Выставка Матисса

Что: Выставка Анри Матисса “Арабески”

Где: г. Суздаль, Суздальский кремль, выставочный зал

Когда: все каникулы, с 10:00

Сколько стоит: 350 р.

Зачем: Это только жители столиц могут, не моргнув глазом, отправиться в Эрмитаж или музей им. Пушкина для того, чтобы полюбоваться работами лучших художников XX века. Для Владимира и области такие экспозиции в диковинку! Именно поэтому наша редакция советует вам не упустить шанс полюбоваться литографиями и гелиотипиями легенды французской живописи