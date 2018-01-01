16+
хорошо выглядеть

Как хорошо выглядеть после бурной новогодней ночи?

Несколько простых советов визажиста

  1. Приведи в порядок кожу лица

    Кожа – вот что выдает нас с первого взгляда. Недосып и усталость мгновенно отражаются на лице. Хорошо, если после вечеринки удалось отдохнуть хотя бы день-два. Если нет, воспользуйся SOS-маской. Это средство практически мгновенно преображает кожу. Сияй!

  2. Заставь кожу сиять

    Есть еще одно чудо-средство, которое поможет хорошо выглядеть после новогодних вечеринок. Это мой любимый хайлайтер! Его легкий блеск освежит лицо и визуально уберет следы недосыпа и стрессов.

  3. Сделай легкий макияж

    Именно ЛЕГКИЙ! Яркий вечерний макияж уместен в новогоднюю ночь, но точно не поможет хорошо выглядеть после нее. Я предлагаю простое и эффектное решение: монохромный макияж!

  4. Сделай акцент на губы

    Это поможет сместить внимание с глаз, по которым можно вычислить, сколько ты спала (или не спала) в новогоднюю ночь. Используй последний тренд – эффект зацелованных губ. Образ получится одновременно невинным и провокационным!
Просмотры:

Эхо новогодней ночи

Скверы не будут выглядеть скверно

Все хорошо, что хорошо кончается

Наряд для новогодней вечеринки: что выбрать?

Платье, юбка или брюки - решать тебе!

Общественники на новогодней встрече

Дни и ночи у мартеновских печей