Акцентная стена: как легко зонировать пространство

Чтобы визуально изменить комнату, иногда достаточно задекорировать одну единственную стену! Этот прием дизайнеры интерьеров часто называют “акцентная стена” и пользуются им, чтобы зонировать пространство, подчеркнуть архитектурные особенности помещения, сделать его более просторным и т.д.
Таким ярким акцентом может стать очищенная кирпичная кладка, фактурная штукатурка “под бетон” или отделка стены натуральным деревом. Последний вариант, пожалуй, – самый доступный, так как реализовать его можно самостоятельно, без помощи специалистов. Кроме того, экостиль, для которого характерно использование только натуральных материалов, прочно вошел в моду.
Несколькими простыми вариантами декорирования акцентной стены деревом поделился известный во Владимире мастер по дереву Александр Симкин.
Эффект будет зависеть от того, какую породу дерева вы выберете для декора. К примеру, при использовании самого бюджетного из материалов – сосны, вы получите неровную текстуру. Дуб, бук или ясень дадут более гладкую поверхность, однако их цена будет значительно выше.
|Сосна
|35 мм
|до 90 см
|5.900 руб\м3
|Лиственница
|30 мм
|1 м
|12.900 руб\м3
|Бук
|50 мм
|1 м
|25.000 руб\м3
|Ясень
|30 мм
|до 90 см
|22.000 руб\м3
|Дуб
|30 мм
|до 90 см
|27.000руб\м3
На восприятие интерьера также будет влиять способ, которым вы будете укладывать доски. Правило простое: горизонтальная полоска “расширит” помещение, вертикальная полоска “вытянет” стены, визуально сделав потолок выше.
Эффект от акцентной стены будет зависеть и от ее цвета. Светлые тона делают пространство более легким и широким, темные – более камерным.
Декорирование акцентной стены деревом часто используют в популярных сегодня скандинавском стиле и стиле прованс.
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