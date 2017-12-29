7 новогодних фильмов-сказок для взрослых и детей

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Чудеса только от отечественного производителя
Просмотр новогодних фильмов в самый волшебный день в году для нашего зрителя стало уже чуть ли не традицией. И многие из этих кинолент давно уже стали любимчиками для большинства. Эти фильмы способны создать настоящий праздник в доме. Так и хочется собраться всей своей большой и дружной семьей и проникнуться новогодней атмосферой, включив при этом какую-нибудь отечественную кинокартину.
В каждом из этих фильмов обязательно под Новый год происходит что-нибудь магическое, волшебное, таинственное, и человеку хочется верить в то, что и в его жизни произойдет что-нибудь светлое, позитивное, незабываемое, что в обязательном порядке изменит его жизнь к лучшему.
В этих кинолентах героям приходится сталкиваться с неординарными событиями и происшествиями в своей жизни, здесь переплетаются судьбы людей, которые и в глаза друг друга не видели. Персонажи «сказочных» картин находят здесь свою любовь, дружбу, взаимопонимание, и здесь, в конце концов, сбываются все долгожданные надежды и мечты.
Предлагаем вам подборку лучших отечественных фильмов про Новый год, вышедших в течение последних несколько лет.
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"Дедушка моей мечты" (2014)
На первый взгляд, комедия «Дедушка моей мечты» может показаться еще одной весьма забавной новогодней историей о курьезных случаях, нагрянувших гостях и веселых происшествиях, где обязательно должен присутствовать счастливый финал. Но если копнуть глубже, то можно увидеть, что режиссер Александр Стриженов и сценаристы Леонид Якубович и Аркадий Инин затронули важные проблемы современного общества, а именно: сложность взаимоотношений разных поколений и зависимость от материального благополучия любого человека в наше время.
Тем не менее свою основную функцию — развлекательную — картина полностью оправдала. Хорошо раскрыты характеры всех персонажей, в особенности Маши и Миши. Вообще, интересная пара получилась, такая вот «проверка» не повредит любым устоявшимся отношениям.
Роль легендарного деда сыграл Леонид Якубович, который известен абсолютно каждому. Подошла ли ему эта роль или нет, будет решать каждый сам. Но все равно интересно посмотреть на Якубовича в образе, где он не только с усами, но еще и с бородой.
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"Страна чудес" (2015)
Герои фильма — жители самых разных уголков нашей страны, самые обычные люди, с которыми в новогоднюю ночь случаются самые необычные вещи.
Режиссёр Дмитрий Дьяченко отметился такими успешными комедийными хитами, как «День радио», «О чем говорят мужчины», «Кухня в Париже». Но в его новом фильме, при всем его новогоднем настрое и искромётном юморе, нет-нет да и мелькнет пронзительная горечь бытия. И тут же исчезнет в гомерически смешных эпизодах, не появлявшихся на экранах со времён второго «Горько».
Странное ощущение качелей над пропастью русской жизни, где зрителя шатает от ужаса к восторгу, но в итоге все выруливает на обязательный праздничный позитив, делает «Страну чудес» довольно нетипичным новогодним фильмом.
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"Млечный путь" (2015)
Если вам хочется при просмотре комедии и посмеяться, и погрустить, чтобы тепло и хорошо стало на душе и, может быть, даже увлажнились глаза на каких-то эпизодах, то «Млечный путь» – именно такой фильм.
Семейная пара — герои Сергея Безрукова и Марины Александровой — обыкновенные, хорошие люди, не фрики и не маргиналы. Им просто немного не повезло, из их жизни ушло что-то волшебно-романтичное и они отдалились друг от друга и по-человечески, да и географически тоже.
События фильма позволят принять им верное решение, которое будет решением сердца, а не прагматичного ума в череде забавных, смешных, неожиданных и даже мистических событий. Персонажи Меньшова, Гафта, Мацуева, Дамбаева — каждый внёс какую-то свою изюминку, добавил «щепотку» в создание атмосферы происходящего.
Ну и, конечно, невероятный зимний Байкал! Именно он, великий и прекрасный, и помог обрести желанное счастье главным героям и их детям. А нас обеспечил новогодним настроением и ожиданием чуда в своей жизни.
