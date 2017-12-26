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Плетем косы, как у викингов. Часть 2

Мужские прически в скандинавском стиле

  1. Мужские прически в скандинавском стиле

    После выхода в свет сериала «Викинги» весь мир сошел с ума, пытаясь повторить образы полюбившихся героев. Особенно эти модные веяния коснулись современных мужских причесок.

    У мужчин-викингов волосы были не короче, чем у женщин, так как считались у них символами удачи, силы и достатка. При этом они умудрялись создавать такие конструкции причесок, чтобы волосы не мешали заниматься делом, т.е. пахать, готовить, воевать.

    Прически викинги делали с учетом длины волос и с учетом их практичности, чтобы они как можно дольше могли оставаться в первоначальном виде. Поэтому косы, жгуты и  различные плетения были крайне популярны.

    Мужские прически в скандинавском стиле нетрудно повторить. Поэтому мы предлагаем вам несколько доступных для исполнения вариантов.

  2. Верхний узел (topknot) и бритые виски

    Если вы собираетесь ходить с хвостом или косой, даже невысоко побритые виски облегчат вашу жизнь с длинными волосами. Дело в том, что часть волос спереди на висках и сзади  на шее просто от природы не могут быть длинными. Как ни собирай длинные волосы в хвост или косу, эти короткие волосы будут постоянно торчать в разные стороны.

    Итак, верхний узел это не только самодостаточная прическа, но и хорошая база для отращивания более длинных волос для добротного хвоста или хорошей косы в будущем. Из минусов можно отметить то, что теперь нужно постоянно подстригать или подбривать виски, в зависимости от комфортной вам длины.

    Виски, в зависимости от пожеланий, можно побрить высоко, как у Бьорна в сериале «Викинги», средне, как у Геральта в «Ведьмаке», или совсем низко, только задав контур длинным волосам, убрав лишние, не растущие в длину волосы. Также подберите для себя комфортную длину волос на висках, потому что не каждому нравиться подбривать лезвием голову через день.

  3. Прическа Рагнара Лодброка

    Это без сомнения легендарная прическа, миллионы фанатов сериала «Викинги» просто слюни пускают на очертания до боли знакомой всем головы сурового Рагнара. Для такой один в один косы нужны очень густые и длинные волосы, которые встречаются далеко не у всех. Если у вас редкие волосы, вы можете сделать похожую стрижку, разница только в том, что она не будет выглядеть так же внушительно, как с густыми волосами.

    Итак, что из представляет прическа Рагнара Лодброка. Высоко бритые виски, длинные волосы на макушке. Начиная от лба до затылка отдельные пряди заплетаются в небольшие косички, затем на затылке они формируются в большую туго заплетенную косу путем обматывания полосками тонкой кожи. В реальности же можно обойтись обычными резинками для волос.

    При заплетении в косу волосы теряют примерно 1/3 своей длины в распущенном состоянии, вот и представьте, какие длинные волосы нужны для косы до пояса. В идеале можно научиться заплетать косу самостоятельно, для особо одаренных есть видеоуроки на ютубе.

  4. Прическа конунга Харальда Прекрасноволосого

    За счет не полностью высоко побритых висков прическа Харальда одинаково хорошо выглядит как в заплетенном, так и в распущенном состоянии. Нужно иметь это в виду: чем выше бриты виски, тем меньше волос на голове, тем хуже длинные волосы будут смотреться в распущенном виде.

    Итак, прическа Харальда представляет из себя коротко стриженные виски, только в передней части головы плавно переходящие в короткие волосы на затылке. Длинные волосы собраны в длинную косу до лопаток, растущие не только от макушки, но и плавно спускающиеся на затылок (не так радикально, как при топкноте). В распущенном виде длинные волосы по бокам заплетаются в несколько небольших кос для обрамления общей массы длинных волос.

  5. Хвост или коса на затылке

    Такой вариант прически в скандинавском стиле подойдет для фанатов длинных волос, у которых с возрастом начинается облысение. Основным вариантом остается бритье головы наголо.

    У большинства мужчин облысение начинается с макушки, а волосы по бокам и на затылке будут расти всегда. Если у вас достаточно густые волосы, то даже в старости можно рассчитывать на неплохую косу.

    Но чтобы носить данную прическу, необязательно быть облысевшим дедом. Стрижка и для молодых мужчин вполне удобная, потому что на голове ничего не мешает, не лезет в глаза. Даже в распущенном состоянии волосы на затылке не способны помешать обзору или доставить серьезные неудобства.

  6. Заплетенный верх, или плетёнка

    Такая прическа представляет собой топкнот, заплетенный в косу по всей площади роста волос. Это хороший способ получить косу при недостаточной длине волос. Очень удобная и практичная прическа в ношении, но очень неудобная в исполнении. Из-за недостаточной длины заплести такие короткие волосы очень проблематично без посторонней помощи, еще и каждый день.
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