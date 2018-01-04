12 традиционных блюд для рождественского стола

Традиционные блюда рождественского меню католика и православного христианина имеют много различий. Но всегда Рождество – не просто застолье, а тихий вечер в ожидании чуда.

Поскольку в любой традиции рождественским праздничным вечерам предшествует строгий пост, то и само застолье начинается со щадящих блюд, которые помогают организму перестроиться с полуголодного на сытый лад.

В сочельник (так называется рождественский вечер шестого января) существует традиция не вкушать пищу до появления на небе первой звезды – символа звезды Вифлеемской, предвестника рождения младенца Иисуса. В этот вечер следует угощаться сочивом – особым постным блюдом из зерен пшеницы, риса или чечевицы, с орехами, медом, порой с изюмом. Отсюда и название «сочельник». Разговляться (переходить на скоромную, непостную пищу) по традиции принято лишь утром седьмого января.

Если вы соберетесь устраивать аутентичное рождественское застолье – стол придется покрыть сеном (как напоминание о рождении младенца Христа в хлеву у Вифлеема), а уже на него постелить скатерть. Для православного Рождества характерно наличие на столе 12 блюд – по числу Христовых Апостолов. В нашей подборке собраны рецепты традиционного праздничного угощения.