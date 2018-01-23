Пусть “Сказка” оживет!

Андрей Кондрашин родился вместе с семейным бизнесом, а ходить по ресторанам начал в том возрасте, когда другие дети ходят пешком под стол. Сегодня он продолжает дело отца. Уже 9 лет Андрей руководит большой компанией, которая владеет сетью придорожных кафе, ресторанов и гостиниц.

Сам он уверен: ресторанный бизнес – дело одержимых. И сейчас главная цель бизнесмена Андрея Кондрашина – восстановить после пожара «Сказку», которая уже несколько лет принадлежит его семье. Этот ресторан еще в советское время стал легендой. Там останавливались все те, кто отправлялся в путешествие по “Золотому кольцу”.

Когда Андрей увидел, как догорает любимое детище отца, загорелся целью – отстроить «Сказку» на прежнем месте. Сейчас он ходит с браслетом #ПустьСказкаОживет и готов заработать 25 миллионов на восстановление легендарного ресторана.