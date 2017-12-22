7 волшебных фильмов про Рождество

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Погружаемся в атмосферу праздника и ожидания чудес
Одним из наиболее почитаемых у православных и католиков является праздник Рождества Христова. Празднованию этого праздника посвящено огромное количество театральных постановок, снято немало фильмов и мультфильмов. Особый интерес вызывает просмотр фильмов про Рождество.
Такие фильмы, как правило, наполнены чувствами, добротой, милосердием. Они очень хороши для семейного просмотра. Ведь нет ничего лучше и приятнее, чем собраться с самыми близкими людьми и посмотреть просто добрый и человечный фильм, окунувшись всей семьей в атмосферу праздника.
Накануне каталического Рождества представляем вам подборку фильмов последних лет европейского и американского производства. Они не попали у нас в широкий прокат, но не стали от этого менее праздничнее и волшебнее.
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"Мой друг – Дед Мороз" (2014, Франция, Бельгия)
У французов в жанре комедий до сих пор нет конкурентов! Этот фильм еще раз доказывает этот постулат. Вроде бы те же штампы: ребенок ищущий поддержки, счастья, и взрослый, который это все обеспечит. Но как это все со вкусом, юмором подано (за это отдельное спасибо прекрасному дубляжу).
Мальчик Антуан, верящий в Деда Мороза, и типичный обаятельный воришка-домушник в исполнении Тахара Рахима вместе создают веселую и одновременно лиричную атмосферу, живую и душевную. А сюжет напоминает старую добрую комедию «Игрушка» с Ришаром, где перевоспитывается как раз взрослый.
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"Рождественская ночь в Барселоне" (2015, Испания)
Рождественские киноальманахи — далеко не новая идея. Британская «Реальная любовь», выпущенная в 2003 году, представляет собой образец этого жанра, с которым трудно тягаться. Режиссер Дани де ла Орден снял свой рождественский киноальманах с ярким испанским вкусом.
«Рождественская ночь в Барселоне» — испанская «Реальная любовь», но более раскрепощенная, более смелая, хоть и наивная и не такая глубокая. При этом сюжетные линии остаются теми же, что и в других подобных фильмах: семейные проблемы, случайные знакомства, проверенная временем любовь, «догонялки» в аэропорту и т.п.
Но самое забавное, что это до сих пор работает. В зимний вечер будет приятно посмотреть такой легкий и ни на что не претендующий фильм, лишний раз улыбнуться тому, чему мы улыбались тысячу раз. Ну и разве плохо полюбоваться зеленой Барселоной в рождественскую ночь?
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"Рождественская мелодия" (2015, США)
Режиссерский дебют блистательной Мэрайи Кэри повествует о Кристин Парсон, некогда успешном дизайнере одежды и матери-одиночке в одном лице, у которой накануне Рождества едва ли найдется существенный повод для радости. Бизнес прогорел, счет в банке сполз к нулю, реальных перспектив на ближайшее будущее нет.
И не остается иного выхода, как продать дом в Лос-Анджелесе и вопреки желаниям дочери Эмили переехать в небольшое местечко Силверфолс, где родилась и выросла сама Кристин, под крыло любимой и заботливой тети Сары. Именно здесь, собравшись с силами, воспрянув духом и поддавшись очарованию рождественского чуда, мисс Парсон сумеет не только найти общий язык с дочерью, но и пересмотреть свои взгляды на жизнь.
Праздничная атмосфера, бьющая через край, приятные тематические песни и прелестная Мэрайя Кэри в кадре через кадр (что особенно порадует ее поклонников) с легкостью создадут то самое настроение, когда в ожидании чуда, мурлыкая под нос одну из рождественских песенок, любуешься мишурой и гирляндами и получаешь тихое удовольствие от просмотра вот таких незатейливых фильмов.
