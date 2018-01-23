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ресторан "Сказка"

Пусть “Сказка” оживет!

Как мечта двигает ресторанный бизнес

Андрей Кондрашин родился вместе с семейным бизнесом, а ходить по ресторанам начал в том возрасте, когда другие дети ходят пешком под стол. Сегодня он продолжает дело отца. Уже 9 лет Андрей руководит большой компанией, которая владеет сетью придорожных кафе, ресторанов и гостиниц.

Сам он уверен: ресторанный бизнес – дело одержимых. И сейчас главная цель бизнесмена Андрея Кондрашина – восстановить после пожара «Сказку», которая уже несколько лет принадлежит его семье. Этот ресторан еще в советское время стал легендой. Там останавливались все те, кто отправлялся в путешествие по “Золотому кольцу”.

Когда Андрей увидел, как догорает любимое детище отца, загорелся целью – отстроить «Сказку» на прежнем месте. Сейчас он ходит с браслетом #ПустьСказкаОживет и готов заработать 25 миллионов на восстановление легендарного ресторана.

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Обсуждение 10

  • Харизматичный Штопор:
    23.01.2018 в 12:16

    Помню в школе там останавливались, когда в Москву ездили. Успехов в восстановлении бизнеса!

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  • Emma:
    23.01.2018 в 14:13

    Кому нужен этот ресторан и для кого он легенда? Все уже давно про это забыли. Теперь важно, чтобы просто вкусно и недорого

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  • Стас:
    23.01.2018 в 14:16

    Я бы не дал денег,но против ресторана ничего не имею

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  • ЮляЯ:
    23.01.2018 в 14:17

    Какой молодой,а уже при делах…интересно без отца сам бы поднял такое дело

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  • Неопознанная Тыква:
    23.01.2018 в 14:18

    Плюсую выше. Главное в ресторане вкусно и недорого. А герой молодец здраво рассуждает о бизнесе. Ток почему каждый первый бизнесмен цитирую стей фулиш джобса)

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  • Неопознанная Тыква:
    23.01.2018 в 14:20

    вот тоже интересно. у многих за спиной стоит папа или мама с кубышкой.

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  • Катерина:
    23.01.2018 в 16:01

    Андрей ты молодчина. Оч интересно смотреть было.

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  • Агидель:
    23.01.2018 в 16:04

    Люблю послушать истории о возникновении местного бизнеса

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  • Полина:
    23.01.2018 в 20:30

    Видно что человек не мало вкладывает в свое дело-мечту. А то что родители , как выразились “за спиной” – не вижу в этом ничего плохого, не бежать же и менять все документы, чтобы отречься ?!
    Легендарен ресторан для каждого по-своему и цель видео была напомнить о том , что “Сказка” жива и в скором времени станет явью. А желчь можно и дома перед телевизором выплеснуть, ну или если очень уж тяжко купить билет на “Пусть Говорят”.
    Эх, скуп русский народ на доброе слово…

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  • Полина тарбеева:
    23.01.2018 в 20:44

    Мне тоже герой программы очень понравился!Спасибо,Андрей за съемки)

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