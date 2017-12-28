Новогодний ужин: итоги кулинарного батла

Акция “Новогодний ужин” подошла к концу! Спасибо вам за активное участие, комментарии и просмотры! Это был настоящий кулинарный батл: мы получили более 30 рецептов праздничных блюд.

Итак, лидером голосования в “Вконтакте” стала Анна Клопова. Ее рецепт “Пенёчки из свинины с шампиньонами” набрал наибольшее количество лайков. “Одноклассники” выбрали рецепт Елены Гусевой – салат из куриного карпаччо с перепелиными яйцами. Поздравляем наших кулинаров!

А победителем кулинарного батла стал… Антон Предеин! Редакция “Призыва” просто не смогла устоять перед его фирменным рецептом харчо.

Друзья, поздравляем вас с наступающими праздниками! Пусть ваш новогодний ужин станет особенным!

Фото: http://www.rublevskiy-shop.ru