Плетем косы, как у викингов. Часть 1

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Женские прически в скандинавском стиле
Скандинавский стиль – современный тренд, которому следуют как фанаты сериала “Викинги”, так и просто следящие за модой люди. Безусловно, после его выхода стало доступно большое количество стилистических образов героев, которые вдохновляют людей творить нечто подобное и со своей внешностью.
Несомненно, поклонники сериала в первую очередь заметили разнообразие и индивидуальную особенность причесок любимых героев. Возможно, не каждый знает о том, что их выбор несет в себе не только эстетическую, но и практическую составляющую образа.
Мы расскажем вам об укладках волос жительниц северных стран, а также приведем несколько интересных вариантов причесок, которые сделают из вас настоящую воительницу или хранительницу домашнего очага.
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Отличительные черты скандинавского стиля
Всевозможные виды плетений кос: французская коса прямая и наизнанку, коса-жгут, рыбий хвост, косы из четырех и пяти прядей, просто собранные по всей длине волосы на разных промежутках.
Обилие различных элементов: викинги не просто плели одну-единственную косу, они делали необычные переплетения, гребни, заплетали косы вокруг головы и вообще всячески фантазировали на тему прически.
Волосы максимально убраны от лица: даже тем, кто занимался домашним хозяйством, а не отправлялся на завоевания, было неудобно, если волосы лезли в глаза — поэтому северяне заплетали себе виски и область около лба, а остальная грива могла оставаться распущенной, ведь от этого было теплее в суровом климате.
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Хвост воительницы
Данный способ создания укладки довольно оригинален и подойдет для женщин с длинными волосами. Перед сбором волос в конский хвост в лобной части выплетается одна широкая или несколько узких косичек, которые придают рельеф всей прическе. Данный образ подойдет для тех девушек, которые не любят ходить с распущенными волосами, но хотят выглядеть неординарно и потрясающе.
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Плетенка, как у Лагерты
Следующая прическа будет настоящим праздником для тех, кто любит героиню сериала «Викинги» в исполнении Кэтрин Уинниг — Лагерту. Этот вариант укладки волос понравится тем, кто предпочитает аккуратно собранные волосы. Такой прическе не страшна любая погода, а распустив локоны, вы получите эффект гофре.
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Полураспущенные волосы с плетением
Именно эта укладка вдохновила девушек со всего света на «подвиги»! Появилось столько вариаций этой прически, что сложно рассказать обо всех! Посмотри видеоподсказки и, возможно, вы придумаете свой уникальный вариант.
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Драконий хребет
Эта прическа очень простая, если вы умеете плести косу «рыбий хвост». А если не умеете, то вам представится отличный шанс научиться ее делать. Такая укладка отлично подойдет для образа скандинавской девушки: она простая и незатейливая, но интересная и необычная. Одним словом, сделает ваш образ ярким и интересным.
Все локоны внизу головы делят на два пучка и по очереди с каждого берут тонкую прядь и переносят в противоположный пучок, зажимая рукой — вот и вся техника.
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Загадочная русалка
Причёска, как у настоящей русалки, пожалуй, о таком с детства мечтает каждая девушка. В конце концов, мечты сбываются! И, оказывается, сделать волнистую и очень красивую причёску совсем не сложно. Для этого нужно плести расслаблено и из тонких прядей, а затем расправить их пальцами, чтобы получить воздушный эффект.
Плетем косы, как у викингов. Часть 1
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