Как правильно окунуться на Крещение

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Проконсультируйтесь со специалистом
Для начала необходимо трезво оценить свои силы. Существует целый ряд медицинских противопоказаний к моржеванию. О них рассказал один из ведущих неврологов Владимира – Валерий Кулюткин:
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Купайтесь только в оборудованных местах
Если состояние здоровья позволяет отправляться в плаванье, делать это стоит в специально отведенных для этого местах, рядом с которыми будут дежурить бригады спасателей и скорой помощи. Ниже прилагаем список актуальных купелей для Владимира:
- водоём Семязино
- озеро Глубокое
- пруд Заклязьминский
- водоём Гусинка
Список купелей по области можно найти здесь
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Плотно поужинайте перед купанием
За пару часов до погружения надо плотно поесть, чтобы у организма были силы пережить такой стресс. А вот алкоголь в Крещение под запретом. Из-за спиртного мерзнуть при выходе из воды вы будете еще сильнее, кроме того, алкогольные напитки увеличивают риск разрыва сосудов. Предпочтение в этот день лучше всего отдать горячим травяным чаям и компотам, которые можно взять с собой в термосе.
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Одевайтесь правильно
Одежда и обувь должны легко сниматься и надеваться. Забудьте о шнуровке и пуговицах. Молнии и липучки – вот ваши лучшие друзья в ночь на 19 января. К купели подходите в шлепках или шерстяных носках, которые вы снимите сразу же после купания. Советуем прихватить с собой коврик, на котором можно будет стоять во время переодевания и обтирания полотенцем.
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Разомнитесь перед купанием
Перед погружением в воду обязательно сделайте легкую зарядку. Немного побегайте, попрыгайте, поприседайте. Важно размять каждую мышцу тела. Это поможет избежать судорог.
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Погружайтесь в воду правильно
В воду надо заходить постепенно, в среднем темпе. Если делать это слишком медленно – вы замерзнете; если быстро – получите в награду сильный стресс, учащенное дыхание и аритмию. Окунаться лучше всего по шею, чтобы не мочить голову и избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Оптимальное время для нахождения в купели – 30 секунд, без серьезного ущерба для здоровья, вы можете провести там около минуты.
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Держите голову в тепле
После купания встаньте на коврик, разотрите себя полотенцем и оденьтесь в сухую одежду. Главное – не забывайте про шапку!
Как правильно окунуться на Крещение
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Обсуждение 6
Не понимаю я людей, которые добровольно лезут зимой в речку… Это – противоестественно!
Я один раз нырнула – все. Конечно, состояние интересное, но заставить себя повторить я не готова
а я каждый год окунаюсь с друзьями) это бодрит! вот и сегодня всей толпой поедем в семязино
Я считаю, что это чисто религиозный праздник и окунаться ради веселья не очень хорошо. Ради удовольствия это можно делать в любой другой день, закаляться
насколько я помню, иисуса кресили в реке иордан, а не в проруби на содышке) как по мне, так для наших широт этот обычай чистой воды безумие! хотите купаться в открытых водоемах в конце января – езжайте на гоа
я принимал омовение и зимой и летом: по мне лучше зимой! Летом слишком большая разница температуры воды и воздуха.