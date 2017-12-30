…Е-239 (уротропин). С 2010 года в России она запрещена, но это не значит, что её нельзя найти в составе, написанном на банке “красного золота”. Разрешёнными консервантами для икры остаются Е-200 и Е-211.

Признаки хорошей икры:

1. Банка заполнена полностью, значительных пустот нет

2. Крышка банки не проминается, не вздутая

3. Икринки держатся молодцом: цельные, мелкие, рассыпчатые

4. Икра не “резиновая”, она должна лопаться на языке от лёгкого сдавливания

5. Икра не истекает соком, не выглядит как лопнувший пузырь

3 совета:

1. Положите немного икры в горячую воду. Подделка растворится, придав воде красноватый оттенок

2. После вскрытия банки храните икру в чистой стеклянной ёмкости

3. Не храните икру (даже переложенную в другую посуду) до Рождества, после 3 суток специалисты есть её не рекомендуют