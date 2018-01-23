Пусть “Сказка” оживет!

Андрей Кондрашин родился вместе с семейным бизнесом, а ходить по ресторанам начал в том возрасте, когда другие дети ходят пешком под стол. Сегодня он продолжает дело отца. Уже 9 лет Андрей руководит большой компанией, которая владеет сетью придорожных кафе, ресторанов и гостиниц.
Сам он уверен: ресторанный бизнес – дело одержимых. И сейчас главная цель бизнесмена Андрея Кондрашина – восстановить после пожара «Сказку», которая уже несколько лет принадлежит его семье. Этот ресторан еще в советское время стал легендой. Там останавливались все те, кто отправлялся в путешествие по “Золотому кольцу”.
Когда Андрей увидел, как догорает любимое детище отца, загорелся целью – отстроить «Сказку» на прежнем месте. Сейчас он ходит с браслетом #ПустьСказкаОживет и готов заработать 25 миллионов на восстановление легендарного ресторана.
Обсуждение 10
Помню в школе там останавливались, когда в Москву ездили. Успехов в восстановлении бизнеса!
Кому нужен этот ресторан и для кого он легенда? Все уже давно про это забыли. Теперь важно, чтобы просто вкусно и недорого
Я бы не дал денег,но против ресторана ничего не имею
Какой молодой,а уже при делах…интересно без отца сам бы поднял такое дело
Плюсую выше. Главное в ресторане вкусно и недорого. А герой молодец здраво рассуждает о бизнесе. Ток почему каждый первый бизнесмен цитирую стей фулиш джобса)
вот тоже интересно. у многих за спиной стоит папа или мама с кубышкой.
Андрей ты молодчина. Оч интересно смотреть было.
Люблю послушать истории о возникновении местного бизнеса
Видно что человек не мало вкладывает в свое дело-мечту. А то что родители , как выразились “за спиной” – не вижу в этом ничего плохого, не бежать же и менять все документы, чтобы отречься ?!
Легендарен ресторан для каждого по-своему и цель видео была напомнить о том , что “Сказка” жива и в скором времени станет явью. А желчь можно и дома перед телевизором выплеснуть, ну или если очень уж тяжко купить билет на “Пусть Говорят”.
Эх, скуп русский народ на доброе слово…
Мне тоже герой программы очень понравился!Спасибо,Андрей за съемки)