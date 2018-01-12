7 философских фильмов о Старом Новом годе

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Поразмышляем о жизни и себе
Старый Новый год – пожалуй, самый парадоксальный и в то же время самый философский из наших праздников. Отгремело раздольное веселье первоянварской ночи, доедены все салаты и допито все шампанское, закончилась суета с покупкой подарков и организацией праздничного застолья. После самых длинных и разгульных выходных мы возвратились на работу, и наконец-то наступило время спокойно обдумать, с чем мы пришли в новый год и что ждем от него и от себя.
Вот такими-то размышлениями о себе и своей жизни и отличаются предлагаемые в сегодняшней подборке фильмы. Наступление Нового года для их режиссеров и героев – это повод подумать о правильности выбранного пути.
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Старый Новый год (1980, СССР)
В недавно заселенном доме идет новогодняя гульба. Две соседствующие семьи имеют при всех различиях одно сходство: в обеих есть недовольный жизнью муж. Вскоре оба неудачника, хлопнув дверьми, покидают свои новые квартиры — чтобы вскоре найти успокоение в тесной мужской компании.
Шедевральный фильм Олега Ефремова, достойный, чтобы его смотреть каждый Старый Новый год, как «Иронию судьбы» — на просто Новый. Хотя он и сложноват для восприятия. Потому что картина построена да диалогах, минимум действий — словно пьеса. И витиеватые рассуждения главных героев, безусловно, содержательные и остроумные, требуют к себе постоянного и пристального внимания.
Но если вы готовы посвятить фильму два с половиной часа — внакладе не останетесь. Сыграно здорово — это понятно, ведь в постановке задействованы мастера первой величины. Но не менее значимо и то, о чем говорят герои фильма. Сравнение двух жизненных «идеологий», постоянное переключение внимания с одной семьи на другую, поддержание динамики в такой, казалось бы, статичной ситуации и, главное, приведение исходных данных «к общему знаменателю» — это показатель качества сценария и постановки.
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Мелюзга (2004, Россия)
Очень хорошая экранизация гениального произведения Куприна. Красиво снято и очень правдиво.
В глухой деревеньке, вдали от цивилизации, живут фельдшер и учитель — два интеллигентных человека на всю округу. Фельдшер – циник, а учитель – мягкий и добрый. Два человека, поставленные в одинаковые условия, ведут себя совершенно по-разному. Они спорят, ругаются, но уже настолько привыкли друг к другу, что иной жизни себе и представить не могут. Это их и сближает, и мучит одновременно.
Показана в фильме долгая русская зима, одинокая деревня, затерянная среди снегов… Скука, тоска, которые ничем не одолеть и не победить. Ни поездкой в Шилово, ни вдыханием эфира, ни случайной половой связью… Фильм откровенный и печальный. О безысходности, о русском фатализме и о чуде, которое, может быть, произойдёт когда-нибудь…
Чудесная музыка, великолепная игра актеров! Замечательный фильм режиссера Владимира Морозова, который оставляет после себя светлую, тихую грусть и мысли – мысли о судьбе России и о «мелюзге», затерянной в глухих уголках огромной страны.
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О чем еще говорят мужчины (2011, Россия)
Леша, Слава и Камиль в трудную минуту приходят на помощь своему другу Саше. Накануне Нового года он умудрился вступить в конфликт с женой сотрудника силовых структур, и теперь четверо друзей заперлись в офисе рекламного агентства, которым руководит Саша, пытаясь придумать выход из сложившейся ситуации и коротая время в мужских разговорах.
Лучшим элементом обоих фильмов «Квартета И» («О чем говорят мужчины» — первый фильм) являются, конечно же, диалоги главных героев. В них нет американской вычурности, пафоса и соплей, а также такого далёкого для всех артхаусного веянья. Они просты и в то же время глубоки, осмыслены и приземлены, поэтичны и жизненны. Их главной тематикой являются отношения мужчины и женщины, их постоянная борьба за положение в социальной ячейке.
Но самое приятное, что, несмотря на все интриги сюжета и размышления героев, из фильма никуда не подевались фирменное чувство юмора и тонкие шутки со стороны всех персонажей, шикарно исполненных всеми актерами.
И еще фильм «О чем еще говорят мужчины» — это история о том, как счастливы люди, имеющие друзей, которым они могут рассказывать такие откровенные и бредовые вещи…
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Со мною вот что происходит (2012, Россия)
Почти каждый из нас, каким бы скептиком он ни был, все равно на Новый год хочет верить в чудо. Но бывают такие моменты в жизни, что нам не до праздника. Герои этого фильма, прекрасно сыгранные Гошей Куценко и Виктором Шамировым, так озабочены своими проблемами, что просто движутся по течению предпраздничной суеты: по привычке покупают подарки, спешат на новогодний корпоратив.
Ведь по идее не происходит новогоднего чуда, если ты сам его не сделаешь. Просто куранты отметят начало следующего года, вы не станете другим человеком после выпитого шампанского, ваша жизнь никак не изменится, и 1 января будет все абсолютно так же, как и раньше. Только если вы не измените что-то сами, ведь дело не во времени, а в желании!
