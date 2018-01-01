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Приведи в порядок кожу лица
Кожа – вот что выдает нас с первого взгляда. Недосып и усталость мгновенно отражаются на лице. Хорошо, если после вечеринки удалось отдохнуть хотя бы день-два. Если нет, воспользуйся SOS-маской. Это средство практически мгновенно преображает кожу. Сияй!
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Заставь кожу сиять
Есть еще одно чудо-средство, которое поможет хорошо выглядеть после новогодних вечеринок. Это мой любимый хайлайтер! Его легкий блеск освежит лицо и визуально уберет следы недосыпа и стрессов.
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Сделай легкий макияж
Именно ЛЕГКИЙ! Яркий вечерний макияж уместен в новогоднюю ночь, но точно не поможет хорошо выглядеть после нее. Я предлагаю простое и эффектное решение: монохромный макияж!
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Сделай акцент на губы
Это поможет сместить внимание с глаз, по которым можно вычислить, сколько ты спала (или не спала) в новогоднюю ночь. Используй последний тренд – эффект зацелованных губ. Образ получится одновременно невинным и провокационным!
Как хорошо выглядеть после бурной новогодней ночи?
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