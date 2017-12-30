…Е-239 (уротропин). С 2010 года в России она запрещена, но это не значит, что её нельзя найти в составе, написанном на банке “красного золота”. Разрешёнными консервантами для икры остаются Е-200 и Е-211.
Признаки хорошей икры:
1. Банка заполнена полностью, значительных пустот нет
2. Крышка банки не проминается, не вздутая
3. Икринки держатся молодцом: цельные, мелкие, рассыпчатые
4. Икра не “резиновая”, она должна лопаться на языке от лёгкого сдавливания
5. Икра не истекает соком, не выглядит как лопнувший пузырь
3 совета:
1. Положите немного икры в горячую воду. Подделка растворится, придав воде красноватый оттенок
2. После вскрытия банки храните икру в чистой стеклянной ёмкости
3. Не храните икру (даже переложенную в другую посуду) до Рождества, после 3 суток специалисты есть её не рекомендуют
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