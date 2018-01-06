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Рождество как в кино

Чем заняться в праздники?

Что: Благотворительный концерт

Где:  Храм Святого Розария Пресвятой Девы Марии

(ул. Гоголя, д.12)

Когда: 7 января в 18.00

Сколько стоит: Благотворительный взнос при входе

Зачем: Если вам нравятся классические голливудские фильмы на тему Рождества и вам бы хотелось стать частью этой доброй и исключительно волшебной атмосферы, редакция prizyv.ru предлагает вам всей семьей сходить на благотворительный концерт рождественской музыки, который состоится в шесть вечера в костеле Святого Розария.

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