Рождество как в кино

Что: Благотворительный концерт
Где: Храм Святого Розария Пресвятой Девы Марии
(ул. Гоголя, д.12)
Когда: 7 января в 18.00
Сколько стоит: Благотворительный взнос при входе
Зачем: Если вам нравятся классические голливудские фильмы на тему Рождества и вам бы хотелось стать частью этой доброй и исключительно волшебной атмосферы, редакция prizyv.ru предлагает вам всей семьей сходить на благотворительный концерт рождественской музыки, который состоится в шесть вечера в костеле Святого Розария.
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