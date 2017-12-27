…скромные 500 рублей. Но это, если покупать на Avito. За такие деньги Вы не увидите даже фото, оценивать придётся на месте покупки. Если готовы заплатить больше, то за 1600 рублей Вы получите такой костюм:

Если денег куры не клюют, но на новый костюм всё же жалко, то можете взять 2в1: костюм Деда Мороза и Снегурочки за 5000 рублей:

Новый дорого, б/у бессмысленно? Попробуйте взять в аренду. Мы нашли во Владимире один такой вариант:

Костюм будет не обязательно такой же, как на фото. Вообще, есть 2 варианта:

1. За 500 рублей

Выполнен из недорогой ткани и включают в себя лишь необходимый минимум элементов: тулуп, шапку бороду и варежки.

2. За 1000 рублей

Выглядит “дороже”, есть дополнительные аксессуары – посох и мешок для подарков.

Есть и еще одна тонкость. Для того чтобы взять напрокат костюм Деда Мороза, Вам надо не забыть захватить с собой паспорт (он потребуется для заключения договора аренды) и сумму для залога, которая составляет от 1.500 до 5.000 рублей в зависимости от выбранного наряда.

Фото: Avito, https://vk.com/albums-64563549