Рождество как в кино

Что: Благотворительный концерт

Где: Храм Святого Розария Пресвятой Девы Марии

(ул. Гоголя, д.12)

Когда: 7 января в 18.00

Сколько стоит: Благотворительный взнос при входе

Зачем: Если вам нравятся классические голливудские фильмы на тему Рождества и вам бы хотелось стать частью этой доброй и исключительно волшебной атмосферы, редакция prizyv.ru предлагает вам всей семьей сходить на благотворительный концерт рождественской музыки, который состоится в шесть вечера в костеле Святого Розария.