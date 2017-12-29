7 новогодних фильмов-сказок для взрослых и детей

Просмотр новогодних фильмов в самый волшебный день в году для нашего зрителя стало уже чуть ли не традицией. И многие из этих кинолент давно уже стали любимчиками для большинства. Эти фильмы способны создать настоящий праздник в доме. Так и хочется собраться всей своей большой и дружной семьей и проникнуться новогодней атмосферой, включив при этом какую-нибудь отечественную кинокартину.

В каждом из этих фильмов обязательно под Новый год происходит что-нибудь магическое, волшебное, таинственное, и человеку хочется верить в то, что и в его жизни произойдет что-нибудь светлое, позитивное, незабываемое, что в обязательном порядке изменит его жизнь к лучшему.

В этих кинолентах героям приходится сталкиваться с неординарными событиями и происшествиями в своей жизни, здесь переплетаются судьбы людей, которые и в глаза друг друга не видели. Персонажи «сказочных» картин находят здесь свою любовь, дружбу, взаимопонимание, и здесь, в конце концов, сбываются все долгожданные надежды и мечты.

Предлагаем вам подборку лучших отечественных фильмов про Новый год, вышедших в течение последних несколько лет.