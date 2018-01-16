Утром – деньги, вечером – стулья

Элегантный мужчина в костюме и галстуке-бабочке, известный во Владимире артист и шоумен год назад твердо решил: пришло время заняться НАСТОЯЩИМ бизнесом. Друзья и знакомые крутили пальцем у виска и говорили: «Ваня, это не твое!».

А Ваня просто вспомнил детство, когда с мальчишками мастерили игрушки из дерева, и понял: расти как предприниматель он будет вместе с… растущими стульями. Сейчас у предпринимателя Ивана Колесова уже тысячи заказов. В год он может зарабатывать около двух миллионов рублей.

Как сколотить состояние на стульях, расскажем в новом выпуске «Кофе ТВ».