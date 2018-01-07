Как записать ребенка в спортивную школу

“О спорт, ты — мир!” утверждал знаменитый французский общественный деятель Пьер де Кубертен, вошедший в историю тем, что возродил Олимпийские игры. Теперь это многомиллионная индустрия, за которой затаив дыхание наблюдает весь мир. Сделать своего ребенка частью этого движения просто – достаточно вовремя записать его в спортивную школу, отвечающую его интересам и способностям

Что надо знать родителям футболистов

https://www.youtube.com/watch?v=aBRzsQaTlms

Особенности художественной гимнастики во Владимире

https://www.youtube.com/watch?v=jwR7afKYI1M

Спорт на грани искусства

https://www.youtube.com/watch?v=1CtvCeSB6lY