Как хорошо выглядеть после бурной новогодней ночи?

Кожа – вот что выдает нас с первого взгляда. Недосып и усталость мгновенно отражаются на лице. Хорошо, если после вечеринки удалось отдохнуть хотя бы день-два. Если нет, воспользуйся SOS-маской. Это средство практически мгновенно преображает кожу. Сияй!