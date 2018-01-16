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Утром – деньги, вечером – стулья

Как вырасти в глазах окружающих вместе со стулом

Элегантный мужчина в костюме и галстуке-бабочке, известный во Владимире артист и шоумен год назад твердо решил: пришло время заняться НАСТОЯЩИМ бизнесом. Друзья и знакомые крутили пальцем у виска и говорили: «Ваня, это не твое!».

А Ваня просто вспомнил детство, когда с мальчишками мастерили игрушки из дерева, и понял: расти как предприниматель он будет вместе с… растущими стульями.  Сейчас у предпринимателя Ивана Колесова уже тысячи заказов. В год он может зарабатывать около двух миллионов рублей.

Как сколотить состояние на стульях, расскажем в новом выпуске «Кофе ТВ».

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Обсуждение 1

  • Emma:
    16.01.2018 в 16:39

    Раньше знала Ивана, как хорошего ведущего, открылся с другой стороны. И идея интересная!

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