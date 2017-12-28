Загадываем желания на Новый год правильно

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Исполнение желаний как искусство системно мыслить
Для того чтобы желание сбылось, необходимо определиться с системой своих ценностей и с системой своих потребностей. Дело в том, что мы стараемся представлять из себя не то, что мы есть на самом деле, и склонны обманывать не только других людей, но и самих себя.
Все мы прекрасно знаем, что люди, гневно вопрошающие «Почему я должен делать все за вас?» – как правило, именно этого и хотят, своим поведением провоцируя окружающих на безответственное поведение. Когда у человека есть несколько желаний, сбывается более сильное. Хотите быть незаменимым – не будет отдыха. Если же страстно пожелали именно отдыха, его возможность придет, причем оттуда, откуда вы не ждете…
Итак, начнем разбираться в технологии загадывания желаний. Представьте себе, в этом непростом искусстве есть свой алгоритм. Особенно эффективно загадывать желания на Новый год, день рождения – тогда, когда вы испытываете особый эмоциональный подъем, когда, как в детстве, не сомневаетесь, что чудеса возможны… Но, конечно, желания у нас появляются намного чаще, поэтому эта технология подойдет на любой день жизни.
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Шаг 1. Анализ
Сначала следует подготовить себя эмоционально к исполнению желания. Для этого надо проанализировать, что хорошего произошло с вами за последнее время. Вспоминайте случаи, когда действительно стоило только подумать «А хорошо бы…» – и это происходило довольно скоро. Именно так мы подстраиваем свое восприятие на хорошее и реальное.
Вспомните, как раньше вы получали маленькие подарки от судьбы, и поверьте в то, что это не только возможно, но и нормально, правильно. Опаздывал, но успел заскочить в вагон… Думал о нужном человеке, и он появился… Вовремя вспомнил о дне рождения знакомого и получил от него предложение об интересной работе…
Очень важно стараться видеть жизнь позитивно. Люди, которые боятся чего-то больше всего, посылают эти послания Вселенной, и в результате получают на эти «письма» адекватный «ответ». Чем более позитивно наше отношение к жизни, тем больше шансов исполнения желаний.
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Шаг 2. Формулировка
После этого на эмоциональном подъеме надо сформулировать свое новое желание. Здесь есть несколько очень важных правил:
- Формулировка желания должна звучать позитивно.
- Выполнение желания должно зависеть не от других людей, а только от вас.
- Желание должно соответствовать вашим реальным жизненным ценностям.
- Формулировать желание нужно либо очень детально, тщательно прописывая каждое «условие», либо очень обобщенно.
- Непротиворечивость желаний. Если девушка хочет и семью, и карьеру, то, возможно, лучшим вариантом для нее будет не иметь проблем с семьей, чтобы успешнее делать карьеру.
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Шаг 3. Визуализация
После того как желание приобрело идеальность математической формулы, надо представить это желание, погрузиться, окунуться в него. Увидеть внутренним взором такое «кино», в котором это желание уже сбылось. Может быть, свадьбу с принцем или семейный отдых с вашими общими детьми… Кабинет начальника с тяжелым пресс-папье и красивую секретаршу, заносящую вам, начальнику, кофе… Вид Парижа с Эйфелевой башни… Пресс-конференцию по поводу выхода вашей новой книги…
Это «кино» должно вам очень нравиться, а его реальность сделает желание почти «осязаемым» и поможет ему сбыться. Но самое главное – вы должны обязательно быть главным героем этого фильма! Потому что иначе вы можете встретить увиденный вами кабинет, но к вам он не будет иметь никакого отношения… В таком «кино» обязательно должно быть подтверждение, что это ваше.
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Шаг 4. Позитивный настрой
Найдите некую формулу, которая будет вас постоянно настраивать на позитивный лад, – некое поддерживающее убеждение. Эту формулу надо принять всем сердцем, проговаривать ее себе, убеждать себя. Например:
- я – любимое дитя Вселенной;
- все силы природы существуют для того, чтобы выполнять мои желания;
- я достоин хорошей жизни и всегда получаю то, что мне положено.
Наши жизненные убеждения похожи на клумбу: на ней есть и хорошие цветы, и сорняки. Вредные убеждения («ты ничего не стоишь», «ты не достоин лучшей жизни») нужно безжалостно выпалывать, а хорошие лелеять, поливать.
Для тренировки, ложась спать, попробуйте визуализировать выбранную формулу: например, представлять себя любимым ребенком Вселенной. Ваше кино никто не увидит, можно воображать себе все, что угодно: от ласкового взгляда Бога до приветственных взмахов щупалец зеленых человечков или просто потока света. Важно, чтобы эта «любовь Вселенной» придавала вам уверенности.
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Шаг 5. Фиксация желания
Если вы загадали желание, отследите, что оно исполнилось. Для этого имеет смысл зафиксировать желание письменно и спрятать листочек. Не пеняйте потом на судьбу, что желание не сбылось, – лучше проверьте, что вы загадали.
Исполнившиеся же желания вам очень помогут загадывать их в будущем. Чем больший опыт «сбычи мечт» накопится, тем легче будет их загадывать в следующий раз. Фильмы “Ослепленный желаниями” и “Трасса 60” могут стать наглядным инструктажем по тому, как загадывать желания и что получается при несоблюдении технологии.
Обязательно обговорите сроки исполнения желания. Ведь часто бывает, что желание, загаданное давно, все же сбывается, а оно уже не нужно. Соответственно, надо назначить период, в течение которого вы ждете исполнения желания. Только не загадывайте исполнения через 15 минут, если не верите, что это возможно.
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Шаг 6. Готовность № 1
Есть много людей, которые загадывают желания, но все равно не готовы к их исполнению, либо обесценивая их, либо, когда они сбываются, начиная сомневаться, даже сопротивляться. Если вы загадали встречу с нужным вам человеком, то будьте готовы к встрече с ним, а при встрече не пробегайте мимо, ведь следующего раза может уже не быть.
Знайте, что «любовь с первого взгляда» существует – любовь с человеком, организацией, вещью. Не противьтесь идущему к вам в руки, потому что потом исполнить ваше желание будет сложнее.
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Шаг 7. Открытый доступ
Не ограничивайте путей, по которым к вам может прийти тот результат, которого вы ждете. Представим себе, что у вас есть мечта поехать в Таиланд. Что надо сделать, чтобы эта мечта сбылась? «Я буду много работать и заработаю денег на поездку в Таиланд» – это неправильно сформулированное желание. Подумайте, неужели есть только один способ «сбычи мечт»?
Вполне возможно, что вы могли бы поехать туда в командировку по работе. Может найтись человек, который вам эту поездку подарит. Вы выиграете необходимую сумму в лотерею или же поездку, отправив 5 каких-то ярлычков от кофе, сигарет или бульонных кубиков…
Ставя ограничение («я поеду только на заработанные деньги»), вы запрещаете другие возможности. Возможности идут туда, где есть открытый доступ.
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Шаг 8. Превращение мечты в цель
Мечтать и желать – это прекрасно! Но чтобы мечты скорее становились реальностью, их нужно формулировать в виде четких и конкретных целей.
Формулировка желания в виде некой цели позволяет лучше понимать и свои ресурсы, и пути их достижения, лучше видеть сильные и слабые стороны, концентрироваться и искать способы выполнения целей.
И пусть ваши желания обалдеют от ваших возможностей!
Загадываем желания на Новый год правильно
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