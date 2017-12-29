Всё, что нужно знать о правильном массаже

Потеряться в предновогодней суете очень легко! Не секрет, что именно на конец года приходятся основные дедлайны на работе и генеральная уборка квартиры. А ведь дом еще надо украсить, найти идеальный вечерний наряд, купить все продукты, мандарины, шампанское… Вот так и получается, что вечером 31 декабря, многие мечтают под бой курантов оказаться не за столом, а в своей кровати и не вылезать из нее как минимум в течение недели. И что же делать? Как вернуть себе новогоднее настроение, свежесть и радость жизни? Выход из этой, казалось бы, патовой ситуации прост – записывайтесь на массаж.

Анжелика Тишина, массажист центра йоги и здоровья ТЕПЛО

Массаж, при его правильном применении, способен помочь практически с любой проблемой. Он избавит вас от стресса, головных болей, проблем со спиной, руками и так далее… Но только в том случае, если его делать своевременно. Ведь большинство из нас, идет за помощью к массажистам лишь в самых крайних случаях, когда боль становится невыносимой. С другой стороны, своевременный и профессиональный профилактический массаж в центре йоги и здоровья ТЕПЛО

сможет сотворить с вами настоящее чудо. Наши специалисты помогут оздоровить ваш организм в целом, придадут сил и бодрости. А ведь это, как не крути, именно то, в чем каждый нуждается перед праздниками и после них

Кстати! Если вы относитесь к числу тех, кто откладывает начало здорового образа жизни на следующий год или понедельник, официально сообщаем: этот сакральный день наступит уже на следующей неделе! Проснувшись солнечным утром первого января сможете отправиться на занятия фитнесом в центр йоги и здоровья ТЕПЛО (ул.Танеева, 3) или как минимум, записаться туда на любой из видов йоги, пилатеса или стрейчинга по телефону +7(904) 956-26-00