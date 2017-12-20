Модная прическа на утренник

Ёлки и утренники в детских садах это не только большая радость для любых девчонок, но еще и немалая головная боль для их заботливых родителей, ведь помимо сногсшибательных нарядов, туфелек, стихов и танцев, мамы юных принцесс должны найти для них оптимальный вариант по-настоящему праздничной прически. Обычные косы и хвостики тут не подойдут, а завитые локоны к концу мероприятия с вероятностью в 200% потеряют всякий товарный вид. И что же делать? Как уложить волосы так, чтобы и ребенку было удобно, и прическа продержалась до конца мероприятия? Ответ на эти и другие вопросы ищете в нашем новом лайфхаке от парикмахера-стилиста.