Плетем косы, как у викингов. Часть 2

После выхода в свет сериала «Викинги» весь мир сошел с ума, пытаясь повторить образы полюбившихся героев. Особенно эти модные веяния коснулись современных мужских причесок.

У мужчин-викингов волосы были не короче, чем у женщин, так как считались у них символами удачи, силы и достатка. При этом они умудрялись создавать такие конструкции причесок, чтобы волосы не мешали заниматься делом, т.е. пахать, готовить, воевать.

Прически викинги делали с учетом длины волос и с учетом их практичности, чтобы они как можно дольше могли оставаться в первоначальном виде. Поэтому косы, жгуты и различные плетения были крайне популярны.

Мужские прически в скандинавском стиле нетрудно повторить. Поэтому мы предлагаем вам несколько доступных для исполнения вариантов.