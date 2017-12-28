Загадываем желания на Новый год правильно

Для того чтобы желание сбылось, необходимо определиться с системой своих ценностей и с системой своих потребностей. Дело в том, что мы стараемся представлять из себя не то, что мы есть на самом деле, и склонны обманывать не только других людей, но и самих себя.

Все мы прекрасно знаем, что люди, гневно вопрошающие «Почему я должен делать все за вас?» – как правило, именно этого и хотят, своим поведением провоцируя окружающих на безответственное поведение. Когда у человека есть несколько желаний, сбывается более сильное. Хотите быть незаменимым – не будет отдыха. Если же страстно пожелали именно отдыха, его возможность придет, причем оттуда, откуда вы не ждете…

Итак, начнем разбираться в технологии загадывания желаний. Представьте себе, в этом непростом искусстве есть свой алгоритм. Особенно эффективно загадывать желания на Новый год, день рождения – тогда, когда вы испытываете особый эмоциональный подъем, когда, как в детстве, не сомневаетесь, что чудеса возможны… Но, конечно, желания у нас появляются намного чаще, поэтому эта технология подойдет на любой день жизни.