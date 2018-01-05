7 российских рождественских фильмов

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Душевное кино, озаренное светом великого праздника
Рождество и Новый год для большинства, наверное, самые любимые праздники, потому что не ассоциируются с какими-то историческими событиями и датами, это просто праздники хорошего настроения и надежд, когда все вроде бы снова начинается. Каждый Новый год мы начинаем новую жизнь, начинаем её с чистого листа и с хорошего настроения. А какое хорошее настроение без любви, без чудес, без волшебства и без хорошей рождественской истории.
Зарубежные рождественские комедии и мелодрамы – дело хорошее. Но что бы такого посмотреть на Рождество родного, домашнего, близкого нашему менталитету? Отечественных рождественских картин пока не так уж и много, но тем не менее выбрать есть из чего.
Эти фильмы – фейерверк эмоций, нелогичных поступков, которые вопреки здравому смыслу приводят к желаемым результатам, искрометный юмор и чувства через край. Они несут в себе только лишь самое хорошее, самое светлое и самое доброе, что есть на этом белом свете.
Выбирайте из нашей подборки или смотрите все подряд, веселитесь и переживайте от души. Январские вечера не будут скучными, а заряд позитива поможет встретить чудесный праздник Рождества тепло, душевно, по-семейному.
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Волшебный портрет (1997)
Это замечательная сказка заслуживает большего внимания, чем ей досталось. Все снято в лучших традициях советских сказок. Красиво, профессионально, немного страшно, но, как и положено, хороший конец – добро побеждает зло.
Есть герой — красивый и отважный, который ради любви пойдет на все, даже, в буквальном смысле, на край света. А ведь она всего лишь образ, портрет. Есть героиня. Китаянка. Вот уж воистину неожиданный ход. Хотя истинная красота не знает национальностей.
И есть злодей, наиковарнейший, наизлейший, строящий козни. Но все равно он проигрывает, ибо хороших людей больше и они обязательно помогут.
И в довершение ко всему есть очень красивая музыка и песня на китайском языке. О любви, о жизни, о сказке, которой всегда есть место в нашей жизни.
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Вечера на хуторе близ Диканьки (2001)
История о всепобеждающей любви Вакулы и Оксаны разворачивается в живописной Диканьке и в царском дворце в Петербурге накануне Рождества. Укротить нечистую силу, слетать в гости к царице, сосватать любимую девушку — и все это за одну ночь! Такое возможно только в Сочельник и только на хуторе близ Диканьки.
«Вечера» в современном прочтении получились теплыми, уютными, атмосферными и невероятно музыкальными. Все артисты исполнили свои роли достойно, каждый привнес персонажам долю индивидуальности. Вакула обладает неповторимым произношением Олега Скрипки, Оксана наделена нежной красотой Ани Лорак, голос Лолиты одарил ведьму Солоху прекрасным даром, а Черт благодаря Филиппу Киркорову получился очень обаятельным.
Мюзикл преисполнен качественным юмором, который не надоедает из года в год. Что же до музыкального оформления, то другого слова, кроме как «гениально», не придумаешь. Половиной своего успеха, надо полагать, этот фильм обязан Константину Меладзе.
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Сверчок за очагом (2001)
Прекрасная отечественная экранизация одной из «Рождественских повестей» Чарльза Диккенса. Трогательная история любви, согретая теплом домашнего очага, в преддверии Светлого Праздника Рождества Христова рассказана с большим мастерством и вкусом, и что очень немаловажно — с уважением к первоисточнику.
Картина не потрясает масштабными съемками и декорациями, на что зачастую делается главная ставка в современном кино. Нет в ней и какой-то принципиально новой драматической линии со сложными характерами и интригой. Это история человеческих отношений, много раз уже случавшаяся и до, и после, но рассказанная здесь очень искренне и убедительно.
Словом, режиссер Леонид Нечаев снял очень душевный и, можно сказал, уютный фильм. Все роли сыграны просто отлично, хотя все же хочется выделить работы Евгения Сидихина и Альберта Филозова.
