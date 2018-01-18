Как нагадать себе хорошего мужа в Крещение

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Популярные гадания на замужество
Чаще всего владимирские девушки гадают на замужество. Поколениями их мам и бабушек были проверены на себе гадания с книгой, «чет-нечет», на высматривание суженого и откуда его ждать.
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О будущем муже расскажет книга
Девушка задает важный для себя вопрос и наугад открывает книгу. Произвольно называет номер абзаца и толкует найденное предложение применительно к своему вопросу.
Кое-кто считает, что для верного гадания нужно использовать Псалтырь. Но большинство девушек указывало на произвольный выбор книги, по которой получали ответ на вопрос о будущей судьбе.
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«Чет-нечет»: сколько ухватишь счастья
Гадание с поленьями. В Крещенский сочельник девушка выходит во двор и захватывает из поленницы столько поленьев, сколько может унести. Придя домой, она их пересчитывает: четное количество поленьев предвещает скорое замужество, нечетное – затянувшееся девичество.
Гадание на заборе. Участница ритуала охватывает руками доски забора и считает их количество. Также учитывается их парность-непарность, и тогда используется формула «вдовец-молодец». То есть определяется уже не факт возможного замужества, а качества потенциального жениха, поскольку для девушки муж-вдовец считается крайне неудачной партией.
Гадание с соломинками. Девушка должна вытащить из пука сена соломинки. Если она вытаскивает две соломинки, это предвещает ей замужество, одну – девичество. Сломанная соломинка является знаком скорого вдовства гадающей.
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Высматриваем свою вторую половину
Гадания с кольцом. Девушки кладут кольцо в воду, зажигают свечи и, накрывшись платком, смотрят внутрь кольца в надежде, что там покажется суженый. Иногда подобный ритуал совершают и просто над водой, в которой также ожидают появления образа жениха.
Гадания с бумагой. Девушки сминают ее в плотный комок, а затем поджигают и внимательно смотрят на очертания тени, которую отбрасывает на стену горящая бумага. Силуэт церкви, цветов и свадебных атрибутов свидетельствует о скором замужестве. Иногда это же гадание используют для определения своего будущего. Тогда тени от горящей бумаги толкуют в применении к своей жизни.
Гадания с яйцом. Яйцо разбивают в стакан с водой и оставляют на ночь, а утром определяют, на что похож желток. Трактование застывшей формы такое же, как и при сжигании бумаги.
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Откуда ждать суженого
Гадание с бросанием обуви. В Крещенскую ночь девушка выходит на улицу и бросает за спину валенок (сапог). В какую сторону указывает носок валенка (сапога), в той и находится дом будущего мужа.
Гадания со свечой. Зажигают простую тонкую свечу и наблюдают, в какую сторону она начнет наклоняться. Считается, что наклон свечи указывает на дом жениха.
Гадания с квашней. Раньше на голову девушке надевали квашню, и та, не видя пути, пыталась выйти из дома, хлева или со двора на улицу. В какую сторону она направится, оттуда и суженого ей ждать. В наши дни участницам гадания вместо квашни просто завязывают глаза.
Как нагадать себе хорошего мужа в Крещение
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Обсуждение 3
девчонки, кого выберете – тот и ваш))
Вот квашня -это особенно хорошо!
Гадания конечно жуткая древность. Но кто из нас так в молодости не чудил?
А как замирало сердце в ожидании хороших предсказаний!