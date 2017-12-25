Накрываем новогодний стол на даче

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Мобильно, обильно и сытно
Первое, на что надо обратить внимание, продумывая новогоднее дачное меню, – удобство транспортировки блюд. Признаемся себе честно – вряд ли мы будем резать оливье на даче. В большинстве случаев гораздо удобнее приготовить все, что можно, дома. Или же максимально подготовиться к готовке: все заранее отварить, пожарить, нарезать, замариновать.
Второе: рассчитывайте, что рядом не будет магазинов и проведете вы на даче не меньше трех дней.
Четвертое: на даче крайне важны хорошие закуски, которые будут поддерживать энтузиазм и энергию участников праздника весь день и всю ночь.
Представляем 10 блюд, которые могут составить меню одного-двух праздничных дней на даче. Блюда эти просты в приготовлении, вкусные и сытные.
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Дачные канапе
Ингредиенты: 1 буханка бородинского хлеба, филе 2-3 селедок, 4-5 свежих огурцов, 5 крутых яиц, растительное масло, соль, чеснок.
Бородинский хлеб нарезать небольшими треугольничками. Чеснок пропустить через пресс и посолить. Обжарить хлеб в масле, по готовности натереть чесночной смесью. Нарезать кусочками селедку, огурцы и яйца – кружками. Собрать канапе: внизу хлеб, на нем – селедка, следом огурчик.
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Бутербродный торт
Ингредиенты: 1 буханка зернового хлеба, 300 г буженины, ½ баночки хрена, 250-300 г майонеза, 4 яйца, 4-5 соленых огурцов, горсть оливок, пучок укропа, 2-3 ч. л. русской горчицы.
Буханку зернового хлеба нарезать поперек, чтобы получились максимально большие пласты – коржи. Нарезать тонко буженину, огурцы – кружками. Часть майонеза смешать с хреном, можно еще добавить горчицу. Яйца и оливки мелко нарубить, добавить рубленую зелень и заправить майонезом, чтобы получилась паста.
Собрать торт: хлеб, слой майонеза с хреном, буженина, огурцы, опять хлеб, намазанный яичной пастой, все повторить, сверху посыпать зеленью. Дать торту пропитаться в течение хотя бы 8 часов.
Совет: если не хотите резать буханку вдоль, то можно нарезать поперек и сделать несколько небольших тортиков.
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Рулет с креветками
Ингредиенты: армянский лаваш, 200 г креветок, 2 плавленых сырка, 2 ст. л. сливочного масла, укроп, соль и перец.
Креветки разморозить, мелко нарезать, можно быстро обжарить. Сыр натереть на крупной терке, укроп нарубить, и все смешать с креветками. Посолить и поперчить. Смазать лаваш маслом, выложить начинку, свернуть рулетом и оставить на ночь пропитаться. При подаче нарезать и украсить ломтиками лимона.
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Оливье с красной рыбой и икрой
Без него – никуда. Предлагаем попробовать вариант с соленой рыбой и икрой.
Ингредиенты: 5 яиц, сваренных вкрутую, 300 г соленой красной рыбы, 1 банка зеленого горошка, 4 картофелины, сваренных в мундире, 4 соленых огурца, 1 ст. л. красной икры.
Яйца и картофель почистить и мелко нарезать. Мелко нарезать также рыбу и огурцы, все смешать и добавить горошек. Поперчить, заправить майонезом, украсить красной икрой.
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Салат из тунца
Ингредиенты: 1 банка консервированного тунца в собственном соку, 1 отварная свекла, 200 г мякоти тыквы, 1 свежий огурец, 1 соленый огурец, 3 яйца, немного укропа, майонез по вкусу, соль и перец.
Свеклу и тыкву отварить по отдельности до готовности. Очистить и нарезать небольшими кубиками. Также отварить яйца. Такими же кубиками нарезать огурцы. Яйца мелко порубить ножом. Нарезать зелень. Все размешать и заправить майонезом. Посолить и поперчить. Перед подачей лучше подержать ночь в холодильнике.
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Салат из лосося с рисом
Ингредиенты: 1 чашка риска, 1 банка лосося консервированного, ½ головки лука репчатого, 3 шт. вареных яиц, майонез .
Мясо консервированного лосося размять вилкой и добавьте в рис. Мелко порезать лук и яйца и также положить в салат. Заправить все майонезом.
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Закусочные шашлычки
Ингредиенты: 1 кг куриной грудки, 2 шт. сладкого перца, упаковка шампиньонов, 2 луковицы, лимонный сок, соевый соус, соль, перец, 1 острый перчик.
Приготовить маринад: смешать сок и соевый соус, накрошить лук. Острый перчик почистить от семян, разрезать пополам (если любите очень острое, то надо нарезать небольшими кусочками) и положить в маринад. Филе порезать небольшими кусочками, посолить, поперчить, положить в маринад и оставить минимум на 3 часа. Нанизать на шпажки мясо, перец и шампиньоны. Поджарить на мангале.
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Люля-кебаб на скорую руку
Ингредиенты: 500 г мякоти свинины, 2 луковицы, 1/2 ч. л. молотой корицы, черный молотый перец, 1/2 ч. л. молотой гвоздики, 1 зубчик чеснока, 1 яйцо, 2-3 ст. л. зерен граната, 1/2 жгучего перчика, соль.
Мякоть свинины нарезать кусочками, пропустить через мясорубку вместе с одной головкой лука. В массу положить соль, черный перец, мелко нарезанный стручковый перец, корицу и гвоздику, толченый чеснок, яйцо и хорошо вымешать.
Положить в массу зерна граната или барбариса и снова осторожно перемешать, чтобы не помять зерен. Из приготовленной массы сформовать небольшие шарики, затем придать им форму сигар. Люля-кебаб обжарить на разогретой с жиром сковороде или на гриле.
Положить на блюдо с оставшимся нашинкованным луком, зернами граната или толченым сушеным барбарисом. Отдельно можно подать острый соус.
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Шашлык с хлебом
Ингредиенты: 1 кг говядины, 200 г шпика, 12 кусочков хлеба, перец и соль.
Мясо нарезать кусками, отбить, посолить, поперчить. Шпик нарезать ломтиками, хлеб – кубиками. Нанизать на шампуры, чередуя, хлеб, мясо и шпик. Жарить шашлык над горячими углями около 45 минут.
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Жаркое с грибами
Ингредиенты: 800 г вареного мяса, 100 г соленых грибов, небольшая луковица, 3 ст. л. сливочного масла, сало, мука, уксус, соль.
Вареное мясо разрезать на куски, положить в кастрюлю, добавить 2 ст. л. масла, нарезанное ломтиками сало и разрезанную луковицу. Кастрюлю накрыть крышкой и жарить мясо на небольшом огне. Когда мясо подрумянится, обсыпать его мукой, залить двумя стаканами кипятка и довести до кипения.
Затем переложить мясо в чистую кастрюлю, процедить туда через сито подливку, притушить. Соленые грибы вымыть в холодной воде, нарезать дольками, залить 1 ст. л. сливочного масла и поджарить на сковороде. В конце добавить чайную ложку уксуса. При подаче на стол мясо полить этой грибной поджаркой.
Накрываем новогодний стол на даче
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