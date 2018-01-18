Зимний уход за кожей: какие средства выбирать

В холода особое внимание требуется и волосам, и телу. Но зимний уход за кожей лица – это отдельный разговор. Она страдает больше всего. Опасности подстерегают повсюду: на улице – ледяной ветер и мороз, дома – отопление и сухой воздух. Последствия знакомы всем независимо от типа кожи: покраснения, шелушения и даже высыпания.

Решить эти проблемы можно, но есть два условия:

нужно подобрать подходящие средства

уход должен быть постоянным

Зимой придется изменить многие свои привычки. Например, придется отказаться от агрессивных скрабов и пилингов. Да и умываться нужно по-другому. Используйте щадящие средства. Сейчас очень популярны гидрофильные масла. Они, кстати, экономичны, заменяют средство для снятия макияжа и средство для умывания.

Гидрофильные масла начали выпускать многие бренды в разных ценовых категориях. Некоторые мои знакомые предпочитают заказывать в интернете, например, во Владимире можно купить средства Meela Meelo. 30 мл гидрофильного масла этой популярной марки натуральной косметики стоят от 159 до 299 рублей.

Ежедневные крема тоже стоит выбирать тщательно. К какому бы типу не принадлежала ваша кожа, лучше отдать предпочтение более плотным средствам на масляной основе вместо водной. Крем должен увлажнять и питать.

Вечерний уход не менее важен. В холода я предпочитаю сыворотки, наношу за пару часов до сна. Они имеют активное, направленное действие. По ценам разброс большой, сыворотки есть как в линейках эконом класса, так и у люксовых брендов.

Знаю, что многие сейчас в качестве вечернего ухода тоже используют масла: чистые или добавляют в крем. Среди самых эффективных: масло жожоба, миндаля, авокадо, кокоса и аргановое масло. Некоторые продаются даже в обычных аптеках. Например, во Владимире пузырек миндального масла стоит в пределах 70 рублей.

Отдельная речь о масках. Зимой придется потрудиться и вместо одного-двух раз в неделю делать маски через день. Кто-то вообще предпочитает накладывать популярные сегодня тканевые маски каждый вечер. Моей коже достаточно около трех раз в неделю. Если говорить о ценах, можно найти приличные маски и в магазинах белорусской косметики, о своих любимых масках я рассказывала здесь.

В период зимних распродаж в тех же сетевых магазинах можно купить дорогие средства (крема, сыворотки, продукты для очищения и прочее) с 50% скидками. Сейчас снижены цены на многие мои любимые продукты для зимнего ухода в итальянской линейке Collistar. Я сделала для вас маленький обзор “зимних” средств: