7 российских рождественских фильмов

Рождество и Новый год для большинства, наверное, самые любимые праздники, потому что не ассоциируются с какими-то историческими событиями и датами, это просто праздники хорошего настроения и надежд, когда все вроде бы снова начинается. Каждый Новый год мы начинаем новую жизнь, начинаем её с чистого листа и с хорошего настроения. А какое хорошее настроение без любви, без чудес, без волшебства и без хорошей рождественской истории.

Зарубежные рождественские комедии и мелодрамы – дело хорошее. Но что бы такого посмотреть на Рождество родного, домашнего, близкого нашему менталитету? Отечественных рождественских картин пока не так уж и много, но тем не менее выбрать есть из чего.

Эти фильмы – фейерверк эмоций, нелогичных поступков, которые вопреки здравому смыслу приводят к желаемым результатам, искрометный юмор и чувства через край. Они несут в себе только лишь самое хорошее, самое светлое и самое доброе, что есть на этом белом свете.

Выбирайте из нашей подборки или смотрите все подряд, веселитесь и переживайте от души. Январские вечера не будут скучными, а заряд позитива поможет встретить чудесный праздник Рождества тепло, душевно, по-семейному.