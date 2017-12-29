Главное, что Вы должны знать: проезд бесплатный! А вот и сами маршруты:

Маршрут № 1 (10 троллейбусов, интервал 10 мин.)

ул. Балакирева – пр-кт Строителей – ул. Горького – ул. Гагарина – Золотые ворота — площадь Победы – магазин «1001 мелочь»

Маршрут № 2 (13 автобусов, интервал 15 мин.)

мкрн 8-ЮЗ – ул. Нижняя Дуброва – площадь Победы – Золотые ворота – ул. Гагарина – ул. Мира

– Бассейн – ВХЗ – ул. Егорова – ул. Комиссарова – ул. Безыменского – ул. Куйбышева

Маршрут № 3 (3 автобуса, интервал 10 мин.)

Загородный парк – Соборная площадь – Центральный парк культуры и отдыха

Маршрут № 4 (2 автобуса, интервал 15 мин.)

ул. Балакирева – ул. Красноармейская – пр-кт Ленина – Золотые ворота

Маршрут № 5 (4 автобуса, интервал 15 мин.)

мкрн Энергетик – магазин «1001 мелочь» – площадь Победы – Садовая площадь

Легко догадаться, что новость о появлении бесплатного транспорта в новогоднюю ночь обрадовала не всех. Таксисты точно недосчитаются выручки, даже с праздничными тарифами.