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Плетем косы, как у викингов. Часть 1

Женские прически в скандинавском стиле

  1. Женские прически в скандинавском стиле

    Скандинавский стиль – современный тренд, которому следуют как фанаты сериала “Викинги”, так и просто следящие за модой люди. Безусловно, после его выхода стало доступно большое количество стилистических образов героев, которые вдохновляют людей творить нечто подобное и со своей внешностью.

    Несомненно, поклонники сериала в первую очередь заметили разнообразие и индивидуальную особенность причесок любимых героев. Возможно, не каждый знает о том, что их выбор несет в себе не только эстетическую, но и практическую составляющую образа.

    Мы расскажем вам об укладках волос жительниц северных стран, а также приведем несколько интересных вариантов причесок, которые сделают из вас настоящую воительницу или хранительницу домашнего очага.

  2. Отличительные черты скандинавского стиля

    Всевозможные виды плетений кос: французская коса прямая и наизнанку, коса-жгут, рыбий хвост, косы из четырех и пяти прядей, просто собранные по всей длине волосы на разных промежутках.

    Обилие различных элементов: викинги не просто плели одну-единственную косу, они делали необычные переплетения, гребни, заплетали косы вокруг головы и вообще всячески фантазировали на тему прически.

    Волосы максимально убраны от лица: даже тем, кто занимался домашним хозяйством, а не отправлялся на завоевания, было неудобно, если волосы лезли в глаза — поэтому северяне заплетали себе виски и область около лба, а остальная грива могла оставаться распущенной, ведь от этого было теплее в суровом климате.

  3. Хвост воительницы

    Данный способ создания укладки довольно оригинален и подойдет для женщин с длинными волосами. Перед сбором волос в конский хвост в лобной части выплетается одна широкая или  несколько узких косичек, которые придают рельеф всей прическе. Данный образ подойдет для тех девушек, которые не любят ходить с распущенными волосами, но хотят выглядеть неординарно и потрясающе.

  4. Плетенка, как у Лагерты

    Следующая прическа будет настоящим праздником для тех, кто любит героиню сериала «Викинги» в исполнении Кэтрин Уинниг — Лагерту. Этот вариант укладки волос понравится тем, кто предпочитает аккуратно собранные волосы. Такой прическе не страшна любая погода, а распустив локоны, вы получите эффект гофре.

  5. Полураспущенные волосы с плетением

    Именно эта укладка вдохновила девушек со всего света на «подвиги»! Появилось столько вариаций этой прически, что сложно рассказать обо всех! Посмотри видеоподсказки и, возможно,  вы придумаете свой уникальный вариант.

  6. Драконий хребет

    Эта прическа очень простая, если вы умеете плести косу «рыбий хвост». А если не умеете, то вам представится отличный шанс научиться ее делать. Такая укладка отлично подойдет для образа скандинавской девушки: она простая и незатейливая, но интересная и необычная. Одним словом, сделает ваш образ ярким и интересным.

    Все локоны внизу головы делят на два пучка и по очереди с каждого берут тонкую прядь и переносят в противоположный пучок, зажимая рукой — вот и вся техника.

     

     

  7. Загадочная русалка

    Причёска, как у настоящей русалки, пожалуй, о таком с детства мечтает каждая девушка. В конце концов, мечты сбываются! И, оказывается, сделать волнистую и очень красивую причёску совсем не сложно. Для этого нужно плести расслаблено и из тонких прядей, а затем расправить их пальцами, чтобы получить воздушный эффект.
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