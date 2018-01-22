Что сначала – прочитать книгу или посмотреть экранизацию?

“Искупление” Иэна Макьюэна – это красивая, но трагическая история любви юной английской аристократки и садовника, которая далеко не так проста, как может показаться на первый взгляд. Начинать знакомство с этим произведением лучше всего с книги, где на метафорах и полутонах воссоздана атмосфера предвоенной Британии середины прошлого века. Фильм же режиссера Джо Райта станет приятным дополнением к прочитанному и расставит смысловые акценты в интересных, а иногда и неожиданных местах.

Средняя цена книги в твердом переплете по Владимиру – 300 р., в мягком переплете – 200 р.

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