Что сначала – прочитать книгу или посмотреть экранизацию?

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“Искупление”
“Искупление” Иэна Макьюэна – это красивая, но трагическая история любви юной английской аристократки и садовника, которая далеко не так проста, как может показаться на первый взгляд. Начинать знакомство с этим произведением лучше всего с книги, где на метафорах и полутонах воссоздана атмосфера предвоенной Британии середины прошлого века. Фильм же режиссера Джо Райта станет приятным дополнением к прочитанному и расставит смысловые акценты в интересных, а иногда и неожиданных местах.
Средняя цена книги в твердом переплете по Владимиру – 300 р., в мягком переплете – 200 р.
Электронная версия из библиотеки litres временно недоступна
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"Между нами горы"
“Между нами горы” Чарльза Мартина – это удивительная история о мужчине и женщине, оказавшихся на краю гибели в горах после крушения самолета. Им неоткуда ждать помощи. Они должны научиться выживать в экстремальных ситуациях и преодолеть огромный путь, чтобы вернуться к близким. Это невероятно сильно и хорошо написанная история, однако редакция prizyv.ru рекомендует сначала посмотреть фильм, который вышел на наши экраны в 2017 году. Великолепная операторская работа (пейзажи впечатляют: снег, горы, озера) и отличная игра таких звезд, как Кейт Уинслет и Идрис Эльба помогут потом лучше визуализировать содержание книги.
Средняя цена книги в твердом переплете по Владимиру – 300 р., в мягком переплете – 200 р., в электронной библиотеке litres – 199 р.
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"Не отпускай меня"
Эта антиутопия от лауреата Нобелевской премии по литературе Кадзуо Исигуро расскажет вам о грустном любовном треугольнике между сиротами, у которых никогда ничего не будет хорошо. Хотя фильм и книга являются самостоятельными произведениями искусства, в начале эту историю лучше прочитать и только после этого смотреть на экране. Таким образом вы не упустите ни одной детали необычного сюжета, который на ваших глазах будет развиваться также быстро и неотвратимо, как снежная лавина.
Средняя цена книги в твердом переплете по Владимиру – 300 р., в мягком переплете – 200 р., в электронной библиотеке litres – 249 р.
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"Жена путешественника во времени"
Фантастическую историю Одри Ниффенеггер о любви между художницей и библиотекарем, способным путешествовать во времени, сначала лучше увидеть и только уже потом прочитать. Фильм режиссера Роберта Швентке наполнен юмором и романтикой, которых, в некоторой степени, роману недостает. Однако очарование главных героев картины, блестяще сыгранных Эриком Бана и Рейчел МакАдамс, настолько велико, что вы наверняка захотите вернуться к этой истории еще раз – теперь уже на бумаге.
Средняя цена книги в мягком переплете по Владимиру – 200 р., в электронной библиотеке litres – 219 р.
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“Прислуга”
“Прислуга” Кэтрин Стокетт – это романтичный и безжалостный портрет южан из американского штата Миссисипи образца 60-х. Все персонажи этой истории – женщины. Женщины, которые раздают указания, женщины, которые их выполняют, и женщины, которые верят в лучшее будущее и готовы за него бороться. Фильм “Прислуга” и книга Кэтрин Стокетт удостоены множества наград и отлично дополняют друг друга, поэтому знакомиться с ними можно абсолютно в любом порядке.
Средняя цена книги в твердом переплете по Владимиру – 500 р., в электронной библиотеке litres – 200 р.
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Новинки, которые ждут экранизации или только что вышли
Киноиндустрия радуется каждой хорошей книге – это блестящая возможность получить уникальный сюжет, почти гарантированно успешный сценарий и, конечно, сборы. В нашем новом видео вы найдете ТОП самых горячих книжных новинок 2017-го, часть из которых только-только вышла на экраны, остальные ждут своей очереди.
Эти бестселлеры можно купить в сетевых книжных магазинах Владимира:
Ю Несбё “Снеговик”
средняя цена книги в твердом переплете по Владимиру – 400 р.
купить книгу можно в электронной библиотеке litres за 199 р.
Колм Тойбин “Бруклин”
средняя цена книги в твердом переплете по Владимиру – 450 р.
купить книгу можно в электронной библиотеке litres за 220 р.
Виктор Пелевин “iPhuck 10”
средняя цена книги в твердом переплете по Владимиру – 650 р.
купить книгу можно в электронной библиотеке litres за 249 р.
Электронные версии всех перечисленных книг на litres вы также можете заказать во владимирских библиотеках. Они выдаются бесплатно сроком на две недели, в случае необходимости вы можете просто продлить подписку.
Что сначала – прочитать книгу или посмотреть экранизацию?
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Обсуждение 7
читала эту одри ниффинеггер – полный отстой! затянутая и банальная херня да еще и стремно написанная. а вот фильм действительно стоящий) как впрочим и остальные картины рейчел макадамс. обязательно пересмотрю его еще раз!
То же самое могу сказать про фильм “Снеговик”. Кроме Фассбиндера там и смотреть-то нечего. А книга нормальная, только больно дорогая
“Прислугу” я только читала, не скажу, что шедевр, но один раз можно. А кто фильм смотрел, нормально?
Emma, всегда можно взять почитать за бесплатно в библиотеке))) Постоянно так делаю)
Я читала и смотрела Прислугу. Книга мне, конечно, понравилась больше. Фильм вышел сухой. А вот Искупление наоборот. ФИльм понравился, а книга показалась скучной. Ну, и МакЭвой – душка.
Да лень читать вообще… смотреть самое то
Бычок Каплучок, не согласна! Книжки почти всегда лучше) Любой фильм – это всего 1 вариант прочтения, а вот в книге их миллионы. Именно поэтому Сэлинджер запрещал экранизировать “Над пропвстью во ржи” – если Холдена Колфилда перевести из воображемого мира в реальный, он сразу же станет лживым и пафосным, а вот на страницах – это образец искренности!