Как записать ребенка на танцы во Владимире

Жан-Батист Мольер однажды заметил: “Музыка и танцы – вот то главное, без чего немыслима жизнь образованного человека”. Хотя с момента, как он произнес эту фразу прошло уже более четырех столетий, она по-прежнему актуальна.

Далеко не каждый ребенок, регулярно отрабатывающий у станка фуэте и арабески, впоследствии сможет сделать карьеру как Галина Уланова, Михаил Барышников или Сергей Полунин. Однако научно доказано, что занятия танцами помогают поставить детям правильную осанку, развивают чувство ритма и гибкость, приучают работать в коллективе. А это, согласитесь, не так уж мало.

С первого же занятия любовью к хореографии проникаются лишь единицы. Как правило, для того чтобы всерьез увлечься этим искусством, ребенку необходимо попробовать свои силы сразу в нескольких направлениях. Это могут быть занятия балетом, народными или современными танцами. Здесь, как говорится, заранее не угадаешь.

В каком возрасте, на какое направление и куда отдать ребенка, смотрите в нашем видео:

Цены на месячный абонемент в танцевальную студию во Владимире варьируются от одной до двух тысяч рублей. Причем, всего за несколько кликов в поисковиках, вы сможете обнаружить большой выбор хореографических школ и кружков в любой части города.