Так и главные герои фильма режиссера Виктора Шамирова все же меняют свою жизнь, каждый из них делает небольшой шаг вперед, а это уже многое. Особенно последний кадр, когда они стоят и смотрят на салют, и ничего веселого, нового в этом нет, но внутри них уже начали происходить перемены и их собственный праздник наступит, только немного позже.
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Холодный фронт (2015, Россия)
Канун Нового года, пустынный берег на севере Франции, одинокий дом, оторванный от мира, два человека в одной постели — это Саша и Илья. Саша уезжает по делам в Париж. И в тот самый день ветер ломает вышку сотовой связи, окончательно изолируя героев от внешнего мира, а море выплевывает на берег труп непонятного существа с телом овцы и головой динозавра.
Вечером того же дня тихое существование пары нарушает девушка в потрепанном полушубке и с загадочным прошлым. С ее приходом даже ветер вроде бы завывает тише, и пустота в душе как будто заполнилась, и даже солнце светит теплее, и значит, чудовище, сделав черное дело, будет ждать, затаившись в своей норе.
Фильм-настроение, зыбкий, как облака, загадочный, как чудовище, выброшенное на берег. «Холодный фронт» — это тот случай, когда мысль, лежащая на поверхности, обрастает аллюзиями и отсылками, живописными панорамами и ненужными разговорами. Недаром дом стоит на пустом берегу, недаром действие разворачивается зимой, недаром герои ждут и не ждут наступления нового, другого года и боятся остаться вдвоем, потому что разве может новый год возвратить то, что уже давно замерзло и сгнило, подобно несчастному животному выброшенному на берег.
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Страна Оз (2015, Россия)
Главная героиня фильма Лена Шабадинова — инфантильная, немного заторможенная девица не от мира сего, которая весь фильм пытается добраться до места своей новой работы — торгового киоска на улице Торфорезов — и попадает в череду нелепых, экстремальных, смешных и не очень, ситуаций.
Яна Троянова, известная нам по работе на ТНТ в сериале «Ольга», сыграла свою роль ярко и искромётно, несмотря на минимум произнесённых фраз. Но главное в фильме то, что вытворяют люди, которых она встречает на своём пути: здесь создателями показана целая коллекция образов из русской жизни, их новогодние безумства и быт. Потому что Новый год в России — стихия неуправляемая и беспощадная. Именно в это волшебное время непостижимый колорит русской души проявляет себя во всей красе.
Позиция режиссёра Василия Снегирева видится за каждой сценой и репликой, пропитанными самоиронией, переходящей в тонкую сатиру по отношению к тому мракобесию, что иногда творится в головах носителей «русской загадочной души». Оголяя их порочные стороны, режиссёр смеётся и плачет вместе со зрителем, потому что, как и зрителю, ему всё это знакомо не понаслышке. И в финале все одновременно недоумевают и радуются тому, что жизнь всё же победила смерть каким-то неизвестным науке способом…
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Старый Новый год (2011, США)
Герои фильма — жители города, который никогда не спит. В Нью-Йорке накануне Нового года переплетутся жизни нескольких героев: умирающего в больнице пожилого человека, секретарши, решившей осуществить данные себе обещания, продюсера знаменитого новогоднего шоу на Таймс-сквере, человека, который вообще ненавидит этот праздник.
Неимоверно светлый, с долей юмора, где-то грустный, где-то наивный, где-то чисто американский фильм. О том, что не стоит начинать новую жизнь с 1 января или понедельника. Меняйтесь прямо сейчас — как только мысль возникла! И не думайте, что вам не ответят или оставят незамеченными, — переверните жизнь для себя! Откройте мир заново! Как делают это герои фильма.
Ну а рассказывать про актерский состав тут просто бесполезно: режиссеру Гэрри Маршаллу удалось заполучить самых известных актеров современности даже на самые эпизодические, второ- и третьестепенные роли. А чего уж говорить о главных ролях! Плюс очаровательная музыка, позволяющая оказаться на Таймс-сквере и почувствовать атмосферу Нью-Йорка.
7 философских фильмов о Старом Новом годе
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Обсуждение 5
Очень нравятся и “Старый Новый год” (советский), и “О чем говорят мужчины”, и “Со мною вот что происходит”. Об остальных даже не слышала. Надо посмотреть в выходные. Надеюсь, тоже понравятся
В эту подборку можно и “Страну чудес” включить. Тоже фильм грусть вызывает, несмотря на то, что как комедия заявлен. Кстати, кто его не видел еще, можно в эти выходные бесплатно в кинотеатре “МиПа” посмотреть. На большом экране. В 19.00, кажется
Ну и зачем его смотреть – эту “Страну чудес”, если он грустный? Жизнь и так невеселая
Не скажите. Интересно на себя со стороны посмотреть. Заставляет задуматься, почему мы так нелепо живем и почему так странно поступаем. Смех сквозь слезы, так сказать
Вечером дома, под мигающую елку, так здорово посмотреть новогодний фильм! укрыться пледом, взять кота под бок! красота! у нас еще есть один выходной, чтобы устроить себе этот праздник! всех поздравляю со старым НОВЫМ ГОДОМ!!!