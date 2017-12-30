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Всё самое интересное про Новый год во Владимире

…Е-239 (уротропин). С 2010 года в России она запрещена, но это не значит, что её нельзя найти в составе, написанном на банке “красного золота”. Разрешёнными консервантами для икры остаются Е-200 и Е-211.

Признаки хорошей икры:

1. Банка заполнена полностью, значительных пустот нет
2. Крышка банки не проминается, не вздутая
3. Икринки держатся молодцом: цельные, мелкие, рассыпчатые
4. Икра не “резиновая”, она должна лопаться на языке от лёгкого сдавливания
5. Икра не истекает соком, не выглядит как лопнувший пузырь

3 совета:

1. Положите немного икры в горячую воду. Подделка растворится, придав воде красноватый оттенок
2. После вскрытия банки храните икру в чистой стеклянной ёмкости
3. Не храните икру (даже переложенную в другую посуду) до Рождества, после 3 суток специалисты есть её не рекомендуют

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Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире