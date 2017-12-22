Миссия: похудеть к Новому году!

Похудеть к Новому году – миссия выполнима. Конечно, о глобальном преображении за одну неделю говорить трудно, но привести себя в форму можно. Любимое платье у многих точно застегнется!

Итак, нас спасут комплексный подход и… желание. Хороший сон, правильное питание и прогулки тоже станут хорошим дополнением к эффективным процедурам.

Перейдем к главному. Я люблю, когда все процедуры можно сделать в одном месте. Это экономит время, которого в декабре всем так не хватает. Исходя из всех параметров (комфорт, качество, цена), я выбрала Центр коррекции фигуры 90-60-90.

Можно выбрать разовое посещение, но нам нужен комплекс. Для этого есть абонементы – покупать выгодно, сейчас как раз действуют отличные акции! Все подробности – в моем новом видео:

Центр коррекции фигуры 90-60-90 работает с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных. Очень удобно даже для работающих девушек. Начните свой новый год с новой фигурой!

Центр коррекции фигуры 90-60-90

г. Владимир, ул. 850-летия, д. 4

тел. (4922) 53-79-79

www.90-60-90figura.ru

Фото: http://www.dimagrirenaturale.com