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Новогодний ужин

Новогодний ужин: итоги кулинарного батла

Объявляем победителя!

Акция “Новогодний ужин” подошла к концу! Спасибо вам за активное участие, комментарии и просмотры! Это был настоящий кулинарный батл: мы получили более 30 рецептов праздничных блюд.

Итак, лидером голосования в “Вконтакте” стала Анна Клопова. Ее рецепт “Пенёчки из свинины с шампиньонами” набрал наибольшее количество лайков. “Одноклассники” выбрали рецепт Елены Гусевой – салат из куриного карпаччо с перепелиными яйцами. Поздравляем наших кулинаров!

А победителем кулинарного батла стал… Антон Предеин! Редакция “Призыва” просто не смогла устоять перед его фирменным рецептом харчо.

Друзья, поздравляем вас с наступающими праздниками! Пусть ваш новогодний ужин станет особенным!

Фото: http://www.rublevskiy-shop.ru

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Новогодний ужин: акция продолжается

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Объявляем акцию “Новогодний ужин”!

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