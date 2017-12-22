7 волшебных фильмов про Рождество

Одним из наиболее почитаемых у православных и католиков является праздник Рождества Христова. Празднованию этого праздника посвящено огромное количество театральных постановок, снято немало фильмов и мультфильмов. Особый интерес вызывает просмотр фильмов про Рождество.

Такие фильмы, как правило, наполнены чувствами, добротой, милосердием. Они очень хороши для семейного просмотра. Ведь нет ничего лучше и приятнее, чем собраться с самыми близкими людьми и посмотреть просто добрый и человечный фильм, окунувшись всей семьей в атмосферу праздника.

Накануне каталического Рождества представляем вам подборку фильмов последних лет европейского и американского производства. Они не попали у нас в широкий прокат, но не стали от этого менее праздничнее и волшебнее.