Фотоконкурс ко Дню влюбленных 

Грядет День всех влюбленных! Prizyv.ru разыскивает самую романтичную пару Владимира и области! Мы объявляем фотоконкурс.

Выкладывайте фото со своей второй половинкой в фотоальбом “Фотоконкурс ко Дню всех влюбленных” в группе Prizyv.ru в соцсети “ВКонтакте” с 15 января по 13 февраля. Голосование за фото будет проходить до 15.00 14 февраля. И уже в 17.00 мы объявим ОДНОГО победителя!

Пара, чье фото наберет максимальное количество “лайков”, получит самый романтичный подарок – сертификат на фотосессию в стиле Love-story.

ВНИМАНИЕ! УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

– участники должны быть старше 16 лет;

– участники должны иметь реальный аккаунт в соцсети «ВКонтакте». Приз будет вручен победителю только в том случае, если его имя совпадает с именем его аккаунта;

-участники самостоятельно размещают в специально созданном конкурсном альбоме в группе Prizyv.ru свои фотографии.

-одна пара может выставить на конкурс только одно совместное фото.

Удачи всем влюбленным!