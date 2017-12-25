Накрываем новогодний стол на даче

Первое, на что надо обратить внимание, продумывая новогоднее дачное меню, – удобство транспортировки блюд. Признаемся себе честно – вряд ли мы будем резать оливье на даче. В большинстве случаев гораздо удобнее приготовить все, что можно, дома. Или же максимально подготовиться к готовке: все заранее отварить, пожарить, нарезать, замариновать.

Второе: рассчитывайте, что рядом не будет магазинов и проведете вы на даче не меньше трех дней.

Четвертое: на даче крайне важны хорошие закуски, которые будут поддерживать энтузиазм и энергию участников праздника весь день и всю ночь.

Представляем 10 блюд, которые могут составить меню одного-двух праздничных дней на даче. Блюда эти просты в приготовлении, вкусные и сытные.