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Юбилей (2007)
Рождество… Грановские — актриса Ольга, политик Николай и продюсер Кирилл – узнают о неожиданном приезде из США их матери Анны Сергеевны (Людмила Чурсина), пожелавшей отметить свой юбилей в тесном семейном кругу. Не желая расстраивать ее своими проблемами в семейных и профессиональных делах, они решают сделать хорошую мину при плохой игре. Она же преподносит им настоящий сюрприз…
В результате политик, кинозвезда и шоумен в семейном кругу становятся просто людьми, со своими слабостями, желаниями и мечтами. С кучей проблем, с женами, мужьями, любовницами, детьми. Но мудрая мама всегда поймет, как подтолкнуть детей к правильным выводам и решениям. Поможет вернуть частичку доброты, заботы, любви.
В фильме занято много популярных актеров, но они не заслоняют друг друга. Скорее, интересно наблюдать разные линии жизни, разные характеры, чувства, эмоции. И после просмотра кинокартины остается приятное чувство тепла.
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Мой парень – ангел (2011)
XXI век. Мегаполис. Сотни, тысячи людей окружают тебя каждый день. Но ты даже и представить себе не можешь, что среди этой многоликой толпы прямо перед тобой может оказаться… Ангел. Студентка Саша с большим трудом верит, что такое бывает. Ангелу Серафиму приходится приложить немало усилий, чтобы доказать ей, что Ангелы существуют. Но он не учёл одного — если девушка тебе поверит, она, скорее всего, тебя полюбит. А разве можно влюбиться в Ангела?
История о простой девушке Саше (Анна Старшенбаум) и ее Ангеле-хранителе (Артур Смольянинов) пропитана простотой, нежностью и волшебством. Артур, несмотря на свою немного грубоватую внешность, выглядит и правда как ангел. Милый, трогательный и безумно обаятельный. Анна ничуть не уступает, со своей непосредственностью и прямотой она очень свежа и интересна.
Хорошая музыка, красивые сцены, забавные моменты — это тот фильм, который смотришь с улыбкой на лице от начала и до конца. У американцев есть что-то подобное, но в кои-то веки хочется сказать: наши – лучше!
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Тетушки (2013)
Чудеса становятся реальностью, особенно если кому-то это очень сильно нужно. Героям фильма Маше и её деду накануне Рождества грозит опасность, о которой они ещё не подозревают. И поэтому они совершенно беззащитны перед грядущими неприятностями. Но помощь придёт совершенно с неожиданной стороны…
Все мечты в эту волшебную ночь исполнятся самым невероятным образом — главное чтобы в сердце жила настоящая любовь. Но прежде каждое сердце должно вызреть, чтобы увидеть свет, истину, любовь и свою половинку. Так и героиня — она еще спит, верит в прагматичность и деньги. Но где-то в её сердце живет благодать, и эта благодать наступает лишь тогда, когда вмешиваются гармонизаторы пространства – «Тётушки».
Фильм поучительный, со смыслом, он высвечивает намерения в каждом герое фильма. У каждого человека – свои задачи и желания. И каждому достаётся то, чего он достоин. Можно приложить максимум усилий, но всё сложится не по законам логики, а по здравому смыслу.
Этот проект уже сейчас значителен тем, что основной его актерский состав – не просто звезды, а мегазвезды российского кино и театра. Кроме того, впервые в одном фильме заняты сразу три представителя актерской династии Ефремовых: отец Михаил Ефремов и оба его сына — Никита и Николай.
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Елки 1914 (2014)
Тимур Бекмамбетов и Ольга Харина сняли продолжение знаменитой саги «Елки», но действие переносится ровно на сто лет назад. Очень интересно вместе с героями фильма окунуться в дореволюционную жизнь Российской Империи, посмотреть, как различные слои населения – от крестьян до дворян – готовятся к Рождеству.
Несмотря на то, что идет Первая мировая война и елки решают отменить, люди все равно надеются на лучшее и мечтают. Здесь можно увидеть и настоящую любовь, и первые соревнования по фигурному катанию, и смелые стихи великих поэтов. Но основная идея не изменилась: люди из разных городов объединяются ради общей цели в преддверии Рождества.
Фильм «Елки 1914», наполненный не всегда радостными, а скорее жизненными событиями, учит не сдаваться ни при каких обстоятельствах, верить в себя и надеяться на лучшее. А еще это возможность провести время с самыми дорогими людьми и еще раз сказать, как сильно вы их любите!
7 российских рождественских фильмов
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