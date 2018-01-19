Во Владимире гастролирует немецкое привидение

Что: х/ф «Ловушка для привидения»
Производство: Германия, Австрия, Ирландия, 2015 г.
Где: кинотеатр «Милосердие и порядок»
Когда: 20, 21, 27, 28 января в 16.00
Сколько стоит: бесплатно
О чем: Хьюго – очаровательное упитанное привидение. Оно неожиданно появилось в подвале добропорядочной немецкой семьи. И попалось на глаза младшему члену этой семьи – 11-летнему Тому. У него много разных страхов. Но больше всего мальчик боится привидений.
Ему придется проявить истинную храбрость. Вместе с охотницей за привидениями Хэтти они помогут Хьюго вернуться к себе домой. Им придется уничтожить Древний Дух Льда, который угрожает не только Хьюго. Страшное чудовище собирается повергнуть весь город в вечную мерзлоту. Запуганный мальчик, нахальное привидение и неприветливая женщина-вояка объединятся в борьбе против древнего монстра.
Обсуждение 4
Очень хороший фильм, сужет: 5+, герои… Нууууу на четверочку) А так, хороший! Советую)))
кинцо оч.прикольное)))особенно привидение:))
малой был в восторге! а я заснул))
Похож на Лизуна из мультика про охотников за привидениями