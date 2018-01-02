Выставка Матисса

Что: Выставка Анри Матисса “Арабески”
Где: г. Суздаль, Суздальский кремль, выставочный зал
Когда: все каникулы, с 10:00
Сколько стоит: 350 р.
Зачем: Это только жители столиц могут, не моргнув глазом, отправиться в Эрмитаж или музей им. Пушкина для того, чтобы полюбоваться работами лучших художников XX века. Для Владимира и области такие экспозиции в диковинку! Именно поэтому наша редакция советует вам не упустить шанс полюбоваться литографиями и гелиотипиями легенды французской живописи
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