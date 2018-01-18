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Как правильно окунуться на Крещение

Семь простых правил

  1. Проконсультируйтесь со специалистом

    Для начала необходимо трезво оценить свои силы. Существует целый ряд медицинских противопоказаний к моржеванию. О них рассказал один из ведущих неврологов Владимира – Валерий Кулюткин:

  2. Купайтесь только в оборудованных местах

    Если состояние здоровья позволяет отправляться в плаванье, делать это стоит в специально отведенных для этого местах, рядом с которыми будут дежурить бригады спасателей и скорой помощи. Ниже прилагаем список актуальных купелей для Владимира:

    • водоём Семязино
    • озеро Глубокое
    • пруд Заклязьминский
    • водоём Гусинка

    Список купелей по области можно найти здесь

  3. Плотно поужинайте перед купанием

    За пару часов до погружения надо плотно поесть, чтобы у организма были силы пережить такой стресс. А вот алкоголь в Крещение под запретом. Из-за спиртного мерзнуть при выходе из воды вы будете еще сильнее, кроме того, алкогольные напитки увеличивают риск разрыва сосудов. Предпочтение в этот день лучше всего отдать горячим травяным чаям и компотам, которые можно взять с собой в термосе.

  4. Одевайтесь правильно

    Одежда и обувь должны легко сниматься и надеваться. Забудьте о шнуровке и пуговицах. Молнии и липучки – вот ваши лучшие друзья в ночь на 19 января. К купели подходите в шлепках или шерстяных носках, которые вы снимите сразу же после купания. Советуем прихватить с собой коврик, на котором можно будет стоять во время переодевания и обтирания полотенцем.

  5. Разомнитесь перед купанием

    Перед погружением в воду обязательно сделайте легкую зарядку. Немного побегайте, попрыгайте, поприседайте. Важно размять каждую мышцу тела. Это поможет избежать судорог.

  6. Погружайтесь в воду правильно

    В воду надо заходить постепенно, в среднем темпе. Если делать это слишком медленно – вы замерзнете; если быстро – получите в награду сильный стресс,  учащенное дыхание и аритмию. Окунаться лучше всего по шею, чтобы не мочить голову и избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Оптимальное время для нахождения в купели – 30 секунд, без серьезного ущерба для здоровья, вы можете провести там около минуты.

    Крещение

  7. Держите голову в тепле

    После купания встаньте на коврик, разотрите себя полотенцем и оденьтесь в сухую одежду. Главное – не забывайте про шапку!
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Обсуждение 6

  • Грэтхен:
    18.01.2018 в 14:12

    Не понимаю я людей, которые добровольно лезут зимой в речку… Это – противоестественно!

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  • Emma:
    18.01.2018 в 14:28

    Я один раз нырнула – все. Конечно, состояние интересное, но заставить себя повторить я не готова

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  • comrade:
    18.01.2018 в 14:48

    а я каждый год окунаюсь с друзьями) это бодрит! вот и сегодня всей толпой поедем в семязино

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  • Семен:
    18.01.2018 в 15:12

    Я считаю, что это чисто религиозный праздник и окунаться ради веселья не очень хорошо. Ради удовольствия это можно делать в любой другой день, закаляться

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  • nasty girl:
    18.01.2018 в 15:28

    насколько я помню, иисуса кресили в реке иордан, а не в проруби на содышке) как по мне, так для наших широт этот обычай чистой воды безумие! хотите купаться в открытых водоемах в конце января – езжайте на гоа

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  • вас:
    18.01.2018 в 18:20

    я принимал омовение и зимой и летом: по мне лучше зимой! Летом слишком большая разница температуры воды и воздуха.

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