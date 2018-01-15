Акцентная стена: как легко зонировать пространство

Чтобы визуально изменить комнату, иногда достаточно задекорировать одну единственную стену! Этот прием дизайнеры интерьеров часто называют “акцентная стена” и пользуются им, чтобы зонировать пространство, подчеркнуть архитектурные особенности помещения, сделать его более просторным и т.д.

Таким ярким акцентом может стать очищенная кирпичная кладка, фактурная штукатурка “под бетон” или отделка стены натуральным деревом. Последний вариант, пожалуй, – самый доступный, так как реализовать его можно самостоятельно, без помощи специалистов. Кроме того, экостиль, для которого характерно использование только натуральных материалов, прочно вошел в моду.

Несколькими простыми вариантами декорирования акцентной стены деревом поделился известный во Владимире мастер по дереву Александр Симкин.

Эффект будет зависеть от того, какую породу дерева вы выберете для декора. К примеру, при использовании самого бюджетного из материалов – сосны, вы получите неровную текстуру. Дуб, бук или ясень дадут более гладкую поверхность, однако их цена будет значительно выше.

Сосна 35 мм до 90 см 5.900 руб\м3 Лиственница 30 мм 1 м 12.900 руб\м3 Бук 50 мм 1 м 25.000 руб\м3 Ясень 30 мм до 90 см 22.000 руб\м3 Дуб 30 мм до 90 см 27.000руб\м3

На восприятие интерьера также будет влиять способ, которым вы будете укладывать доски. Правило простое: горизонтальная полоска “расширит” помещение, вертикальная полоска “вытянет” стены, визуально сделав потолок выше.

Эффект от акцентной стены будет зависеть и от ее цвета. Светлые тона делают пространство более легким и широким, темные – более камерным.

Декорирование акцентной стены деревом часто используют в популярных сегодня скандинавском стиле и стиле прованс.