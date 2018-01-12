7 философских фильмов о Старом Новом годе

Почти каждый из нас, каким бы скептиком он ни был, все равно на Новый год хочет верить в чудо. Но бывают такие моменты в жизни, что нам не до праздника. Герои этого фильма, прекрасно сыгранные Гошей Куценко и Виктором Шамировым, так озабочены своими проблемами, что просто движутся по течению предпраздничной суеты: по привычке покупают подарки, спешат на новогодний корпоратив.

Ведь по идее не происходит новогоднего чуда, если ты сам его не сделаешь. Просто куранты отметят начало следующего года, вы не станете другим человеком после выпитого шампанского, ваша жизнь никак не изменится, и 1 января будет все абсолютно так же, как и раньше. Только если вы не измените что-то сами, ведь дело не во времени, а в желании!

Так и главные герои фильма режиссера Виктора Шамирова все же меняют свою жизнь, каждый из них делает небольшой шаг вперед, а это уже многое. Особенно последний кадр, когда они стоят и смотрят на салют, и ничего веселого, нового в этом нет, но внутри них уже начали происходить перемены и их собственный праздник наступит, только немного позже.