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"SOS, Дед Мороз, или Все сбудется" (2015)
Сюжет фильма – простой и забавный, новогодний. Как раз накануне праздника решается судьба маленькой девочки Светы: её родители разводятся, и суд должен определить, с кем будет жить их дочь. Но вольно или невольно девочка встречается с Дедом Морозом, который согласен исполнить её заветное желание — помирить маму и папу, но для этого девочка должна помочь Деду Морозу в одной афере.
Вот таким невероятным образом главный детский волшебник и злостный мошенник предстают перед нами в одном лице. В этом можно уследить некий символизм: чудесный праздник способен пробудить добро в сердце даже такого неприглядного мошенника, как Мышкин.
«SOS, Дед Мороз, или Все сбудется!» — яркая волшебная комедия, которая еще раз рассказывает о том, что в Новый год мечты сбываются и все невозможное становится вполне реальным. Конечно же, в фильме многое преувеличено. В жизни редко такое встретишь, но сказка она на то и сказка, чтобы дарить людям надежду на чудо.
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"Дед Мороз, или Битва магов" (2016)
Мало кто подозревал, что за ширмой любимого зимнего торжества может скрываться извечное противостояние добра и зла! Именно об этом повествует зрелищное отечественное фэнтези от режиссера Александра Войтинского. Понимая, что современного зрителя традиционными семейными фильмами уже не пронять, создатели сказочного фильма с Дедом Морозом во главе сделали все от себя зависящее, чтобы на экране разразилась истинная новогодняя феерия в лучших традициях зрелищного кино.
Вместе с этой картиной мы попадаем в дивный волшебный мир, чем-то схожий на Вселенную Гарри Поттера, «Хроники Нарнии» и даже «Властелин колец». Однако к чести создателей, они выстроили на основе известных произведений полностью оригинальный мир, исследующий давнюю русскую мифологию, что само по себе уже заслуживает пристального внимания. Авторы постарались на славу, наполнив выдуманный мир массой уникальных деталей, которые позволяют поверить в происходящее на экране.
Оригинальная история, заставляющая задуматься о главных человеческий ценностях, тонкий юмор на все возрасты, качественная игра актёров, красивая картинка, будто смотришь голливудский блокбастер, но с нашей душой, достойные спецэффекты и, наконец, именно наши герои спасают мир!
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"Ура! Каникулы!" (2016)
В зимние каникулы шестиклассник Паша вместе с семьей отправляется на горнолыжный курорт. Никто не мог предположить, что именно здесь скрываются похитители старинного ожерелья царицы Тамары… Развязка этого веселого детектива наступит под бой курантов в самый канун Нового года.
У мальчика Паши случается первая любовь, первый взрослый выбор между правдой и собственными интересами. Впервые он действительно понимает, что такое семья и дружба, благодаря чему открывает себя с новой стороны и становится настоящим героем. Всё это сопряжено с путешествиями, приключениями и настоящим новогодним чудом.
Фильм «Ура! Каникулы!» режиссера Максима Демченко получился очень ярким, веселым, поучительным. Его можно и нужно смотреть всей семьёй. У каждого найдется отклик в душе при просмотре этой доброй сказки.
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"Загадай желание" (2016)
Сюжет фильма о том, что под Новый год даже, на первый взгляд, несбыточная мечта в виде отправленного шуточного письма к Деду Морозу может перевернуть всю жизнь, став реальностью. Так и произошло в жизни молодой и красивой девушки Ани. Невинное пожелание встретить на своем жизненном пути красавца-принца привело её к симпатичному молодому человеку Максиму. Между ними вспыхивают симпатия, романтические чувства и весёлые новогодние приключения.
Талантливая игра актёрского состава позволила режиссёру Евгению Кравченко донести до сердца зрителя очарование этой новогодней истории. А прекрасное музыкальное сопровождение прекрасно этому сопутствовало. Обязательно посмотрите эту красивую новогоднюю сказку о любви. И непременно верьте в чудеса и мечтайте. С наступающим Новым годом!
7 новогодних фильмов-сказок для взрослых и детей
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