Плетем косы, как у викингов. Часть 1

Скандинавский стиль – современный тренд, которому следуют как фанаты сериала “Викинги”, так и просто следящие за модой люди. Безусловно, после его выхода стало доступно большое количество стилистических образов героев, которые вдохновляют людей творить нечто подобное и со своей внешностью.

Несомненно, поклонники сериала в первую очередь заметили разнообразие и индивидуальную особенность причесок любимых героев. Возможно, не каждый знает о том, что их выбор несет в себе не только эстетическую, но и практическую составляющую образа.

Мы расскажем вам об укладках волос жительниц северных стран, а также приведем несколько интересных вариантов причесок, которые сделают из вас настоящую воительницу или хранительницу домашнего очага.