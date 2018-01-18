Как правильно окунуться на Крещение

Если состояние здоровья позволяет отправляться в плаванье, делать это стоит в специально отведенных для этого местах, рядом с которыми будут дежурить бригады спасателей и скорой помощи. Ниже прилагаем список актуальных купелей для Владимира:

водоём Семязино

озеро Глубокое

пруд Заклязьминский

водоём Гусинка

Список купелей по области можно найти здесь