровский Правильно! Неправильно! -

В каком году впервые упоминается в переписных книгах слобода Мстёра? 1542 1678 1754 Правильно! Неправильно! -

Почему на гербе Мстёры изображен медведь? В окрестностях Мстеры водилось много медведей Слово «мстера» в угро-финских племенах означало «медведь» Создан на основе герба князей Ромодановских – первых владельцев Мстёры Правильно! Неправильно! -

Какая поэма Н.Некрасова начала свой путь в народ со Мстеры благодаря местному издателю и торговцу Ивану Голышеву? Коробейники Кому на Руси жить хорошо? Русские женщины Правильно! Неправильно! -

Кто из художников Мстеры в 1948-1962 годы был ректором Московского художественного института имени В.И. Сурикова - ведущего художественного вуза России? Федор Модоров Евгений Юрин Вера Старкова Правильно! Неправильно! -

Какой промысел наиболее прославил Мстёру до революции 1917 года? Вышивка Иконопись Художественная обработка металла Правильно! Неправильно! -

Какую новую технологию стали применять в начале XX века в производстве окладов для икон на мстерском меднопрокатном заводе? Вытравливание Напыление Гальванопластика Правильно! Неправильно! -

В каком монастыре Мстёры находится изображенная на фото церковь Богоявления Господня? Женская обитель Святителя Иоанна Милостивого Свято-Богоявленский мужской монастырь Свято-Казанский скит Правильно! Неправильно! -

В каком году был основан Мстёрский художественный музей? 1919 1937 1955 Правильно! Неправильно! -

Какой материал используется в качестве основы под знаменитую мстёрскую лаковую миниатюру? Фанера Папье-маше Цельное дерево Правильно! Неправильно! -

Каким предприятием был организован музей «Лес для народа» на ж/д станции Мстёра? Мстёрский леспромхоз Вязниковский лесхоз Ковровский лесокомбинат Правильно! Неправильно! -

Какой мстёрский промысел зародился в стенах женской обители Святителя Иоанна Милостивого? Мстёрская литография Мстёрская вышивка гладью Мстёрская игрушка Правильно! Неправильно! -

На какой продукции специализируется Мстёрский ювелирный завод? Серебряная столовая посуда Серебряные оклады для икон Золотые ювелирные украшения Правильно! Неправильно! -