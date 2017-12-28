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Загадываем желания на Новый год правильно

Осваиваем искусство системно мыслить

  1. Исполнение желаний как искусство системно мыслить

    Для того чтобы желание сбылось, необходимо определиться с системой своих ценностей и с системой своих потребностей. Дело в том, что мы стараемся представлять из себя не то, что мы есть на самом деле, и склонны обманывать не только других людей, но и самих себя.

    Все мы прекрасно знаем, что люди, гневно вопрошающие «Почему я должен делать все за вас?» – как правило, именно этого и хотят, своим поведением провоцируя окружающих на безответственное поведение. Когда у человека есть несколько желаний, сбывается более сильное. Хотите быть незаменимым – не будет отдыха. Если же страстно пожелали именно отдыха, его возможность придет, причем оттуда, откуда вы не ждете…

    Итак, начнем разбираться в технологии загадывания желаний. Представьте себе, в этом непростом искусстве есть свой алгоритм. Особенно эффективно загадывать желания на Новый год, день рождения – тогда, когда вы испытываете особый эмоциональный подъем, когда, как в детстве, не сомневаетесь, что чудеса возможны… Но, конечно, желания у нас появляются намного чаще, поэтому эта технология подойдет на любой день жизни.

  2. Шаг 1. Анализ

    Сначала следует подготовить себя эмоционально к исполнению желания. Для этого надо проанализировать, что хорошего произошло с вами за последнее время. Вспоминайте случаи, когда действительно стоило только подумать «А хорошо бы…» – и это происходило довольно скоро. Именно так мы подстраиваем свое восприятие на хорошее и реальное.

    Вспомните, как раньше вы получали маленькие подарки от судьбы, и поверьте в то, что это не только возможно, но и нормально, правильно. Опаздывал, но успел заскочить в вагон… Думал о нужном человеке, и он появился… Вовремя вспомнил о дне рождения знакомого и получил от него предложение об интересной работе…

    Очень важно стараться видеть жизнь позитивно. Люди, которые боятся чего-то больше всего, посылают эти послания Вселенной, и в результате получают на эти «письма» адекватный «ответ». Чем более позитивно наше отношение к жизни, тем больше шансов исполнения желаний.

  3. Шаг 2. Формулировка

    После этого на эмоциональном подъеме надо сформулировать свое новое желание. Здесь есть несколько очень важных правил:

    • Формулировка желания должна звучать позитивно.
    • Выполнение желания должно зависеть не от других людей, а только от вас.
    • Желание должно соответствовать вашим реальным жизненным ценностям.
    • Формулировать желание нужно либо очень детально, тщательно прописывая каждое «условие», либо очень обобщенно.
    • Непротиворечивость желаний. Если девушка хочет и семью, и карьеру, то, возможно, лучшим вариантом для нее будет не иметь проблем с семьей, чтобы успешнее делать карьеру.

  4. Шаг 3. Визуализация

    После того как желание приобрело идеальность математической формулы, надо представить это желание, погрузиться, окунуться в него. Увидеть внутренним взором такое «кино», в котором это желание уже сбылось. Может быть, свадьбу с принцем или семейный отдых с вашими общими детьми… Кабинет начальника с тяжелым пресс-папье и красивую секретаршу, заносящую вам, начальнику, кофе… Вид Парижа с Эйфелевой башни… Пресс-конференцию по поводу выхода вашей новой книги…

    Это «кино» должно вам очень нравиться, а его реальность сделает желание почти «осязаемым» и поможет ему сбыться. Но самое главное – вы должны обязательно быть главным героем этого фильма! Потому что иначе вы можете встретить увиденный вами кабинет, но к вам он не будет иметь никакого отношения… В таком «кино» обязательно должно быть подтверждение, что это ваше.

  5. Шаг 4. Позитивный настрой

    Найдите некую формулу, которая будет вас постоянно настраивать на позитивный лад, – некое поддерживающее убеждение. Эту формулу надо принять всем сердцем, проговаривать ее себе, убеждать себя. Например:

    • я – любимое дитя Вселенной;
    • все силы природы существуют для того, чтобы выполнять мои желания;
    • я достоин хорошей жизни и всегда получаю то, что мне положено.

    Наши жизненные убеждения похожи на клумбу: на ней есть и хорошие цветы, и сорняки. Вредные убеждения («ты ничего не стоишь», «ты не достоин лучшей жизни») нужно безжалостно выпалывать, а хорошие лелеять, поливать.

    Для тренировки, ложась спать, попробуйте визуализировать выбранную формулу: например, представлять себя любимым ребенком Вселенной. Ваше кино никто не увидит, можно воображать себе все, что угодно: от ласкового взгляда Бога до приветственных взмахов щупалец зеленых человечков или просто потока света. Важно, чтобы эта «любовь Вселенной» придавала вам уверенности.

  6. Шаг 5. Фиксация желания

    Если вы загадали желание, отследите, что оно исполнилось. Для этого имеет смысл зафиксировать желание письменно и спрятать листочек. Не пеняйте потом на судьбу, что желание не сбылось, – лучше проверьте, что вы загадали.

    Исполнившиеся же желания вам очень помогут загадывать их в будущем. Чем больший опыт «сбычи мечт» накопится, тем легче будет их загадывать в следующий раз. Фильмы “Ослепленный желаниями” и “Трасса 60” могут стать наглядным инструктажем по тому, как загадывать желания и что получается при несоблюдении технологии.

    Обязательно обговорите сроки исполнения желания. Ведь часто бывает, что желание, загаданное давно, все же сбывается, а оно уже не нужно. Соответственно, надо назначить период, в течение которого вы ждете исполнения желания. Только не загадывайте исполнения через 15 минут, если не верите, что это возможно.

  7. Шаг 6. Готовность № 1

    Есть много людей, которые загадывают желания, но все равно не готовы к их исполнению, либо обесценивая их, либо, когда они сбываются, начиная сомневаться, даже сопротивляться. Если вы загадали встречу с нужным вам человеком, то будьте готовы к встрече с ним, а при встрече не пробегайте мимо, ведь следующего раза может уже не быть.

    Знайте, что «любовь с первого взгляда» существует – любовь с человеком, организацией, вещью. Не противьтесь идущему к вам в руки, потому что потом исполнить ваше желание будет сложнее.

  8. Шаг 7. Открытый доступ

    Не ограничивайте путей, по которым к вам может прийти тот результат, которого вы ждете. Представим себе, что у вас есть мечта поехать в Таиланд. Что надо сделать, чтобы эта мечта сбылась? «Я буду много работать и заработаю денег на поездку в Таиланд» – это неправильно сформулированное желание. Подумайте, неужели есть только один способ «сбычи мечт»?

    Вполне возможно, что вы могли бы поехать туда в командировку по работе. Может найтись человек, который вам эту поездку подарит. Вы выиграете необходимую сумму в лотерею или же поездку, отправив 5 каких-то ярлычков от кофе, сигарет или бульонных кубиков…

    Ставя ограничение («я поеду только на заработанные деньги»), вы запрещаете другие возможности. Возможности идут туда, где есть открытый доступ.

  9. Шаг 8. Превращение мечты в цель

    Мечтать и желать – это прекрасно! Но чтобы мечты скорее становились реальностью, их нужно формулировать в виде четких и конкретных целей.

    Формулировка желания в виде некой цели позволяет лучше понимать и свои ресурсы, и пути их достижения, лучше видеть сильные и слабые стороны, концентрироваться и искать способы выполнения целей.

    И пусть ваши желания обалдеют от ваших возможностей!
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