Плетем косы, как у викингов. Часть 2

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Мужские прически в скандинавском стиле
После выхода в свет сериала «Викинги» весь мир сошел с ума, пытаясь повторить образы полюбившихся героев. Особенно эти модные веяния коснулись современных мужских причесок.
У мужчин-викингов волосы были не короче, чем у женщин, так как считались у них символами удачи, силы и достатка. При этом они умудрялись создавать такие конструкции причесок, чтобы волосы не мешали заниматься делом, т.е. пахать, готовить, воевать.
Прически викинги делали с учетом длины волос и с учетом их практичности, чтобы они как можно дольше могли оставаться в первоначальном виде. Поэтому косы, жгуты и различные плетения были крайне популярны.
Мужские прически в скандинавском стиле нетрудно повторить. Поэтому мы предлагаем вам несколько доступных для исполнения вариантов.
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Верхний узел (topknot) и бритые виски
Если вы собираетесь ходить с хвостом или косой, даже невысоко побритые виски облегчат вашу жизнь с длинными волосами. Дело в том, что часть волос спереди на висках и сзади на шее просто от природы не могут быть длинными. Как ни собирай длинные волосы в хвост или косу, эти короткие волосы будут постоянно торчать в разные стороны.
Итак, верхний узел это не только самодостаточная прическа, но и хорошая база для отращивания более длинных волос для добротного хвоста или хорошей косы в будущем. Из минусов можно отметить то, что теперь нужно постоянно подстригать или подбривать виски, в зависимости от комфортной вам длины.
Виски, в зависимости от пожеланий, можно побрить высоко, как у Бьорна в сериале «Викинги», средне, как у Геральта в «Ведьмаке», или совсем низко, только задав контур длинным волосам, убрав лишние, не растущие в длину волосы. Также подберите для себя комфортную длину волос на висках, потому что не каждому нравиться подбривать лезвием голову через день.
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Прическа Рагнара Лодброка
Это без сомнения легендарная прическа, миллионы фанатов сериала «Викинги» просто слюни пускают на очертания до боли знакомой всем головы сурового Рагнара. Для такой один в один косы нужны очень густые и длинные волосы, которые встречаются далеко не у всех. Если у вас редкие волосы, вы можете сделать похожую стрижку, разница только в том, что она не будет выглядеть так же внушительно, как с густыми волосами.
Итак, что из представляет прическа Рагнара Лодброка. Высоко бритые виски, длинные волосы на макушке. Начиная от лба до затылка отдельные пряди заплетаются в небольшие косички, затем на затылке они формируются в большую туго заплетенную косу путем обматывания полосками тонкой кожи. В реальности же можно обойтись обычными резинками для волос.
При заплетении в косу волосы теряют примерно 1/3 своей длины в распущенном состоянии, вот и представьте, какие длинные волосы нужны для косы до пояса. В идеале можно научиться заплетать косу самостоятельно, для особо одаренных есть видеоуроки на ютубе.
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Прическа конунга Харальда Прекрасноволосого
За счет не полностью высоко побритых висков прическа Харальда одинаково хорошо выглядит как в заплетенном, так и в распущенном состоянии. Нужно иметь это в виду: чем выше бриты виски, тем меньше волос на голове, тем хуже длинные волосы будут смотреться в распущенном виде.
Итак, прическа Харальда представляет из себя коротко стриженные виски, только в передней части головы плавно переходящие в короткие волосы на затылке. Длинные волосы собраны в длинную косу до лопаток, растущие не только от макушки, но и плавно спускающиеся на затылок (не так радикально, как при топкноте). В распущенном виде длинные волосы по бокам заплетаются в несколько небольших кос для обрамления общей массы длинных волос.
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Хвост или коса на затылке
Такой вариант прически в скандинавском стиле подойдет для фанатов длинных волос, у которых с возрастом начинается облысение. Основным вариантом остается бритье головы наголо.
У большинства мужчин облысение начинается с макушки, а волосы по бокам и на затылке будут расти всегда. Если у вас достаточно густые волосы, то даже в старости можно рассчитывать на неплохую косу.
Но чтобы носить данную прическу, необязательно быть облысевшим дедом. Стрижка и для молодых мужчин вполне удобная, потому что на голове ничего не мешает, не лезет в глаза. Даже в распущенном состоянии волосы на затылке не способны помешать обзору или доставить серьезные неудобства.
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Заплетенный верх, или плетёнка
Такая прическа представляет собой топкнот, заплетенный в косу по всей площади роста волос. Это хороший способ получить косу при недостаточной длине волос. Очень удобная и практичная прическа в ношении, но очень неудобная в исполнении. Из-за недостаточной длины заплести такие короткие волосы очень проблематично без посторонней помощи, еще и каждый день.
Плетем косы, как у викингов. Часть 2
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