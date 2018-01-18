Как нагадать себе хорошего мужа в Крещение

Гадание с поленьями. В Крещенский сочельник девушка выходит во двор и захватывает из поленницы столько поленьев, сколько может унести. Придя домой, она их пересчитывает: четное количество поленьев предвещает скорое замужество, нечетное – затянувшееся девичество.

Гадание на заборе. Участница ритуала охватывает руками доски забора и считает их количество. Также учитывается их парность-непарность, и тогда используется формула «вдовец-молодец». То есть определяется уже не факт возможного замужества, а качества потенциального жениха, поскольку для девушки муж-вдовец считается крайне неудачной партией.

Гадание с соломинками. Девушка должна вытащить из пука сена соломинки. Если она вытаскивает две соломинки, это предвещает ей замужество, одну – девичество. Сломанная соломинка является знаком скорого вдовства гадающей.