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"Северный полюс: Открыт на Рождество" (2015, Канада)
В центре фэнтезийной киноленты – история успешной деловой женщины лет тридцати с хвостиком Маккензи Уоррен, которая накануне рождественских праздников получает необычное известие — тетя оставила ей в наследство гостиницу, расположенную в небольшом местечке.
Волна воспоминаний накрывает героиню, ведь с этим местом, таким родным и милым сердцу, связаны самые счастливые минуты детства. Но работа, работа, работа… и возникает дилемма — довести до ума здание и продать по выгодной цене либо же пересмотреть свои взгляды на жизнь.
Решение дается непросто. Новые люди, детские воспоминания и истинные желания добавляют сложностей. Тут-то и появляется неугомонная, жизнерадостная помощница Санты Клауса эльфийка Клементина, чтобы помочь Маккензи сделать выбор.
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"Корона на Рождество" (2015, США)
Если взять немного из «Мэри Поппинс», известной трилогии «Няни» и щепотку классической истории о Золушке, да еще переместить это в сочельник, то получим новогоднюю сказку «Корона на Рождество».
В силу обстоятельств обычная девушка Элисон Эванс отправляется в выдуманное королевство Вишер, суверенное государство рядом с Люксембургом, работать гувернанткой. Когда главная героиня приезжает на новое место работы, то обнаруживает, что ее подопечная — принцесса, а таинственный работодатель — действующий король Вишера. Элисон должна будет не упустить свой шанс заработать деньги, подружиться с избалованной принцессой и влиться в необычную для нее жизнь королевской семьи.
При всей банальности сюжет выглядит целостным и милым. Он отлично передает рождественское настроение. Сделано все просто и со вкусом. Вызывают восхищения декорации и сам особняк, в котором происходит основное действие. Здесь все так и пышет королевской роскошью.
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"Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя" (2016, Италия)
Необычайно сильная солнечная буря обрушивается на Землю, но еще сильнее буря в душе Регины (в переводе с итальянского regina — королева), которую давно никто не называл по имени. «Дева гор» живет в компании единственного живого существа — белой курицы, — но все меняется, когда у ворот закрытого горного отеля, которым владеет героиня, появляется загадочный турист. Растерянный и инфантильный Вальтер решает спасти героиню от чар одиночества, и то, что могло стать лишь мимолетной встречей, становится для обоих началом зимней сказки.
Главные герои, потерявшие цель и смысл жизни, случайно встречаются и незаметно для себя помогают друг другу начать жизнь заново. Без юношеской страсти и пафосных речей, с долей легкого юмора раскрываются довольно сложные судьбы главных героев.
Фильм снят без откровений и каких-то сложных драматических отношений. Есть открытый финал, и каждый сам решит для себя, какова может быть дальнейшая жизнь его героев. Еще есть красивейшие натуральные съемки и неплохая актерская игра. Отличный пример, как режиссер может разговаривать со зрителем о сложных вещах простым и приятным языком.
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"Человек, который изобрел Рождество" (2017, Ирландия, Канада)
Этот фильм – история создания одной из самых знаменитых и всемирно любимых рождественских сказок. Спасаясь от неотступных кредиторов, молодой писатель Чарльз Диккенс стучится в двери книжных издательств с новой рукописью. Он так верит в свою волшебную повесть, что после отказа редакторов собирает последние деньги и самостоятельно выпускает книгу «Рождественская песнь».
Содержание произведения, отраженное в полном его названии (“Рождественская песнь в прозе: святочный рассказ с привидениями”), дало режиссеру Бхарату Наллури возможность творчески подойти к визуальной адаптации новеллы. В основу сюжета положены некоторые правдивые обстоятельства, сопутствовавшие написанию “Рождественской песни”, но изображенные в нарочито несерьезном и несколько карикатуризированном виде.
Таким образом, Чарльз Диккенс предстает перед нами не в привычном образе грузного джентльмена с бородой и проницательными глазами, а как довольно смешливый и весьма ветреный щеголь, каким он, по некоторым свидетельствам, и был в молодости.
7 волшебных фильмов про Рождество
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